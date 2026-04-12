Nebudu lhát, chutná to skvěle! Nosek srazil Toronto dvěma góly, pomohl mu i krajan

V létě musel na operaci s poraněným kolenem, hrozilo, že vynechá celou sezonu. S doktory ale rekonvalescenci nakonec stáhl na šest měsíců a na začátku března mohl hlásit: „Jsem zpět!“
Na ledě Toronta hrál v noci ze soboty na neděli svůj dvacátý zápas v sezoně, vstupoval do něj s bilancí 0+2. Tu v kanadské metropoli zdvojnásobil.
Dvě minuty před koncem se prosadil podruhé, trefoval prázdnou branku a pojišťoval výhru na finální výsledek 6:2.
|
Poprvé se trefil na začátku druhé třetiny, kdy zvyšoval na 3:0. Těžil z výborné práce nového parťáka v kabině Marka Alschera, jenž hrál teprve ve svém druhém klání v NHL.
Ten u mantinelu vyhrál souboj proti soupeři, pokryl si kotouč a předložil ho k modré čáře Noskovi, který udělal pár temp k mezikruží a přesně vypálil.
Nosey with a wicked wrister 🔥 pic.twitter.com/yRu975UHMU— Florida Panthers (@FlaPanthers) April 12, 2026
„Podle mě jsme hráli docela dobře a já jsem jednoduše šťastný, že jsem dal dva góly. Už to trvalo docela dlouho, takže nebudu lhát, chutná to skvěle,“ ulevilo se mu zřejmě trochu.
V předešlém ročníku nasbíral Nosek devět bodů, teď je na čtyřech. Jelikož do konce sezony zbývají jen dva duely, na tuto cifru se už pravděpodobně nedotáhne.
A další nepřidá ani v play off, kam se Florida po dvou získaných Stanley Cupech v řadě tentokrát neprobojovala.
„Byla to sezona plná zvratů a někdy i těžkých chvil. Já dlouho nehrál a člověk si říká, co bude, až se vrátí. Jsem zkrátka rád, že se mi podařilo včas prosadit, ještě před koncem sezony,“ hlásil Nosek.
|
„Snažíme se hrát každý zápas, jako bychom byli v play off. Nezáleží na tom, o jaké utkání zrovna jde, snažíme se hrát co nejlépe a dál budovat dobrý tým,“ uzavřel.
Nosek patří ve 33 letech k jedním z nejstarších hráčů Floridy, obzvláště v této fázi sezony, kdy v kádru dostávají šanci i nováčci, plní především roli jakéhosi mentora.
I právě například pro Alschera, který už se rovněž zapsal poprvé do statistik. „Pomohl mi se trochu zbavit stresu. Bavili jsme se o sezoně. Ale i ostatní kluci v kabině mi moc pomohli,“ oceňoval český obránce Noska i další spoluhráče.
Není jisté, kolik času spolu v jednom týmu ještě stráví. Alscher se zřejmě brzy přesune zpět na farmu, kterou čeká play off AHL. V létě pak zabojuje o stálé místo u Panthers, ale bude tam i Nosek?
Tomu totiž po ročníku končí smlouva, mluví se o návratu do Česka. Ale o tom se rozhodne až v následujících týdnech.