Boston nedodržel slib. Nosek: Zlobit se nemůžu, hráči v NHL jsou jen maso

Jak to?

Ani nevím, jestli to chci komentovat. No, nešlo o nic vyhroceného, jen mi manažer Bostonu slíbil, že mě chce a že mě podepíše, ale pak mi nic nenabídl. To je byznys a vy nemůžete věřit nikomu nic, ani nos mezi očima.

Jak to proběhlo?

Seděli jsme spolu, domlouvali se, že mě hrozně chce, abych byl součástí přestavby. Že odejdou Patrice Bergeron i David Krejčí... Tohle vám řekne, a pak nic. Bylo to takové divné. Klub se dostal do tísně platového stropu a radši šel jinou cestou.

A ani se s vámi nerozloučili?

Vůbec.