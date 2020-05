Hokejový dříč Nosek má vlastní ulici. Ale zůstane ve Vegas?

On ani další spoluhráči z týmu Golden Knights netušili, že pro ně město plánuje takovou poctu. Na vznikající hlavní ulici s názvem Golden Knights Way se mají napojovat menší uličky pojmenované podle borců, kteří na jaře 2018 dotáhli nový klub NHL až do finále Stanley Cupu.

Na mapě města uprostřed pouště tak přibudou názvy Marc-Andre Fleury Road či Tomas Tatar Court. A taky Tomas Nosek Street. „Nestává se každý den, aby po vás pojmenovali ulici, no ne? Jsem rád, že tady budu nějak zvěčněný,“ váží si Nosek. O stěhování ale zatím nepřemýšlí. „I když by bylo super bydlet ve vlastní ulici,“ směje se.

O své budoucnosti zároveň mluví s vážností. Pozice sedmadvacetiletého útočníka totiž není v aktuální situaci záviděníhodná – v létě mu vyprší smlouva s Vegas, kde po přestupu z Detroitu nastupuje třetí sezonu. Ta aktuální je kvůli pandemii přerušena a pokračování zůstává v nedohlednu. „Tohle je pro moji psychiku asi nejtěžší. Nevím, co bude. Kdybych měl smlouvu i na další rok, tak jsem v klidu, jenže takhle… Možností, co se mnou nakonec bude, je hodně,“ připouští nejistotu.



A tak se doma snaží udržet ve formě, čeká na další vývoj. Návrat do Česka raději Nosek se ženou nepokoušeli, jelikož se jim v lednu narodil syn Patrik. „To je naopak obrovské pozitivum na celé té pauze. Každý den můžu být u toho, jak syn roste. Kdybych musel odjet na dvoutýdenní trip, o hodně bych přišel,“ cení si Nosek.

Už kvůli synkovi dodržuje mladá rodina maximálně všechna opatření. Ven chodí minimálně, s nikým se nestýká, nákupy zařizuje po internetu. Stejně obezřetná je i většina obyvatel Las Vegas, jindy životem pulzujícího místa, jehož vyhlášené centrum teď však připomíná město duchů.

„Jednou jsem projížděl kolem Stripu a nebyl tam vůbec nikdo. Bylo to fakt divný! Turisti zmizeli a centrum se vylidnilo. Celkově se ale situace u nás v Nevadě zvládla o dost lépe než v jiných státech,“ pozoruje pardubický odchovanec.

Tomáš Nosek z Vegas se raduje ze svého gólu.

Nenápadný dělník ze čtvrté formace už odehrál 219 zápasů v NHL, další však zatím přidat nemůže. Nosek sleduje zprávy o plánech ligy dohrát sezonu za každou cenu, zatím se však stále čeká alespoň na svolení vyjet znovu na led. „To se teď intenzivně řeší, možná už na konci května budeme moct trénovat v malých skupinách. Doma se to zvládá těžko,“ vyhlíží posun Nosek.



Odstavené hokejisty o vývoji situace informuje hráčská asociace NHLPA. „Liga našim zástupcům tlumočí výsledky jednání a v týmu pak máme skupinové hovory, kde všechno probíráme. Takže informace dostáváme z první ruky, už jsme i párkrát hlasovali,“ říká Nosek.

Umí si představit, že by po tak dlouhé pauze hráči naskočili rovnou do vyhrocených bitev v play off? „Ne a už vůbec ne bez diváků. Do toho by hrozila zranění, protože bruslení prostě bez ledu nenatrénujete. Play off by navíc bylo obrovsky vyrovnané, Stanley Cup by mohl vyhrát kdokoliv,“ tuší Nosek.

Zatím však nezbývá nic jiného než jen odhadovat. A čekat.