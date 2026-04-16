Smůla pro Noska. Po vleklém zranění si zlomil nohu. Aspoň že tu druhou, vtipkoval

Autor: ,
  11:20
Teprve o víkendu vstřelil první gól v sezoně, moc se mu ulevilo, že to stihl ještě před koncem základní části. Teď musí zpracovávat jinou, mnohem pochmurnější novinu. Český útočník Tomáš Nosek si v utkání proti Rangers zlomil nohu a přijde o možnost zahrát si na hokejovém mistrovství světa.
Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers krotí puk. | foto: Gary A. VasquezReuters

Hokejisté Floridy už delší dobu věděli, že do play off nepostoupí, čekaly je poslední dva zápasy sezony. A právě v tom předposledním se Nosek zase zranil.

Kouč Paul Maurice uvedl, že si český forvard zlomil lýtkovou kost. A přestože prý nemusí na operaci, je to pro něj těžká rána. Kvůli poranění kolena totiž vynechal značnou část sezony, poprvé naskočil až začátkem března.

Odehrál jen dvacet zápasů, než se v tom 21. zase zranil. Přitom Nosek v úterním domácím duelu proti Rangers (3:2) odehrál celé utkání, celkem strávil na ledě takřka 16 minut.

Ale i přes značné problémy při chůzi po střetnutí se snažil smýšlet pozitivně. „Krásné na tom je, že když jsem ho viděl s nohou v ortéze, tak mi řekl: ‚Fajn, alespoň je to ta druhá noha!‘,“ přiblížil Maurice.

Nosek tak zakončí ročník s bilancí dvou branek a dvou asistencí, oba góly vstřelil ze soboty na neděli do sítě Toronta, proti Detroitu už v posledním zápase sezony nehrál.

Nebudu lhát, chutná to skvěle! Nosek srazil Toronto dvěma góly, pomohl mu i krajan

Po duelu s Torontem ale pravil: „Tahle sezona je jako horská dráha a občas přinesla i těžké chvíle. Byla to dlouhá doba, co jsem byl bez zápasů. Říkáte si, co se stane, až se vrátíte do hry. A já jsem rád za to, že jsem to zvládl před koncem sezony.“

To však ještě nevěděl, že se hned v následujícím klání opět zraní. Jde o tak závažný problém, že už se musel omluvit trenérovi reprezentace Radimu Rulíkovi z případné účasti na mistrovství světa ve Švýcarsku.

Rulík oznámil tři omluvenky ze zámoří. Na kempu už trénují Kubalík a Tomášek

„Zatím máme zprávy ohledně toho, kdo nepojede. Omluvili se David Kämpf, Ondřej Palát a Tomáš Nosek, z Evropy pak Radim Zohorna. Ohledně důvodů by však měli spíše odpovědět oni, abych já pak nebyl zase někde popotahovaný, že říkám něco špatně,“ uvedl Rulík v pondělí.

Noskovo zranění dovršilo nepovedenou sezonu floridského celku, který prošel v minulých třech ročnících až do finále a toužil útočit po dvou triumfech na vítězný hattrick. Zůstal daleko za branami play off, velkým dílem kvůli dlouhé řadě zranění, navíc u klíčových hráčů.

Případ Noska, jenž byl loni členem úspěšného týmu, je jen dokreslením velké smůly, která Panthers provázela. „Když náš hlavní kondiční trenér Dave DiNapoli vešel do kanceláře trenérů, tak mi jen řekl, že tomu nebudu věřit. A když mi oznámil, jak vážné to je, cítil jsem se za Noska opravdu příšerně. Moje další otázka pak byla ‚a kdo další?‘, protože jsem čekal, že to ještě nebude všechno,“ pravil Maurice.

Proti Detroitu postrádal celkem 15 hráčů, přesto Panthers zvítězili 8:1. V součtu vynechali hráči týmu v sezoně kvůli zdravotním potížím přes 500 zápasů.

Nosek hned 61 z nich.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Svaz volí nástupce Rulíka. Co říkají členové výkonného výboru na Motáka s Grossem?

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Po nadcházejícím světovém šampionátu dojde u národního mužstva ke změně na trenérském postu. Kdo se stane nástupcem Radima Rulíka? Bude to dvojice ve složení Pavel Gross a Zdeněk Moták? Rozhodne...

16. dubna 2026  10:17

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

16. dubna 2026  8:29

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

16. dubna 2026  7:34

Obránci Floridy Alscher s Hovorkou asistovali u demolice Detroitu

Daniil Tarasov (40), Mikuláš Hovorka (96) a Eetu Luostarinen (27) slaví výhru...

Předposlední hrací den základní části hokejové NHL bodovali tři Češi. Z farmy povolaní mladíci v obraně Floridy Marek Alscher (0+2) a Mikuláš Hovorka (0+1) podpořili triumf 8:1 nad odevzdaným...

16. dubna 2026  6:17,  aktualizováno  6:59

Chlapík hrál se zraněním: Lidé viděli jinou Spartu. Zákulisní války? Strašně zbytečné

Zklamaní sparťanští hokejisté po prohře v semifinálové sérii extraligy.

Třetí sezona v řadě se stejným koncem. Filip Chlapík musí přijmout další rok bez extraligového titulu. Kapitán sparťanských hokejistů po sedmém duelu (0:1) a vyřazení s Pardubicemi mluvil také o...

15. dubna 2026  22:38

Muž pro klíčové chvíle. Mandát uznal: Těžší sérii jsem nezažil. Třinci máme co vracet

Jan Mandát překonává Jakuba Kováře v sedmém semifinále extraligového play off.

Pár postupových tref už v minulosti obstaral. A teď přidal další. Velmi cennou, nesmírně důležitou. Jan Mandát jediným gólem rozhodl sedmý zápas vypjaté série se Spartou a zajistil Pardubicím účast...

15. dubna 2026  22:09

Nedodržel hodnoty, porušil důvěru. Švýcaři otočili, měsíc před MS vyhodili trenéra

Trenér Švýcarska Patrick Fischer udílí pokyny hráčům v utkání s Kanadou.

Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer, který před olympijskými hrami v Pekingu 2022 zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru, byl odvolaný z funkce. Na domácím mistrovství...

15. dubna 2026  20:52

Kluci jsou zdraví a natěšení, říká Ujčík před baráží. Na Litvínov teprve koukne

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Trenér jihlavské Dukly Viktor Ujčík má za sebou další emotivní jízdu. Poté, co jeho tým v sedmizápasové finálové bitvě Maxa ligy udolal Zlín a obhájil loňské prvenství, se nyní připravuje na...

15. dubna 2026

Vítkovice získaly Pavelku z Hradce, Boleslav posílí kanadský útočník Martel

Hradecký kapitán Tomáš Pavelka oslavuje gól do pardubické branky.

Dvaatřicetiletý obránce Tomáš Pavelka se z Hradce Králové přesunul do mateřských Vítkovic, kde podepsal víceletou smlouvu. Posilu hlásí také Mladá Boleslav, získala kanadského útočníka Jordana...

15. dubna 2026  16:51

