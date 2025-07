Nosek zůstává u šampionů. S Floridou podepsal na rok s minimálním platem

Ještě před play off se spekulovalo o tom, že se Nosek po konci sezony vrátí do Evropy, mluvilo se o zájmu extraligových Pardubic. Český útočník se totiž u Panthers pohyboval na hraně základní sestavy (odehrál 59 zápasů) a play off začal pouze jako zdravý náhradník.

Pak ale přišlo druhé kolo play off s Torontem a trenér Paul Maurice potřeboval zvrátit nepříznivý stav série. Vsadil právě na Noska a jeho parťáky ve čtvrté formaci.

„Bez něj bychom se nedostali ani do finále,“ vykládal Maurice o Noskovi. A když v posledním utkání finále s Edmontonem zbývalo pár sekund do úplného konce, trenér všem na střídačce oznámil: „Chci, aby si poslední chvíle na ledě užila Noskova řada. Kluci, je to vaše.“

Hezké uznání a poděkování za obětavé výkony, které pomohly Floridě k obhajobě Stanley Cupu. Od té chvíle se začalo v zámoří mluvit o možnosti, že se klub s Noskem pokusí domluvit na další spolupráci.

32letý český centr ale musel počkat, Panthers nejdřív potřebovali vyřešit palčivější záležitosti a podepsat klíčové osobnosti.

Nejužitečnějšího hráče a nejlepšího střelce play off Sama Benneta na osm let s průměrným platem osm milionů dolarů.

Pak předního obránce Aarona Ekblada na osm let s průměrným platem 6,1 milionu.

Načež dotáhli i pikantní téma s útočníkem Bradem Marchandem na šest let za 5,25 milionu dolarů ročně, kterého získali teprve na jaře z Bostonu.

Floridě po Noskově podpisu zůstává rezerva pět set tisíc dolarů pod platovým stropem. Mrzet ji to ale nemusí, protože dokázala udržet vítězný kádr pohromadě a příští sezonu by tak znovu měla patřit k favoritům.