Nosek o návratu do Pardubic: Já to slyšel už před čtyřmi lety, NHL je dál priorita

Od nástupu Petra Dědka do hokejového Dynama padne tahle otázka možná i několikrát za léto. Vrátí se už Tomáš Nosek domů z NHL? Movitý majitel má pro něj údajně v kanceláři mateřských Pardubic nachystaný kontrakt, který stačí jen podepsat. To ostatně potvrzuje i jedenatřicetiletý forvard, nicméně svého působení v nejlepší lize světa se ještě vzdát nehodlá.

„Asi je pravda, že to bude otázka pár telefonátů, ale já se ještě z NHL vracet nechci. Rád bych tím tedy vyvrátil spekulace, že už mám v Pardubicích podepsáno. Mým cílem je zůstat za mořem co nejdéle. Až to nepůjde, tak rád přijdu do Pardubic,“ vzkázal Tomáš Nosek prostřednictvím východočeského regionálního podcastu Na plácku.

Poměrně bez emocí, jelikož je ze své pozice na každoroční zaručené zvěsti o přestupu zvyklý. „Když pořád jen podepisujete roční kontrakty, tak je to klasika. Poprvé jsem o svém návratu do Pardubic slyšel možná už před čtyřmi lety,“ ohlížel se Nosek.

Jeho nejdelší smlouva v NHL trvala dva roky. Dvakrát ji podepsal v Detroitu a jednou v Bostonu, za mořem tak víceméně pořád žije v nejistotě. Klid na něj čeká asi skutečně až v Pardubicích, kde může klidně strávit zbytek života.

„Slyšel jsem, že se tady teď podepsala desetiletá smlouva (pro útočníka Martina Kauta), tak uvidíme,“ pomrkával Nosek. „Budeme se bavit podle toho, kolik mi bude, až se budu vracet. Ale vzhledem k tomu, že už teď mi je přes třicet, tak o deseti letech pochybuji,“ smál se.

Tohle teď nicméně vůbec neřeší. Primární je podepsat další smlouvu v NHL, klidně znovu jen na rok. Nosek je poslední týden hráčem New Jersey Devils, od 1. července se stane volným.

„S Devils jednáme. Bylo by fajn, kdybychom se domluvili, i kvůli rodině, ať se zase nemusíme stěhovat. Ale když ne, tak prostě v červenci podepíšu jinde. Věřím, že nějaký tým v NHL zájem mít bude,“ nepochyboval Nosek.

Český souboj v prvním kole play off. Martin Nečas z Caroliny (vlevo) a Tomáš Nosek z Bostonu.

Loňské léto mu trochu zhořklo, když měl slíbené pokračování spolupráce s Bruins, ale nikdo se mu už nikdy neozval. Nosek čekal do poslední chvíle a pak sháněl angažmá horko těžko, tentokrát chce být připravený.

„Věřil jsem Bostonu a v době, kdy to bylo možné, jsem se vůbec nebavil s ostatními týmy. Letos už chci být někde domluvený dopředu, když to půjde,“ plánoval Nosek.

Cíl jeho setrvání za mořem je jasný. „Jednou jsem si zahrál finále a byl strašně blízko Stanley Cupu. A chci ho dál nahánět,“ vyhlásil.