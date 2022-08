Šest krajanů v jednom dresu. Na českou kolonii se těším, říká bostonský útočník Nosek

„Tam začnu naplno a přejdu na kombinaci ledu a suché přípravy,“ líčil 29letý forvard ještě před jeho startem. Do té doby se totiž Nosek na další sezonu v zámoří chystal pouze na suchu, především na pardubickém sportovním gymnáziu pod dohledem táty Miroslava, atletického trenéra. Držel se tak modelu, který mu dokonale vyhovuje.

„Jen si upravuju různá cvičení podle toho, co potřebuju, tělo už je starší. Vím, co a jak. Nesmí toho být málo, ale ani moc. Takový zlatý střed,“ popisoval Nosek.

Odkdy jste s rodinou v Čechách a jak vaše léto probíhá? Když odhlédnu od přípravy, na nějaké velké cestování na dovolenou třeba do zahraničí to se dvěma malými synky nejspíš není...

Přiletěli jsme na konci května, asi čtrnáct dní po tom, co jsme skončili sezonu s Bostonem. Cestování s dětmi vážně není žádná hitparáda, osmihodinový let z Ameriky je znát. Naštěstí to teď bylo lepší než před rokem, kluci si postupně zvykají. Máme tady babičky a dědečky, takže ti si užívají vnuků a my s manželkou si díky jejich pomoci můžeme trochu odfrknout. Když potřebujeme hlídání, není problém a my máme na chvíli klídek. Do Čech se vracíme rádi. Na dovolenou jsme letos jeli jen sami (úsměv). Bylo to příjemné, řekli jsme si, že to takhle budeme dělat každý rok. Pomůže to i nám dvěma, abychom vypnuli a našli k sobě zase víc cestu.

Stíháte „povinné“ návštěvy u příbuzných, kamarádů a známých, které jste delší dobu neviděli?

Je to hektické. Každý se s námi chce vidět, je těžké je všechny objíždět. Snažíme se vyhovět, ale ne vždycky to jde. Není jednoduché naučit se říkat ne. Nejhorší jsou první a poslední dva tři týdny našeho pobytu tady. Chtějí se s námi setkat po tom roce a pak ještě jednou, než letíme zpět. Ale jo, už jsme si na to navykli, řešíme to devátý rok... Bereme to jako součást léta. S dětmi je to ještě těžší, ovšem zároveň je dobré ty lidi pozdravit. Loni mi umřel děda — nikdy nevíte, kdy příbuzné můžete vidět naposled.

Určitě sledujete dění v Bostonu. Od nové sezony vás v klubu bude až šest Čechů, to už je slušná enkláva.

V dnešní době je tohle v NHL nevídané. Super. Těším se na to a doufám, že nikoho z nás nepošlou pryč. Jsem na to zvědavý. Předtím ve Vegas se někdo jen chvilku ohřál a zase byl pryč. Žádného parťáka z Česka jsem tam neměl. Z tohohle pohledu to bude výjimečná sezona.

Derek Forbort (vlevo) a Tomáš Nosek z Bostonu oslavují trefu.

Vrací se David Krejčí. Četl jsem jeden rozhovor s vámi z přelomu roku, ze kterého vyplynulo, že jste jeho nedávným podpisem smlouvy nemohl být příliš překvapený, protože se s ním víceméně dalo počítat.

To ani nevím, bližší indicie jsem neměl. Ale postupně čím dál víc lidí začalo mluvit o tom, že to je reálnější a reálnější, všichni už tomu asi věřili a byla jen otázka času, kdy ten podpis zveřejní. Je to skvělé, získali jsme vynikajícího centra. U Bruins strávil spoustu sezon, v NHL nikde jinde nehrál. Boston je pro něj domov, bude se tam chtít důstojně rozloučit. Snad nám pomůže v tom, abychom dopadli mnohem lépe než loni.

Tomáš Nosek Hokejový útočník, narozen 1. září 1992 v Pardubicích. Měří 188 centimetrů a váží 95 kilogramů. Odchovanec Dynama a pozdější reprezentant po zisku extraligového titulu v roce 2012 a dalších dvou sezonách v nejvyšší soutěži podepsal jako nedraftovaný hráč smlouvu s klubem NHL Detroit Red Wings, s jehož farmou v AHL, týmem Grand Rapids Griffins, v roce 2017 vyhrál prestižní Calder Cup. V play off byl nejproduktivnějším hráčem mužstva. Následně si jej v rozšiřovacím draftu vybral nový klub NHL Vegas Golden Knights, kde strávil čtyři sezony. Před ročníkem 2021-22 uzavřel jako volný hráč dvouletou smlouvu s Boston Bruins, celkem ze „zakládající šestky“. V nejslavnější lize světa dosud odehrál v základní části 332 zápasů, v nich nasbíral 83 bodů (35+48), v play off přidal 45 utkání a 12 bodů (6+6). Ženatý, dvě děti.

Pro vás ovšem Krejčí nebude spoluhráčem nově - nastupoval jste s ním za Pardubice, když se tu s Alešem Hemským objevili při výluce na podzim 2012.

Jo, chvilku jo. Byl jsem tenkrát hodně mladý, okoukával jsem od něj všechno, co se dalo. Ta sezona mi hodně pomohla, otevřelo mi to oči. Viděl jsem, na jakém jsou kluci z NHL levelu. Věděl jsem, že jestli moje kroky mají vést někam dál, budu muset ještě přidat. David je skvělý kluk, vždycky s ním byla legrace. Mám s ním jednu historku. Když jsem dal první gól v extralize, přišel za mnou a hned mě posadil zpátky na zem, prý že jedna vlaštovka jaro nedělá (směje se). Na to vždycky rád vzpomínám.

Jak dobře se znáte s Pavlem Zachou, který je rovněž posilou Bruins?

Ne nějak dokonale, ale párkrát jsme spolu byli na ledě v Telči, absolvovali jsme pohromadě nějaké dovednostní tréninky. Doufám, že nám taky pomůže, je to kvalitní hráč. Další kluk, který rozšíří českou kolonii, což je fajn.

Z pohledu soupisky je zřejmě důležité, že jste vesměs univerzálové a že se díky tomu všichni nějak poskládáte do lajn. Vedle kovaných centrů Bergerona s Krejčím (ač i ten hrál v minulosti krátce na křídle) je vás tam na tenhle post celá řada.

Klub myslím vždycky radši sáhne po centrovi, když může. Ten se předělá na křídlo snadněji než naopak, třeba mně to nedělá problém. Nemám z toho nějaké obavy. Uvidíme, jak to trenéři poskládají.

Navíc se to hodí v play off, kdy častěji dochází ke zraněním, že? Původní centr se z křídla posune zpět do středu útoku a není to nějaký hendikep.

I v sezoně. Když jsou nějaké výkonnostní výkyvy nebo zranění, dá se ta díra zalepit. Pro křídlo není jednoduché se tam adaptovat. V Detroitu i ve Vegas jsme měli v záloze taky víc centrů.

Tomáš Nosek z Bostonu před brankářem Pjotrem Kočetkovem z Caroliny. Brání ho Brett Pesce.

U předchozího kouče Bruce Cassidyho jste si pochvaloval jeho důvěru ve vás. Jak jste vnímal jeho konec v klubu?

V Bostonu už byl nějaký pátek, ale já ho měl jen jednu sezonu, takže nemůžu hodnotit, co bylo předtím. Vycházel jsem s ním v pohodě, dal mi jasný úkol a ten jsem, snad dobře, plnil. Změna trenéra je vždycky ošemetná, ale pro mě to není nic nového. Doufejme, že i jeho nástupci ukážu, že do týmu patřím, a že mi zase dá roli, na kterou jsem zvyklý.

Bruins v posledních letech vždycky mívali ambice na slušný výsledek. Myslíte, že se letos v play off budete schopni měřit s týmy jako Colorado a Tampa, tedy s posledními finalisty? Účast v něm asi berete jako povinnost.

To určitě. NHL je dneska tak vyrovnaná... Když jsme v předchozí sezoně s Coloradem dvakrát hráli, byli jsme pokaždé jasně lepší. Nedával jsem je tak vysoko, i s Tampou jsme měli pozitivní bilanci. V prvním kole jsme bohužel nepřešli přes Carolinu, kterou jsme snad jedinou za celý ročník neporazili. Myslím, že vyřadit ji, nikdo nás nezastaví. Ale to je můj osobní názor. Díky Davidu Krejčímu teď budeme mít silného i druhého centra. Je otázka, jak si to sedne, ale s Bergeronem jsou to zkušení hráči, kteří to prostředí znají. Podle mě půjdeme nahoru. Velký strach nemám z nikoho; nicméně vždycky radši budu hrát proti Tampě, Floridě nebo Coloradu než proti té Carolině. Kluci se toho nebáli, ale já jo. V základní části jsme od ní třikrát dostali vyloženě na zadek.

Jedním z nejšťastnějších hokejistů na světě teď asi bude Taylor Hall. Když do Bostonu přestoupil, počítalo se, že mu Krejčí bude servírovat gólové nahrávky, a on místo toho zanedlouho zmizel do Olomouce. Teď ho má Hall zpátky.

Jo. Hall je vynikající hokejista, který k sobě pořádného centra potřebuje. Snad navážou na předchozí krátkou spolupráci. Když tehdy Hall přišel při trade deadline, celé jejich lajně (s Jakem DeBruskem) to klapalo výborně. Pro nás jenom plus.

Vaše mateřské Dynamo letos slaví sto let. Co říkáte tomu, jak majitel Petr Dědek zase „nabušil“ kádr, který už trochu nabyl charakteru All Stars extraligy?

Jenom zírám. Je to perfektní, staví se tu silné mužstvo. Snad se klukům povede, aby stou sezonu oslavili nejlépe titulem. A když ne, tak aspoň medailí. Jsem rád, že Pardubice mají tak movitého majitele. Snad tu vydrží, přeju si, aby tu byl, až se sem budu vracet. Vždycky jsem chtěl hrát o nejvyšší příčky. Dynamo miluju, je to srdeční záležitost. Budu držet palce.

Kdy se vypravíte do Bostonu?

Asi deset dní před tréninkovým kempem, který začíná 21. září. Abych se trochu rozkoukal. Poletíme všichni. Už jsme tam zabydlení, víme, do čeho jdeme. Loni jsme první měsíc bydleli na hotelu, to bylo hodně těžké. V jednom pokoji s dětmi to nebylo nic moc. Teď už jsme ve svém, bude to v pohodě.