„Pamatuju si, když jsme tehdy (se San Jose) prohráli. Byl jsem samozřejmě smutný, ale myslel jsem si, že budu mít další šanci za dva tři roky,“ uvedl dvaatřicetiletý Hertl. „Postupem času jsem si uvědomil, jak těžké je se sem dostat. Mám štěstí, že jsem znovu ve finále,“ prohlásil.
Po prvním finále by ho nenapadlo, že si další zahraje v jiném klubu. Svou kariéru spojil až do března 2024 se San Jose, které jej do NHL draftovalo. V týmu Sharks se vypracoval v lídra a jeho smlouva zahrnovala dodatek, že nemůže být bez souhlasu vyměněn.
|
Hertl slaví postup do finále Stanley Cupu, Nečas byl u jediné trefy Colorada
Klauzuli před dvěma lety zrušil i proto, že mužstvo tehdy nepostoupilo počtvrté v řadě do play off a procházelo přestavbou. Cítil, že stárne a k přestupu jej zlákala právě vidina Stanleyova poháru.
„Od svého vstupu do NHL jsou každým rokem v play off dominantní,“ řekl Hertl o Vegas, které působí v NHL devátou sezonu a finále si zahraje potřetí. Pohár vyhrálo v roce 2023. „Nikdo vám nezaručí, jak daleko dojdete. Ale věděl jsem, že šance vyhrát tady je,“ uvedl.
Hertl přišel do Vegas v době, kdy se zotavoval po zranění, stejně jako kapitán týmu Mark Stone. Oba se potkávali během rehabilitaci a sblížili se. Paradoxní je, že se oba před třemi lety poprali. Pro Hertla je to jediná bitka v NHL. „Hodně se bavíme o hokeji a o všem okolo. Stali se z nás blízcí kamarádi,“ řekl Hertl.
V předchozích dvou play off s Vegas český útočník daleko nedošel. V roce 2024 je zastavil už prvním kole Dallas a loni ve druhém Edmonton. Tentokrát ale Golden Knights vyhráli Západní konferenci, v jejímž finále vyřadili vítěze základní části Colorado hladce 4:0. Třetí duel rozhodl Hertl, který skóroval ve třech z posledních sedmi zápasů.
|
Carolina nedala Montrealu šanci, ve finále Stanley Cupu vyzve Vegas. Dobeš končí
„Určitě by mě dříve nenapadlo, že bych někdy mohl hrát za Vegas. Ale teď jsem tady a moc se těším. Organice je úžasná. Za dvě a půl sezony jsem si tu užil spoustu legrace,“ řekl Hertl před finále.
Série s Carolinou odstartuje v noci z úterý na středu středoevropského letního času. „Stále je před námi dlouhá cesta. Těším se a doufám v lepší výsledek,“ uvedl.
Program finále Stanleyova poháru (SELČ):
Středa 3. června - 1. zápas:
Pátek 5. června - 2. zápas:
Neděle 7. června - 3. zápas:
Středa 10. června - 4. zápas:
Pátek 12. června - případný 5. zápas:
Pondělí 15. června - případný 6. zápas:
Čtvrtek 18. června - případný 7. zápas: