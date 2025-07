I když by vám jinde zaplatili lépe?

Sice bych jinde dostal o trochu víc peněz, ale to nemá cenu řešit. Nechtěl jsem jít jinam a měnit tým. Já možná přišel o tisíce dolarů, ale Brad Marchand, Sam Bennett nebo Aaron Ekblad se vzdali milionů, aby mohli zůstat.

Prý máte úžasnou kabinu.

Bez ní by to nešlo. Začíná to od kapitána Aleksandera Barkova a pokračuje až dolů. Všichni táhnou za jeden provaz, nesobecky. Každý upředností tým na úkor ega. A když to vidí ostatní u lídrů, přidají se všichni.