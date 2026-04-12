Nebudu lhát, chutná to skvěle! Nosek srazil Toronto dvěma góly, pomohl mu i krajan

  11:44
Asi neočekával, že na první gól v sezoně bude čekat téměř do poloviny dubna. Jenže vleklé zranění drželo českého hokejistu Tomáše Noska dlouho mimo hru. Proti Torontu (6:2) se však konečně dočkal, a dokonce hned dvakrát. „Jsem šťastný, že jsem to stihl před koncem základní části,“ radoval se útočník Floridy.
Tomáš Nosek (vlevo) z Floridy a Matthew Knies z Toronta.

Tomáš Nosek (vlevo) z Floridy a Matthew Knies z Toronta. | foto: AP

Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers v zápase s Pittsburgh Penguins, dotírá Ilja...
Marek Alscher vyváží puk z obranného rohu.
Marek Alscher (vlevo) z Floridy a Claude Giroux z Ottawy se přetlačují před...
Obránce Floridy Marek Alscher kontroluje puk během utkání proti Ottawě.
11 fotografií

V létě musel na operaci s poraněným kolenem, hrozilo, že vynechá celou sezonu. S doktory ale rekonvalescenci nakonec stáhl na šest měsíců a na začátku března mohl hlásit: „Jsem zpět!“

Na ledě Toronta hrál v noci ze soboty na neděli svůj dvacátý zápas v sezoně, vstupoval do něj s bilancí 0+2. Tu v kanadské metropoli zdvojnásobil.

Dvě minuty před koncem se prosadil podruhé, trefoval prázdnou branku a pojišťoval výhru na finální výsledek 6:2.

Nečas se dotáhl na Pastrňáka a přiblížil se stému bodu, Nosek zazářil dvěma góly

Poprvé se trefil na začátku druhé třetiny, kdy zvyšoval na 3:0. Těžil z výborné práce nového parťáka v kabině Marka Alschera, jenž hrál teprve ve svém druhém klání v NHL.

Ten u mantinelu vyhrál souboj proti soupeři, pokryl si kotouč a předložil ho k modré čáře Noskovi, který udělal pár temp k mezikruží a přesně vypálil.

„Podle mě jsme hráli docela dobře a já jsem jednoduše šťastný, že jsem dal dva góly. Už to trvalo docela dlouho, takže nebudu lhát, chutná to skvěle,“ ulevilo se mu zřejmě trochu.

V předešlém ročníku nasbíral Nosek devět bodů, teď je na čtyřech. Jelikož do konce sezony zbývají jen dva duely, na tuto cifru se už pravděpodobně nedotáhne.

A další nepřidá ani v play off, kam se Florida po dvou získaných Stanley Cupech v řadě tentokrát neprobojovala.

„Byla to sezona plná zvratů a někdy i těžkých chvil. Já dlouho nehrál a člověk si říká, co bude, až se vrátí. Jsem zkrátka rád, že se mi podařilo včas prosadit, ještě před koncem sezony,“ hlásil Nosek.

Hlavně chci hrát, ať zůstanu v NHL. Nosek o návratu po zranění i situaci na Floridě

„Snažíme se hrát každý zápas, jako bychom byli v play off. Nezáleží na tom, o jaké utkání zrovna jde, snažíme se hrát co nejlépe a dál budovat dobrý tým,“ uzavřel.

Nosek patří ve 33 letech k jedním z nejstarších hráčů Floridy, obzvláště v této fázi sezony, kdy v kádru dostávají šanci i nováčci, plní především roli jakéhosi mentora.

I právě například pro Alschera, který už se rovněž zapsal poprvé do statistik. „Pomohl mi se trochu zbavit stresu. Bavili jsme se o sezoně. Ale i ostatní kluci v kabině mi moc pomohli,“ oceňoval český obránce Noska i další spoluhráče.

Marek Alscher vyváží puk z obranného rohu.

Není jisté, kolik času spolu v jednom týmu ještě stráví. Alscher se zřejmě brzy přesune zpět na farmu, kterou čeká play off AHL. V létě pak zabojuje o stálé místo u Panthers, ale bude tam i Nosek?

Tomu totiž po ročníku končí smlouva, mluví se o návratu do Česka. Ale o tom se rozhodne až v následujících týdnech.

Výsledky

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Tohle je podraz, skandál. Nedvěd se pustil do Dědka i rozhodčích: Jsou úplně v pr****

Gestikuluje sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Bylo dobře vidět, že měl hodně co říct. „Jste to rychle chtěl ukončit,“ obořil se kouč hokejové Sparty Jaroslav Nedvěd na pardubického mluvčího po dramatickém pátém semifinále, v němž Pražané...

Hrdinové Kukla a Christ. Napětí mezi Čechy a Slováky. Jak polský zázrak šokoval mistry

David Volek (dole), brankář Dominik Hašek a Jaroslav Benák v československých...

Stejně jako snad všichni diváci, kteří před 40 lety sledovali utkání Československo–Polsko na hokejovém šampionátu v Moskvě, jsem nechápal, co se to vlastně děje. Křeč, pech, nervozita a zmar v...

Nebudu lhát, chutná to skvěle! Nosek srazil Toronto dvěma góly, pomohl mu i krajan

Tomáš Nosek (vlevo) z Floridy a Matthew Knies z Toronta.

Asi neočekával, že na první gól v sezoně bude čekat téměř do poloviny dubna. Jenže vleklé zranění drželo českého hokejistu Tomáše Noska dlouho mimo hru. Proti Torontu (6:2) se však konečně dočkal, a...

12. dubna 2026  11:44

Chci přes Spartu postoupit, víc mě nezajímá, hlásí lídr Dynama Červenka

Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Pardubičtí hokejisté mají mají díky sobotním dvěma gólům lídra Romana Červenky do sítě Sparty v kapse mečbol a už v pondělí mohou semifinálovou sérii uzavřít a postoupit do finále. V šestém zápase na...

12. dubna 2026  10:48

Nečas se dotáhl na Pastrňáka a přiblížil se stému bodu, Nosek zazářil dvěma góly

Jack Eichel (vlevo) z Vegas rozehrává, napadá Martin Nečas z Colorada.

Martin Nečas v NHL při prohře Colorada s Vegas 2:3 v prodloužení připravil jeden gól domácích a tři zápasy před koncem základní části NHL má 99 bodů. Jednou asistencí se na výhře Golden Knights...

12. dubna 2026  10:34

Úspěšná sezona? Po prohře to je těžké říct, hlesl Patera. Třinec se zapotil, těšilo Frodla

Trenér karlovarských hokejistů Pavel Patera.

Brankář karlovarských hokejistů Dominik Frodl zůstal sedět u levé tyče. Jako by nevěřil, že je konec. V 68. minutě jeho spoluhráči nechali Matěje Kubiesu střílet pod horní tyč a v Třinci prohráli...

12. dubna 2026  7:17

Tohle je podraz, skandál. Nedvěd se pustil do Dědka i rozhodčích: Jsou úplně v pr****

Gestikuluje sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Bylo dobře vidět, že měl hodně co říct. „Jste to rychle chtěl ukončit,“ obořil se kouč hokejové Sparty Jaroslav Nedvěd na pardubického mluvčího po dramatickém pátém semifinále, v němž Pražané...

11. dubna 2026  23:59

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

11. dubna 2026  22:28

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

11. dubna 2026  22:16

Po gólech jsem hladový. Tušil jsem, že ho můžu dát, prohlásil po postupu Kubiesa

Matěj Kubiesa z Třince slaví postupový gól do extraligového finále.

Najel si před karlovarskou branku na přihrávku Marka Daňa a střelou pod horní tyč překonal Dominika Frodla. Matěj Kubiesa, nejmladší z třineckých hokejistů, poslal Oceláře do finále extraligy. Gólem...

11. dubna 2026  21:27

Dědek zbrojí proti extralize, vadí mu chování fanoušků Sparty. Ta se odvolává

Momentka ze semifinálového klání mezi Spartou a Pardubicemi.

Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek napsal e-mail řediteli Asociace profesionálních klubů (APK) Martinu Loukotovi, ve kterém ho informuje, že vyzve vedení extraligy k rezignaci. Reagoval tím na...

11. dubna 2026  14:55

Velký třesk v Hradci. Končí bývalý kapitán Pavelka i kanadský útočník Bunnaman

Střelec gólu Tomáš Pavelka z Hradce Králové slaví se spoluhráči.

V Hradci Králové končí šest hokejistů včetně obránce Tomáše Pavelky a kanadského útočníka Connora Bunnamana, kteří měli smlouvu i na příští sezonu. V týmu nebudou pokračovat ani brankář Filip Novotný...

11. dubna 2026  11:18

Nejtěsnější souboj v NHL: kdo získá Norris Trophy pro nejlepšího obránce?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Základní část hokejové NHL se pomalu chýlí ke konci a pohled na seznam současných kandidátů na Norrisovu trofej vyvolává v expertech i fanoušcích bouřlivé debaty. V éře technicky vybavených a...

10. dubna 2026  20:31

