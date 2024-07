Česká stopa u šampionů. Návrat domů se nekoná, Nosek si zahraje na Floridě

Několikrát veřejně prohlásil, že na návrat do Česka ještě nemyslí. „Mým cílem je zůstat za mořem co nejdéle. Až to nepůjde, tak rád přijdu do Pardubic,“ řekl na konci června.

V elitní zámořské soutěži si vypracoval pověst spolehlivého pracanta do třetí nebo čtvrté formace. Na předchozích adresách si jeho přínos pochvalovali, dobrý dojem zanechal třeba ve Vegas či v Bostonu.

Noskovo angažmá v New Jersey výrazně ovlivnily zdravotní problémy. Většinu uplynulého ročníku promarodil, stihl jen šestatřicet zápasů, v nichž si připsal dvě branky a čtyři asistence.

Nabídka od Floridy mohl jedenatřicetiletý útočník jen těžko odmítnout. A vůbec nevadí, že zde bude hrát za ligové minimum.

Útočník New Jersey Devils Tomáš Nosek slaví trefu proti Ottawa Senators.

Vždyť Panthers minulý týden dokráčeli k prvnímu Stanley Cupu v klubové historii. Většinu mistrovského kádru navíc dokázali udržet, k favoritům na celkové prvenství budou patřit i v příští sezoně.

Náročný styl trenéra Paula Maurice by mohl pardubickému rodákovi sedět. V NHL sice nikdy nepřekonal hranici dvaceti bodů za sezonu, ale jeho přednosti leží jinde.

Nosek potřebuje zaujmout. Pokud se tak stane, za rok by si mohl vysloužit prodloužení spolupráce. Stejně tak se může příští léto nacházet v totožné situaci, řešit budoucnost a čelit otázkám ohledně angažmá v extralize.

O motivaci má postaráno. „Jednou jsem si zahrál finále a byl strašně blízko Stanley Cupu. A chci ho dál nahánět,“ hlásil odhodlaně.

Na Floridě se mu velký sen může splnit.