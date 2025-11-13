Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Je na čase povolat Kämpfa. Kaberle radí hráčům Toronta v krizi: Jděte se spolu opít!

Autor:
  17:35
Když pohledem projíždíte tabulku NHL odshora dolů, chvilku vám to zabere, než narazíte na Toronto. Jeden z velkých favoritů na Stanley Cup a nejsilnějších týmů v lize se trápí. Ve Východní konferenci má pod sebou jen Buffalo, proto hráčům radí i bývalý český hokejista Tomáš Kaberle. „Skoro by snad měli večer někam zajít a společně se opít,“ praví.
Hráči Toronta slaví gól. Zleva Oliver Ekman Larsson, John Tavares a Matthew...

Hráči Toronta slaví gól. Zleva Oliver Ekman Larsson, John Tavares a Matthew Knies. | foto: AP

William Nylander odjíždí v bolestech na střídačku Toronta.
Útočník Toronta William Nylander si rovná vlasy pod helmou.
Útočník Auston Matthews z Toronta křičí na rozhodčího.
Legendární obránce Tomáš Kaberle na tiskové konferenci před oficiálním uvedením...
59 fotografií

Sám tamní prostředí velmi dobře zná. Toronto ho před 29 lety draftovalo, v organizaci strávil dvanáct sezon. I proto má k současnému trápení týmu co říct.

„Hráči potřebují víc sebevědomí, něco prostě neklape. Hrají až moc otevřeně, valí se na ně až šílené množství protiútoků. Musí začít hrát jednoduše, vyhrát pár hnusných zápasů a nakopnout se,“ myslí si Kaberle, jenž byl hostem v podcastu Leafs Nation.

Maple Leafs prohráli poslední tři zápasy, proto ve vyrovnané konferenci spadli na předposlední místo. V celé lize jsou až 27., hůře jsou na tom jen Vancouver, St. Louis, Buffalo, Nashville a Calgary.

„Toronto má spoustu talentu v útoku, ale bez obrany nebude vyhrávat moc zápasů. Musí se zlepšit, dokud nebude pozdě, potřebuje být připraveno na play off,“ hlásí Kaberle.

Legendární obránce Tomáš Kaberle na tiskové konferenci před oficiálním uvedením do kladenské Síně slávy

Týmu se nedaří. Dává sice hodně gólů, ale defenzivně patří k nejslabším v lize. V počtu inkasovaných branek je vůbec nejhorší v celé NHL. „Nemám pro to vysvětlení, ale chceme to napravit,“ pravil nedávno pro The Athletic obránce Morgan Rielly k nevalné formě.

„Musí hrát víc jeden za druhého. Nejenom bitkami, ale když někdo udělá chybu, druhý by ji za něj měl napravit. Tuhle mentalitu v hlavách hráčů Toronta teď nevidím,“ říká Kaberle.

A nadhodil i jeden návrh, jak z krize ven. „Vypadá to, jak kdyby potřebovali někam vyrazit, společně se večer opít. Někdy to není na trenérovi, minulou sezonu jim to pod koučem Berubem šlo. Neřešit média, vyříkat si nějaké věci v kabině. A všechno se zlepší.“

Toronto musí nakládat i s další nepříjemnou zprávou, poslední střetnutí s Bostonem (3:5) nedohrál první centr Auston Matthews. Ačkoliv stejně jako celý tým nezažívá ideální vstup do sezony, když za 17 zápasů posbíral „jen“ 14 bodů, jeho případná absence by byla pro klub velikou ztrátou.

Útočník Auston Matthews z Toronta křičí na rozhodčího.

Chybí ještě zranění obránce Chris Tanev a útočník Scott Laughton, nejistý je stav brankáře Anthonyho Stolarze.

„Budou se muset ukázat nějací hráči z farmy. Nevím, jaká je situace s Davidem Kämpfem, ale myslím, že je na čase ho povolat,“ připomíná Kaberle českého útočníka.

Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?

Tato varianta se ale nejeví zrovna pravděpodobně. Kämpf totiž opustil farmářský tým Marlies, aby si promyslel své další kroky. Mezitím ho však Toronto za tento krok suspendovalo a přestalo mu platit mzdu.

Řeší se, co bude dál. Na stole je ukončení smlouvy, podle některých zpráv ze zámoří se Maple Leafs snaží o to, aby Kämpf vrátil klubu již vyplacený podpisový bonus.

David Kämpf drží puk za brankou.

Dost možná proto se celá záležitost tak táhne.

„Ale právě takový hráč, co by hrál jednoduchý hokej, by týmu pomohl. Je dobrý, navíc pravděpodobně pojede na olympiádu,“ zmiňuje ještě Kaberle.

Kämpf ze všeho nejvíc potřebuje hrát. Ale dle současné situace to nevypadá, že by měl ještě někdy obléct dres Toronta.

Kanadský velkoklub se tak bude muset z krize vymanit i bez pomoci českého centra. Začít může už ze čtvrtka na pátek, kdy doma hostí Los Angeles.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Columbus vs. EdmontonHokej - - 14. 11. 2025:Columbus vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
14. 11. 01:00
  • 2.53
  • 4.13
  • 2.46
Florida vs. WashingtonHokej - - 14. 11. 2025:Florida vs. Washington //www.idnes.cz/sport
14. 11. 01:00
  • 2.31
  • 3.98
  • 2.77
Detroit vs. AnaheimHokej - - 14. 11. 2025:Detroit vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
14. 11. 01:00
  • 2.13
  • 4.14
  • 2.99
Ottawa vs. BostonHokej - - 14. 11. 2025:Ottawa vs. Boston //www.idnes.cz/sport
14. 11. 01:00
  • 2.04
  • 4.17
  • 3.18
Montreal vs. DallasHokej - - 14. 11. 2025:Montreal vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
14. 11. 01:00
  • 2.36
  • 4.01
  • 2.69
Toronto vs. Los AngelesHokej - - 14. 11. 2025:Toronto vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
14. 11. 01:00
  • 2.89
  • 4.06
  • 2.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Je na čase povolat Kämpfa. Kaberle radí hráčům Toronta v krizi: Jděte se spolu opít!

Hráči Toronta slaví gól. Zleva Oliver Ekman Larsson, John Tavares a Matthew...

Když pohledem projíždíte tabulku NHL odshora dolů, chvilku vám to zabere, než narazíte na Toronto. Jeden z velkých favoritů na Stanley Cup a nejsilnějších týmů v lize se trápí. Ve Východní konferenci...

13. listopadu 2025  17:35

Historický zápis, brilantní forma a hattrick. Nikdy jsem nebyl střelec, namítá Nemec

Šimon Nemec slaví vítěznou branku.

Když si v létě po nepříliš zdařilé sezoně v hlavě přemítal, jak by mohl ideálně vypadat následující ročník, dost možná se představy blížily současné podobě. Slovenský obránce Šimon Nemec dostal od...

13. listopadu 2025

Začalo to v Japonsku, teď míří NHL do Švédska. Vážíme si toho, říká Crosby

SEHRANÁ PARTA. Útočníci Sidney Crosby (87) a Jevgenij Malkin (71) s obráncem...

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Pro aktuální sezonu, kterou obzvláštní dlouho očekávaný olympijský turnaj v Miláně, naplánovala NHL jen jednu evropskou zastávku v rámci již tradiční akce Global Series. V pátek a neděli se ve...

13. listopadu 2025  15:35

Zodpovědnosti se nezříkám, hlásí manažer Litvínova. S hráči nejednáme, nejde to

Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem...

Marně se ohlíželi po nových trenérech. Ale to jen dokládá, do jak ohromné krize v hokejovém Litvínově zabředli. Budoucnost klubu zůstává stále nejistá. Ztěžka se hledají záchytné body, sportovní...

13. listopadu 2025  13:30

Daňový ráj pod Alpami. Zug láká české hvězdy, nabízí i „sportovní vězení“

Premium
Český útočník Daniel Voženílek v dresu švýcarského Zugu.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Při pohledu na přibližně třicetitisícový Zug se vám naskytne pro Švýcarsko typický obrázek. Rozlehlé jezero, na jehož okraji město leží, obklopují horské masivy. Minimálně v jedné věci ale přesto...

13. listopadu 2025

Umím dělat velké zákroky, věří Subban. Pardubicím chce pomoci k titulu

Kanadský brankář Malcolm Subban.

Může se zdát trochu šílené, že kolem instagramového účtu hokejového Dynama začal v posledních dnech kroužit P. K. Subban. Jeden z nejlepších obránců historie NHL, který mohl do té doby o pardubický...

13. listopadu 2025  11:30

Loni nejistota, teď marodka. Manažer Hradce byl při bídném startu v klidu

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu.

Odrazili se hokejisté hradeckého Mountfieldu před první reprezentační pauzou, stejně jako loni, od pomyslného dna? A budou v tom, co je v minulé sezoně vyneslo v základní části až ke druhé příčce,...

13. listopadu 2025  10:30

Sparta má asi jiné priority, my Ligu mistrů bereme vážně, rýpnul si Sklenička

Obránce David Sklenička v dresu Zugu.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když jste se podívali na zahajovací šestici, možná by vás nenapadlo, který z týmů je český. Na straně domácích se objevili čtyři tuzemští hráči, za hosty jich nastoupilo o jednoho více. První...

13. listopadu 2025  10:01

Gól Kaluse měl platit. Videorozhodčí nedostal zaplaceno, na měsíc má volno

Zleva Patrik Demel z Vítkovic a Nick Olesen z Českých Budějovic.

Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina potvrdil, že branka vítkovického útočníka Marka Kaluse ve středeční předehrávce 23. kola hokejové extraligy proti Českým Budějovicích měla podle...

13. listopadu 2025  9:56

Ze soutěže se vyvlíknout nechceme! Spartě v Zugu ujel vlak už v úvodu, opory chyběly

Kouč Sparty Jaroslav Nedvěd.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Takové přivítání si v malebném Švýcarsku zřejmě nepředstavovali. V úvodním osmifinále Ligy mistrů museli hokejisté Sparty sáhnout k oddechovému času už po necelých dvanácti minutách. Důvod? Vedení...

13. listopadu 2025

Vejmelka vychytal výhru, Vladař trýznil hvězdy Edmontonu. Nemec dal hattrick

Dan Vladař si hlídá situaci v brankovišti.

Hokejový brankář Karel Vejmelka ve středu v NHL vychytal už svou osmou výhru sezony, když podpořil Utah u výsledku 5:2 nad Buffalem. Dotáhl se tak na krajana Lukáše Dostála z Anaheimu na sdílené...

13. listopadu 2025  6:35,  aktualizováno  7:55

Tři mače, tři české čtyřstovky. V čem Pastrňák trumfnul Jágra s Eliášem

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Houf spoluhráčů zavalil Davida Pastrňáka hned na ledě, zatímco vyprodaná aréna TD Garden po brilantním blafáku nadšeně burácela. V kabině jej už při příchodu zlili vodou. Srdečně mu blahopřál bývalý...

13. listopadu 2025  7:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.