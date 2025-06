Pusa pro spoluhráče, pak oslavy s rodinou. Nosek s Vaněčkem se shodují: Neskutečné!

Ani jeden z nich nepatřil k největším hvězdám týmu. Nosek brázdil čtvrtou lajnu, Vaněček zase jistil záda jedničce Sergeji Bobrovskému a v play off do branky ani jednou nenaskočil.

Přesto se o nich v posledních dnech hodně mluvilo.

Nosek totiž svou práci zastával s pracanty na křídlech perfektně, několikrát ho jmenovitě chválili spoluhráči i kouč Maurice. Také proto zvedal Stanley Cup nad hlavu už jako čtvrtý hráč Panthers v pořadí.

„Věděli jsme, že tihle kluci ho ještě nevyhráli, přijeli sem, aby to změnili. Vynaložili pro to spoustu úsilí, jsme opravdu šťastní, že pohár získali a slaví,“ popisoval kapitán Aleksander Barkov.

Mluvil o obránci Natu Schmidtovi, jemuž nablýskanou trofej předal jako prvnímu. Také o bekovi Sethu Jonesovi, jenž ho následoval. A pak už přišel na řadu Nosek, který stříbrný artefakt podal zase Vaněčkovi.

Podívejte se na oslavy Noska, jenž předal Stanley Cup krajanovi Vaněčkovi:

Ten především bavil fanoušky. Při rozcvičkách se pravidelně snažil rozhodit brankáře soupeře Stuart Skinnera. Kopíroval jeho pohyby, stínil mu ve výhledu.

Možná se jednalo o zanedbatelné drobnosti, ale kdo ví, třeba to byl právě jeden z důvodů, proč nakonec ve finále ztratil formu a inkasoval tolik gólů.

„Je to něco úžasného. Jsem rád, že mohla přiletět i rodina, ačkoliv to má s prací těžké. Rodiče se prostě utrhli a dorazili,“ těšilo českého brankáře.

Vítek Vaněček zvedá nad hlavu hokejový Stanley Cup.

„To, že tady mohli být rodiče, děti, manželka, je taková třešnička na dortu za tu tvrdou práci, za celé ty roky tady v Americe. Ne vždycky to bylo jednoduché, ale jsem rád, že jsem se dočkal a že se to čekání vyplatilo,“ těšilo zase Noska.

Do zámoří přicházel v létě 2014. Tedy záhy po svém reprezentačním debutu a velmi povedené sezoně v Pardubicích. Jenže až na pár výjimek strávil následné tři roky pouze na farmě Detroitu.

Zachránilo ho Vegas, které si Noska vyhlédlo na rozšiřovacím draftu, když skládalo nový kádr. A rázem se rodák z Pardubic napevno usadil v NHL.

Hned v první sezoně u Golden Knights proklouzl až do finále, kde nestačil na Washington. V roce 2021 se přesunul do Bostonu, loni působil v New Jersey. Poté následoval přesun na Floridu.

Český hokejista Tomáš Nosek zvedá nad hlavu Stanley Cup.

Ačkoliv bojoval o místo v sestavě a párkrát zůstal na tribuně jako zdravý náhradník i v play off, nic by na svém rozhodnutí neměnil.

„Cesta byla hodně trnitá, je těžké přijít do Ameriky jako nedraftovaný hráč. Každý rok musíte makat, dřít, každý zápas dokazovat, že na to pořád máte. Ale právě to mě drží nahoře, takový ten tlak, ten mám rád. Musím ze sebe zkrátka vydat všechno,“ ohlížel se při oslavách na ledě Nosek.

Už v průběhu šestého zápasu tušil, že by se spoluhráči mohl uspět. Utkání drželi Panthers pevně pod kontrolou, po první třetině vedli o dva góly, v druhé přidali další trefu.

Edmonton jen v závěru snižoval na 1:5, hned čtyři góly Floridy, z toho dva do prázdné, vsítil Sam Reinhart.

„Neuvěřitelný výkon, hned jsem mu to říkal. Dokonce jsem mu dal i pusu!“ smál se Nosek. „Jen tak symbolickou samozřejmě. Je to neskutečný hráč, dokázal to v zápase pět, šest i sedm, důležitý gól dal vždycky on,“ chválil ho.

Ani vysoká výhra na oslavách nic neubrala. Proto když zazněla siréna, všichni hráči radostně naskákali na gólmana Bobrovského.

„Člověk v tom okamžiku ani neví, nad čím přemýšlí. Jen čeká, až to skončí a jde slavit na led, je to neskutečný,“ radoval se Vaněček.