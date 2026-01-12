Premium

Hertl ztrestal bývalý tým a zapsal se do historie Vegas. Je to zvláštní, hodnotil

  13:36
Jak zápas plynul, napadlo ho: Tohle může být můj večer. A skutečně! Cítil nejen formu, ale i přítomnost štěstěny na vlastní straně. Puky se odrážely přesně, jak potřeboval. „Všechno mi vycházelo, občas se to tak sejde,“ usmíval se Tomáš Hertl po výhře 7:2 nad San Jose. Bodově nejpovedenější zápas v NHL si český hokejista zapamatuje, ale možná by byl raději, kdyby přišel proti jinému soupeři.
Tomáš Hertl si hlídá puk před napadajícím Macklinem Celebrinim.

foto: AP

Tomáš Hertl hledá cestu zpoza brány, brání ho Macklin Celebrini, situaci...
Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas.
Tomáš Hertl slaví se střídačkou branku.
Tomáš Hertl si u mantinelu střeží kotouč.
Na SAP Center, domácí arénu Sharks, si uchoval silné vzpomínky. Za necelých jedenáct sezon jich nasbíral spoustu, stále si zvyká, že sem v dresu Vegas jezdí jako soupeř.

„Od přestupu utekly už skoro dva roky. Když hrajeme se San Jose doma, je to v pohodě, ale tady ... Pořád vidím stejné lidi, stejné fanoušky. Nebudu lhát, je to zvláštní,“ přiznal před novináři Hertl.

Hertl šel v NHL ve stopách Pastrňáka, proti San Jose zazářil pěti body

Bývalý tým vůbec nešetřil, předvedl jeden z nejpovedenějších výkonů. Z hlediska bodů dokonce ten vůbec nejlepší, pět bodů v zápase NHL nikdy nenasbíral.

I proto se po drtivém vítězství usmíval: „Jo, celkem slušný večer.“

Dva zápisy do statistik zapsal při přesilovce. Zase si svědomitě plnil úkoly v předbrankovém prostoru, nepříjemně clonil, zaměstnával beky, trpělivě čekal na odražené puky.

Hertlův druhý gól v zápase:

Nejprve jej šikovně prodloužil Pavlu Dorofejevovi, v prostředním dějství kotouč do sítě zametl sám. A nedlouho poté po okružní jízdě u mantinelu připravil palebnou pozici skórujícímu Zachu Whitecloudovi.

V závěru asistoval u Theodoreovy trefy do odkryté branky, v čase 58:59 přidal už značně odevzdanému protivníkovi další ránu, když z první prostřelil Jaroslava Askarova.

„Ani jsem si v tu chvíli neuvědomil, že to je pro něj už pátý bod. Výborný počin, opravdu impozantní,“ sypal komplimenty spokojený kouč Bruce Cassidy.

Tomáš Hertl slaví se střídačkou branku.

A posléze doplnil: „Zvlášť při přesilovkách si vedl skvěle, prostor před brankou, to je jeho, tam se cítí nejlépe. Do San Jose se rád vrací, někdy to funguje tak, že v aréně, kterou dobře znáte, se vám daří o něco líp.“

Dvaatřicetiletý centr vystřihl pětibodové utkání jako teprve druhý hráč v historii Golden Knights. Předtím se to povedlo jen Marku Stoneovi. Hned dvakrát, v roce 2020 proti Floridě a o rok později proti Minnesotě.

Dřív se nemuseli. Když Hertl působil v San Jose, dokonce zvedli fanoušky ze sedadel bitkou. Ale jakmile usedli v jedné kabině, našli si k sobě cestu, společně jim to klape i na ledě.

Na olympiádu pro medaili. Hertl přemýšlí odvážně, ale sám ví, že musí zůstat zdravý

„Mark je super kluk, skvělý lídr. Jasně, není rychlý jako McDavid, ale je velice šikovný, tvrdě maká a dělá všechno pro tým. Vytvořila se mezi námi výborná chemie, gólů už nám tam společně napadalo dost,“ vyzdvihl český hokejista kapitána, jenž proti Sharks nastřádal tři asistence.

Oba zdobí solidní forma. Hertl v posledních čtyřech duelech bodoval devětkrát (3+6), v dosavadním průběhu sezony devětatřicetkrát (18+21).

Pokud udrží tempo, klidně může na konci základní části překonat své sedm let staré kariérní maximum (74).

„Někdy se cítíte výborně, ale posbíráte sotva jednu přihrávku, já teď zažil zápas, kdy mi tam všechno napadalo. Jsem za to rád, ale nejdůležitější je to, že jsme vyhráli.“

Tomáš Hertl si u mantinelu střeží kotouč.
Útočník Vegas Tomáš Hertl kontroluje puk během utkání proti Coloradu.

Golden Knights uspěli čtyřikrát v řadě, Pacifickou divizi vedou o tři body před druhým Edmontonem a o pět právě před třetím San Jose, které patří k nejpříjemnějším překvapením soutěže.

„Vegas je pro mě samozřejmě číslo jedna, ale Sharks pořád řeším a sleduji. Hrají výborně, měli za sebou dobrou šňůru. I proto si vážíme toho, že jsme je porazili,“ uznal Hertl.

A nezapomněl ocenit ani Macklina Celebriniho, největší hvězdu jeho bývalého týmu a třetího nejproduktivnějšího hráče elitní zámořské ligy (70), který má před sebou jen MacKinnona a McDavida (oba 78).

„Táhne celý tým na svých bedrech. A na tak mladého kluka velmi tvrdě maká, bojuje o puky. Ne nadarmo je v kanadské nominaci na olympiádu, má před sebou velkou budoucnost.“

Devatenáctiletý talent vyšel bodově naprázdno po dvanácti utkáních, poprvé od 10. prosince. Tentokrát se mluvilo především o českém útočníkovi. A zcela zaslouženě.

Hertl ztrestal bývalý tým a zapsal se do historie Vegas. Je to zvláštní, hodnotil

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Stříbrní mladíci Kubiesa a Sikora šli hned z letadla do hry, pomohli porazit Spartu

Třinečtí útočníci Petr Sikora a Marko Daňo bojují před brankou Sparty s...

Potleskem a transparentem s poděkováním uvítali fandové třineckých hokejistů útočníky Petra Sikoru a Matěje Kubiesu, kteří se v pátek vrátili z mistrovství světa hráčů do 20 let se stříbrnými...

11. ledna 2026  20:06

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.