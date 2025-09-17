Premium

Nepříjemnost pro Noska. Kvůli zranění bude Floridě chybět několik měsíců

Autor:
  17:48
Útočník Tomáš Nosek přijde kvůli zranění o začátek nové sezony NHL a hokejistům Floridy, jimž pomohl v minulém ročníku k úspěšné obhajobě Stanley Cupu, bude chybět několik měsíců. Má blíže nespecifikované potíže ve spodní části těla. Generální manažer Panthers Bill Zito to uvedl během setkání s médii.
Tomáš Nosek z Floridy vede puk během druhého finále Stanley Cupu.

Tomáš Nosek z Floridy vede puk během druhého finále Stanley Cupu. | foto: Reuters

Vítěz NHL Vítek Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. (13. srpna...
Tomáš Nosek (vlevo) a Vítek Vaněček z Floridy slaví se Stanley Cupem na náměstí...
Nechyběli ani manželka Eliška (na snímku) a synové Patrik s Matiasem. (12....
Chybět nemohli ani Noskovi rodiče Daniela a Miroslav. Prozradili několik věcí...


Nosek byl během minulého týdne spatřen o berlích, příčina jeho problémů však není oficiálně známa.

„Kvůli zranění ve spodní části těla bude chybět několik měsíců. Jde o dlouhodobou záležitost a vše si budeme teprve postupně vyhodnocovat. Teprve až budeme vědět více, bude možné s o něco větší jistotou určit, kdy by se mohl vrátit na led. Jisté ale je, že půjde o měsíce,“ uvedl Zito.

Nosek o magické Floridě: Marchandovi tak ležela v žaludku, až pro ni slevil miliony

Zkušený třiatřicetiletý útočník podepsal po zisku Stanley Cupu v létě s vedením Panthers nový roční kontrakt za 775 tisíc dolarů, což je ligové minimum.

Pardubický rodák Nosek nastupoval v NHL za Detroit, Vegas, Boston a New Jersey, na Floridu přišel loni. V základní části odehrál 59 zápasů s bilancí 1+8, v play off pomohl k obhajobě triumfu třemi přihrávkami v 16 startech, kouč Paul Maurice ho přesto označil za jednoho z hlavních strůjců triumfu.

Celkově má Nosek v elitní zámořské lize na kontě 493 zápasů a 116 bodů (45+71). V bojích o Stanleyův pohár nastoupil v 68 zápasech a připsal si šest branek a 11 asistencí. Finále hrál i v roce 2018 v dresu Vegas.

Už jede! Noska se Stanley Cupem přivezl kočár. Občas to bylo těsné, smál se

Vedle svých klubových povinností v nejlepší hokejové lize světa by měl Nosek patřit mezi adepty reprezentačního výběru pro únorový olympijský turnaj v Miláně. Pod pět kruhů se hráči z NHL vrátí poprvé od turnaje v Soči 2014.

Do základní české šestky kouč Radim Rulík již v polovině června nominoval brankáře Lukáše Dostála, obránce Radko Gudase a útočníky Davida Pastrňáka, Pavla Zachu, Martina Nečase a Ondřeje Paláta.

Vedle Noska bude dlouhodobě na marodce klubu ze Sunrise také jeden z hlavních ofenzivních tahounů Matthew Tkachuk. Podle Zitova prvotního odhadu by měli Panthers postrádat jednu z největších hvězd soutěže do prosince.

Nepříjemnost pro Noska. Kvůli zranění bude Floridě chybět několik měsíců

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

16. září 2025  17:15

Vyhovuje nám to. Kdepak, je to nefér! Hráči se neshodnou, jestli chtějí změny v NHL

Věčné téma. Často diskutované, analyzované ze všech stran, ale změna se stále nedostavuje. Proč? Protože NHL si neoblomně stojí za svým a její šéf Gary Bettman nehodlá současný formát play off...

16. září 2025  16:30

