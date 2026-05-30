Na další šanci čekal deset let. Mám štěstí, že jsem znovu ve finále, ví Hertl

Autor: ,
  10:22
Hokejista Tomáš Hertl nečekal, že potrvá deset let, než si opět zahraje finále play off NHL. Řekl to webu zámořské soutěže. Český útočník se probojoval do závěrečné série o Stanleyův pohár v roce 2016, kdy podlehl se San Jose v šesti zápasech Pittsburghu. Tentokrát se o cennou trofej utká v barvách Vegas proti Carolině.
Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL.

Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL. | foto: AP

Tomáš Hertl (vlevo) a Carter Hart oslavují trefu Vegas Golden Knights.
Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights útočí na bránu Anaheim Ducks, v níž...
Tomáš Hertl ze San Jose před brankou pittsburského Matta Murrayho.
Tomáš Hertl (vpravo) ze San Jose slaví gól, blahopřeje mu Mikkel Boedker.
„Pamatuju si, když jsme tehdy (se San Jose) prohráli. Byl jsem samozřejmě smutný, ale myslel jsem si, že budu mít další šanci za dva tři roky,“ uvedl dvaatřicetiletý Hertl. „Postupem času jsem si uvědomil, jak těžké je se sem dostat. Mám štěstí, že jsem znovu ve finále,“ prohlásil.

Po prvním finále by ho nenapadlo, že si další zahraje v jiném klubu. Svou kariéru spojil až do března 2024 se San Jose, které jej do NHL draftovalo. V týmu Sharks se vypracoval v lídra a jeho smlouva zahrnovala dodatek, že nemůže být bez souhlasu vyměněn.

Klauzuli před dvěma lety zrušil i proto, že mužstvo tehdy nepostoupilo počtvrté v řadě do play off a procházelo přestavbou. Cítil, že stárne a k přestupu jej zlákala právě vidina Stanleyova poháru.

„Od svého vstupu do NHL jsou každým rokem v play off dominantní,“ řekl Hertl o Vegas, které působí v NHL devátou sezonu a finále si zahraje potřetí. Pohár vyhrálo v roce 2023. „Nikdo vám nezaručí, jak daleko dojdete. Ale věděl jsem, že šance vyhrát tady je,“ uvedl.

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights skóroval v zápase s Colorado Avalanche.
Tomáš Hertl ze San Jose uniká, stíhá ho Jori Lehtera ze St. Louis.

Hertl přišel do Vegas v době, kdy se zotavoval po zranění, stejně jako kapitán týmu Mark Stone. Oba se potkávali během rehabilitaci a sblížili se. Paradoxní je, že se oba před třemi lety poprali. Pro Hertla je to jediná bitka v NHL. „Hodně se bavíme o hokeji a o všem okolo. Stali se z nás blízcí kamarádi,“ řekl Hertl.

V předchozích dvou play off s Vegas český útočník daleko nedošel. V roce 2024 je zastavil už prvním kole Dallas a loni ve druhém Edmonton. Tentokrát ale Golden Knights vyhráli Západní konferenci, v jejímž finále vyřadili vítěze základní části Colorado hladce 4:0. Třetí duel rozhodl Hertl, který skóroval ve třech z posledních sedmi zápasů.

„Určitě by mě dříve nenapadlo, že bych někdy mohl hrát za Vegas. Ale teď jsem tady a moc se těším. Organice je úžasná. Za dvě a půl sezony jsem si tu užil spoustu legrace,“ řekl Hertl před finále.

Série s Carolinou odstartuje v noci z úterý na středu středoevropského letního času. „Stále je před námi dlouhá cesta. Těším se a doufám v lepší výsledek,“ uvedl.

Program finále Stanleyova poháru (SELČ):

Středa 3. června - 1. zápas:
02:00 Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights.

Pátek 5. června - 2. zápas:
02:00 Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights.

Neděle 7. června - 3. zápas:
02:00 Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes.

Středa 10. června - 4. zápas:
02:00 Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes.

Pátek 12. června - případný 5. zápas:
02:00 Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights.

Pondělí 15. června - případný 6. zápas:
02:00 Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes.

Čtvrtek 18. června - případný 7. zápas:
02:00 Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

