Noskova velká noc v NHL. Zastal se sraženého Pastrňáka a konečně dal gól

„Moje první bitka v NHL,“ ušklíbl se Nosek.

Pastrňáka srazili v deváté minutě první třetiny, Burroughs si na něj vyšlápl ve chvíli, kdy české eso vjelo do útočného pásma. Čistě, ne zákeřně.

Ale?

„David je můj přítel, spoluhráč a naše hvězda. Nezáleží, kdo tam byl. Umíme se za sebe postavit a hrát jeden za druhého, to z nás dělá dobrý tým. Zrovna to vyšlo na mě, tak jsem se do toho pustil,“ vysvětlil Nosek reakci.

„Dobrá práce,“ poznamenal uznale spoluhráč Pavel Zacha.

„Běžně se nepere, ale nikdo z hráčů nechce vidět, že si někdo cizí dovoluje na kolegu. Je skvělé mít takovou vlastnost v týmu,“ vyjádřil potěšení i kouč Jim Montgomery.

Velkou bitku diváci neviděli, pořádná rána snad ani nepadla a po chvilce oba skončili na ledě, přičemž Nosek uhájil bez rukavic vrchní pozici.

Přesto rozhodčí rozdali tresty jako za pořádnou pranici. Nosek schytal dvě minuty za vyvolání potyčky a pět plus deset minut za bitku samotnou. Burroughs si odseděl minut pět.

Podívejte se na Pastrňákův pád na led a Noskovo zastání:

Když se Nosek z trestné vrátil, ihned se zapojil do hry. Celkem odbruslil přes jedenáct minut, z toho necelé čtyři v oslabení, a trenéři mu svěřili zodpovědnost i v samotném závěru, kdy Vancouver doufal v otočení stavu 2:4.

Canucks dvě minuty před koncem třetí třetiny odvolali brankáře a hráli v šesti proti čtyřem bostonským obráncům.

K jejich smůle ale puk ze souboje v rohu doputoval k osamocenému Noskovi mezi kruhy, ten na nic nečekal a přes celé kluziště ho poslal do opuštěné vancouverské brány.

„Celou sezonu hraje (Nosek) báječně, právě díky němu patří naše oslabení k nejlepším v lize a střídačka mu gól moc přála. Všichni ho plácali po hlavě a vyvolávali jeho jméno. Hodně se pro tým obětuje a řekl bych, že vyjadřuje to, jaký náš tým je,“ chválil kouč Montgomery.

Pro Noska gól znamenal velkou úlevu, protože naposledy se trefil na začátku ledna, od trefy proti Detroitu čekal na gól šedesát pět zápasů.

„Mám z toho dobrý pocit, nebudu lhát, protože to je fakt dávno. Jsem rád, že se zase můžu soustředit na hru, ne na to, kdy mi to tam konečně padne,“ oddechl si český centr.

Postavil se za něj i kapitán týmu Patrice Bergeron: „V poslední době to na něm trochu leželo, je fajn, že to má za sebou. Většinou se to neukazuje na skóre, ale Tomáš chodí na těžké situace a zvládá důležité minuty. Dává tým na první místo, takže si to zasloužil.“

„Patří mezi klíčové hráče,“ dodal obránce Hampus Lindholm.

Podívejte se na Noskův gól: