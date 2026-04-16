Smůla pro Noska. Po vleklém zranění si zlomil nohu. Aspoň že tu druhou, vtipkoval

Hokejisté Floridy už delší dobu věděli, že do play off nepostoupí, čekaly je poslední dva zápasy sezony. A právě v tom předposledním se Nosek zase zranil.
Kouč Paul Maurice uvedl, že si český forvard zlomil lýtkovou kost. A přestože prý nemusí na operaci, je to pro něj těžká rána. Kvůli poranění kolena totiž vynechal značnou část sezony, poprvé naskočil až začátkem března.
Odehrál jen dvacet zápasů, než se v tom 21. zase zranil. Přitom Nosek v úterním domácím duelu proti Rangers (3:2) odehrál celé utkání, celkem strávil na ledě takřka 16 minut.
Ale i přes značné problémy při chůzi po střetnutí se snažil smýšlet pozitivně. „Krásné na tom je, že když jsem ho viděl s nohou v ortéze, tak mi řekl: ‚Fajn, alespoň je to ta druhá noha!‘,“ přiblížil Maurice.
Nosek tak zakončí ročník s bilancí dvou branek a dvou asistencí, oba góly vstřelil ze soboty na neděli do sítě Toronta, proti Detroitu už v posledním zápase sezony nehrál.
Po duelu s Torontem ale pravil: „Tahle sezona je jako horská dráha a občas přinesla i těžké chvíle. Byla to dlouhá doba, co jsem byl bez zápasů. Říkáte si, co se stane, až se vrátíte do hry. A já jsem rád za to, že jsem to zvládl před koncem sezony.“
To však ještě nevěděl, že se hned v následujícím klání opět zraní. Jde o tak závažný problém, že už se musel omluvit trenérovi reprezentace Radimu Rulíkovi z případné účasti na mistrovství světa ve Švýcarsku.
„Zatím máme zprávy ohledně toho, kdo nepojede. Omluvili se David Kämpf, Ondřej Palát a Tomáš Nosek, z Evropy pak Radim Zohorna. Ohledně důvodů by však měli spíše odpovědět oni, abych já pak nebyl zase někde popotahovaný, že říkám něco špatně,“ uvedl Rulík v pondělí.
Noskovo zranění dovršilo nepovedenou sezonu floridského celku, který prošel v minulých třech ročnících až do finále a toužil útočit po dvou triumfech na vítězný hattrick. Zůstal daleko za branami play off, velkým dílem kvůli dlouhé řadě zranění, navíc u klíčových hráčů.
Případ Noska, jenž byl loni členem úspěšného týmu, je jen dokreslením velké smůly, která Panthers provázela. „Když náš hlavní kondiční trenér Dave DiNapoli vešel do kanceláře trenérů, tak mi jen řekl, že tomu nebudu věřit. A když mi oznámil, jak vážné to je, cítil jsem se za Noska opravdu příšerně. Moje další otázka pak byla ‚a kdo další?‘, protože jsem čekal, že to ještě nebude všechno,“ pravil Maurice.
Proti Detroitu postrádal celkem 15 hráčů, přesto Panthers zvítězili 8:1. V součtu vynechali hráči týmu v sezoně kvůli zdravotním potížím přes 500 zápasů.
Nosek hned 61 z nich.