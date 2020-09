Důležitou roli mezi tvrďáky korunoval krásným gólem. Na šanci Nosek čekal

Nosek stál, tedy lépe řečeno klečel na konci kombinace Nicolase Roye a Chandlera Stephensona. Ukázkové akci, pro níž mají v zámoří označení „Tic-Tac-Toe“. Dvě nahrávky, střela, vše bez přípravy, na jeden dotek.

28letý Čech zvyšoval na 3:0 ve 35. minutě. Vlastně zařídil, že do třetí třetiny nenastoupil brankář Dallasu Anton Chudobin, ale náhradník Jake Oettinger.

„Vrátili jsme se k naší hře,“ liboval si spokojený trenér Peter DeBoer. „Zase to vypadalo, jak má.“ Jeho tým prohrál v prvním zápase třetího kola play off 0:1, jenže to kouč nemohl vytasit svou obvyklou zbraň.



Čtvrtý útok zhruba stokilových borců ve složení Ryan Reaves - Tomáš Nosek - William Carrier. Reaves si totiž odpykával disciplinární trest ještě ze série s Vancouverem za nepovolený úder do obličeje Tylera Motteho.

Noskův pěkný gól na 3:0:

Urostlé chlapíky přitom DeBoer rád posílá pravidelně na úvodní vhazování všech zápasů, když jsou k dispozici. Jako strašák pro soupeře, jako spouštěč nabuzení a akce pro spoluhráče hned od samého počátku.



Reaves se vrátil právě na odvetný zápas s Dallasem, DeBoer ho i s Noskem a Carrierem opravdu poslal na úvodní buly a hned mohl sledovat, jak trefuje tělem kapitána soupeře Jamieho Benna.

„Myslím, že to není náhoda. V prvním zápase na úvodním buly být nemohli a my začali opravdu špatně (ve 3. minutě inkasovali Golden Knights jediný a rozhodující gól),“ řekl DeBoer. „Na nich je skvělé, že jsou připravení už hodinu před duelem. Prostě nastoupí a jsou v zápasovém režimu.“

Sám Nosek si přitom play off NHL zatím moc neužil. Úvodní zápas prvního kola sledoval jako zdravý náhradník, do druhého zápasu proti Chicagu už nastoupil, dal gól, ale zranil se. Po vyléčení musel čekat na novou šanci.

Stanley Cup 2020 Program a výsledky

Do sestavy se vrátil až v posledním utkání druhého kola s Vancouverem, udržel se v ní a proti Dallasu odehrál za dva mače dohromady dvacet minut. „Máme v týmu strašně moc dobrých hráčů, takže jsem pár zápasů musel vynechat. Člověk prostě dál maká a připravuje se na další šanci,“ komentoval svou situaci Nosek v průběhu play off.

Že tak činil zodpovědně, dokázal nejen gólem, ale třeba i sedmi vyhranými vhazováními z jedenácti. Třetí zápas konferenčního finále je na programu v pátek od dvou hodin v noci středoevropského času.