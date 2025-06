V posledních dnech si dopřával dovolenou. Ne, že by se ale vydával do honosných destinací v zahraničí. Zůstává hezky doma!

„Na dovolené jsme byli, když se hrálo Four Nations, ale teď toho máme hodně, další měsíc máme každý týden svatby, pořád někde jsme. Spíš si dopřeju nějaký volný prodloužený víkend a pohodu v Praze. Takže jsme upřímně ani nikam neletěli.“

Relax doplňuje péčí o poraněný kloub v rameni, který si nepříjemně načal těsně před play off. Ke konci března, krátce po dvou hattricích během dvou týdnů. Vyřazovací boje tak absolvoval i pod prášky proti bolesti.

„Teda tak nějak napůl,“ upřesňuje Hertl. „Člověk se na to snaží moc nemyslet, ale byl bych radši, kdyby se to nestalo. Mohl jsem si udělat nové maximum. Jednou ale letíte hlavou na mantinel a máte smůlu.“

Jedenatřicetiletého hokejistu bohužel šrámy provází prakticky celou zámořskou kariéru. Teď si dává za cíl co nejvíce posílit tělo v oblasti kolem zasaženého ramene.

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights (vpravo) v souboji s Vasilijem Podkolzinem z Edmonton Oilers.

A s úlevou ve výrazu prohodí, že má po celé léto času víc než dost.

„Nemělo by mi to dělat žádné problémy, abych byl stoprocentní. Už teď mě to nijak netrápí. Bez trika sice nevypadám moc hezky, ale tak to v nejbližší době nějak bude. Musím to jen posílit, abych neměl problémy dál, ale podle doktorů i podle toho, jak se cítím, bych měl být v pohodě.“

V posilovně už tráví čas s dalšími útočníky Radimem Zohornou či Martinem Nečasem, tak jako v předešlých letech. K tomu si dopřává doplňkové sporty, nešetří se: „Já jsem rád, když furt něco dělám, děti mě taky udrží hodně v tempu.“

Tomáš Hertl v pražském areálu Domyno Fitness.

Brzy už se jejich táta vrátí i na led.

Na něm si v uplynulé sezoně poprvé užil plnohodnotnou sezonu s klubem, do kterého byl zkraje loňského března vržen ze San Jose.

„Byl bych spokojenější, kdybychom o trochu déle hráli play off,“ vracel se k vyřazení ve druhém kole od finalisty z Edmontonu. „Ale po startu, kdy se člověk sehrává s kluky, týmem, zkrátka se vším novým... Od prosince to začalo klapat. Našel jsem si lajnu, tým hrál celý rok výborně a mně to v druhé polovině roku začalo padat. Dařilo se, přesilovky jsme měli jedny z nejlepších v lize. Všechno jelo krásně.“

V základní části nasbíral 61 bodů v 73 zápasech. Stejně v něm ale přetrvávala spíš pachuť ze závěrečných duelů. S Oilers se ani jednou neprosadil: „Hrál jsem možná slušné zápasy, ale čekají se od vás góly a já žádný nedal, nepomohl jsem. V tom to bylo zklamání. Ale po zranění deset zápasů před play off jsem ani nevěděl, jestli do něj vůbec nastoupím.“

Co zároveň vcelku jistě ví? Že o budoucnost strach mít nemusí. Je v ambiciózním mužstvu, které pravidelně sází na velké trejdy, velká jména, osvěžuje sestavu v průběhu ročníku, pracuje s hranou platového stropu a jen nevyčkává na draftové volby.

„Jak se kariéra hodně krátí, když člověk má ještě co dát, chce být v týmu, co může něco vyhrát. Tady to je super a byl jsem rád, že jsem mohl jít sem.“

O to víc by asi pražského rodáka překvapilo, kdyby se „agresivní“ politika, jak sám říká, obrátila také proti němu. V posledních dnech se totiž šířily spekulace o Hertlově trejdu do Caroliny.

„Ale nevnímal jsem to vůbec, spíš okolí. Já věděl, jak to je. Do 1. července mě vyměnit nemůžou a potom mám v klauzuli tři týmy, které si vybírám,“ pravil zkušený centr sebevědomě. Navíc prozradil, že se mu dokonce omlouval i generální manažer Kelly McCrimmon.

Tomáš Hertl z Vegas se usmívá po svém třetím gólu do sítě Detroitu.

„Bylo mu líto, že to vyplavalo, že nic takového ve vzduchu není a ať jsem úplně v klidu. To jsem i byl, protože vím, že to mám ve svých rukách. Ale je to rychlý, když nějaký novinář něco napíše a všichni to po něm přebírají.“

Jedním dechem posléze přesto dodává, že nikdo nemá nic stoprocentně zaručeného. Ještě k tomu u Golden Knights.

„Proto bylo příjemné, že se GM ozval,“ pousmál se Hertl. „Lidi vám najednou začnou psát, že odcházíte do Caroliny a vy netušíte proč. Ale o místo se nebojím, vím, že se mnou počítají na další rok.“