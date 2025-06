12:00

Většina fanoušků si Tomáše Noska při zápasech ani nevšimne, týmy s nejvyššími ambicemi si ale český útočník získává. Nikoli vlastními statistikami, ale paradoxně těmi soupeřovými. Jeho úkolem je, aby vypadaly co nejhůř. Dosahuje toho bezbřehou pílí, ochotou, obětavostí. A podívejte se, kde hraje. Z tuzemských hokejistů to dotáhl nejdál, s Floridou do finále NHL.