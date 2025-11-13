Sám tamní prostředí velmi dobře zná. Toronto ho před 29 lety draftovalo, v organizaci strávil dvanáct sezon. I proto má k současnému trápení týmu co říct.
„Hráči potřebují víc sebevědomí, něco prostě neklape. Hrají až moc otevřeně, valí se na ně až šílené množství protiútoků. Musí začít hrát jednoduše, vyhrát pár hnusných zápasů a nakopnout se,“ myslí si Kaberle, jenž byl hostem v podcastu Leafs Nation.
Maple Leafs prohráli poslední tři zápasy, proto ve vyrovnané konferenci spadli na předposlední místo. V celé lize jsou až 27., hůře jsou na tom jen Vancouver, St. Louis, Buffalo, Nashville a Calgary.
„Toronto má spoustu talentu v útoku, ale bez obrany nebude vyhrávat moc zápasů. Musí se zlepšit, dokud nebude pozdě, potřebuje být připraveno na play off,“ hlásí Kaberle.
Týmu se nedaří. Dává sice hodně gólů, ale defenzivně patří k nejslabším v lize. V počtu inkasovaných branek je vůbec nejhorší v celé NHL. „Nemám pro to vysvětlení, ale chceme to napravit,“ pravil nedávno pro The Athletic obránce Morgan Rielly k nevalné formě.
„Musí hrát víc jeden za druhého. Nejenom bitkami, ale když někdo udělá chybu, druhý by ji za něj měl napravit. Tuhle mentalitu v hlavách hráčů Toronta teď nevidím,“ říká Kaberle.
A nadhodil i jeden návrh, jak z krize ven. „Vypadá to, jak kdyby potřebovali někam vyrazit, společně se večer opít. Někdy to není na trenérovi, minulou sezonu jim to pod koučem Berubem šlo. Neřešit média, vyříkat si nějaké věci v kabině. A všechno se zlepší.“
Toronto musí nakládat i s další nepříjemnou zprávou, poslední střetnutí s Bostonem (3:5) nedohrál první centr Auston Matthews. Ačkoliv stejně jako celý tým nezažívá ideální vstup do sezony, když za 17 zápasů posbíral „jen“ 14 bodů, jeho případná absence by byla pro klub velikou ztrátou.
Chybí ještě zranění obránce Chris Tanev a útočník Scott Laughton, nejistý je stav brankáře Anthonyho Stolarze.
„Budou se muset ukázat nějací hráči z farmy. Nevím, jaká je situace s Davidem Kämpfem, ale myslím, že je na čase ho povolat,“ připomíná Kaberle českého útočníka.
Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?
Tato varianta se ale nejeví zrovna pravděpodobně. Kämpf totiž opustil farmářský tým Marlies, aby si promyslel své další kroky. Mezitím ho však Toronto za tento krok suspendovalo a přestalo mu platit mzdu.
Řeší se, co bude dál. Na stole je ukončení smlouvy, podle některých zpráv ze zámoří se Maple Leafs snaží o to, aby Kämpf vrátil klubu již vyplacený podpisový bonus.
Dost možná proto se celá záležitost tak táhne.
„Ale právě takový hráč, co by hrál jednoduchý hokej, by týmu pomohl. Je dobrý, navíc pravděpodobně pojede na olympiádu,“ zmiňuje ještě Kaberle.
Kämpf ze všeho nejvíc potřebuje hrát. Ale dle současné situace to nevypadá, že by měl ještě někdy obléct dres Toronta.
Kanadský velkoklub se tak bude muset z krize vymanit i bez pomoci českého centra. Začít může už ze čtvrtka na pátek, kdy doma hostí Los Angeles.