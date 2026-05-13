Dva měsíce bez gólu. Ale už jsou pryč! Snad nic takového znovu nezažiju, ulevil si Hertl

Než nadešly jeho velké chvíle ve čtvrtém a pátém klání druhého kola, prosadil se naposledy 5. března proti Detroitu. A od té doby nic.
„Zkoušel jsem tolik věcí, bylo nemožné nad tím nepřemýšlet,“ prozrazoval Hertl zámořským novinářům. „Snad už je to pryč a taková série už nikdy nenastane. Naposledy jsem takhle dlouho neskóroval mezi tím, co jsem se narodil a obdobím, kdy mi byly čtyři.“
Bylo znát, pod jakým tlakem fungoval, zejména pod tím, který si nakládal on sám. Nejprve se trefil v noci na pondělí, jenže Golden Knights prohráli 3:4. Nyní přispěl hned dvěma body, táhl mužstvo za klíčovou výhrou (3:2P), díky níž vede v sérii 3:2 na zápasy.
Stal se středobodem zájmu novinářů, kteří se na něj ptali, kde mohli.
„Ukazuje se, že jde nahoru. A snad to neplatí jen pro tento večer, ale i do budoucna, nejde jen o gól, celá jeho lajna hrála skvěle, uhráli klíčové minuty,“ odvětil pyšný kouč John Tortorella, který tým převzal v závěru základní části a Hertla si bral stranou k pohovoru. „Obsah už vám ale dál přibližovat nebudu.“
Dvaatřicetiletý útočník jen líčil, že se mu kouč snažil pomoct a do podrobností také nezacházel. Každopádně ožil, spíše se štěstím přišel k asistenci na trefu Pavla Dorofejeva ze 17. minuty.
S důležitým gólem posléze přispěchal ve třetí části, ve svém revíru v okolí brankoviště, kdy zahlédl odražený kotouč a bleskurychle jej při pádu na levé koleno poslal bekhendem za krajana Lukáše Dostála v brance Ducks.
„Motá se kolem brány, měl šance a jsem za něj šťastný, že už mu to zase padá,“ poznamenal útočník Brandon Saad. Ten tečí Anderssonova nahození zaskočil Dostála, z kterého puk následně vypadl.
„Byla to skvělá sehrávka po buly, já se jen snažil mít dorážku,“ doplnil Hertl. „Každý očekával, že budu dávat góly, dělat rozruch. Snažil jsem se nějaký způsob najít, a když to nešlo, chtěl jsem pomáhat při vhazováních, v soubojích, prostě jinak. Ale je super konečně sbírat body.“
Sám dobře ví, že tak by týmu pomáhat také měl. Protože to tak umí nejlíp.
„A je to i nejlepší způsob,“ opakoval pražský rodák.
Úspěšným zásahem zařídil obrat v zápase, v němž jeho tým ztrácel 0:1. Zároveň k otočce burcoval také kabinu po první třetině. V ní předčasně musel do sprch Brayden McNabb, kterého rozhodčí vyloučili do konce utkání za zákrok na Ryana Poehlinga. Útočník Ducks po něm zůstal ležet na ledě.
Podívejte se na potrestaný zákrok obránce Braydena McNabba:
Brayden McNabb was given a game misconduct for interference on Ryan Poehling.— ESPN (@espn) May 13, 2026
„Je těžké někoho takhle viděl, moc dobře jsem nevěděl, co se přesně stalo. Nabby (McNabb) je ale asi největší bojovník v našem týmu, blokuje, je tam pro nás, byla to jasná zpráva, že musíme makat za něj,“ přiblížil Hertl, jehož spoluhráči v obraně si museli vystačit v rotaci pouhých pěti mužů.
Navrch přes šedesátiminutovou základní hrací dobu. I tak díky dvougólovému Dorofejevovi slavili v prodloužení vítězství.
„A jen na tom v play off záleží. Je jedno, kdo góly dá,“ věděl český forvard a neodpustil si poznámku, která ho už z jeho útočné pozice logicky trápí. „Přesto se chcete udržovat, mít formu a trefami pomáhat.“
Potvrdí náznak formy a gólové procitnutí i dál?