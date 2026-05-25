Úžasná akce! Hertl rozhodl o otočce Vegas parádním gólem, v kabině mu jen smekli

  14:30
Jak rychle se jen dá vyšvihnout z trápení k vrcholnému sebevědomí? V hokejové NHL to dokonale ukazují Tomáš Hertl i jeho Vegas. Se suverénem základní části z Colorada ztráceli ve třetím konferenčním finále už ve 14. minutě poměrem 0:3. „V šatně bylo hodně ticho,“ uznal jeden z lídrů Mark Stone. Ale že by bylo rozhodnuto? Ani omylem.

Zaražená zůstala i aréna. Celek z Nevady si domů vezl náskok 2:0 v sérii, jenže s ním nenakládal vůbec dobře. Avalanche na něj vlétli, herně nedominovali, výsledkově ale duel ovládali.

Na přechodnou dobu. Uběhlo 19 sekund z druhé třetiny a Hertl zapsal asistenci u Stoneovy snižující přesilovkové trefy. Ve 25. minutě přidal další zásah William Karlsson, devět minut nato srovnal Keegan Kolesar.

Hertl gólem přiblížil Vegas k finále Stanley Cupu, Nečas jednou asistoval

Obrat už dokonal český útočník, který zlomil duel ve prospěch svého mužstva. Až ke konečnému vítězství 5:3.

A jak! Obránce Korczak se vydal z obranného pásma podél pravého mantinelu. Odsud poslal odvážný pas na druhou stranu ke stojícímu Stoneovi, jenž kotouč rychle přiťukl u levého mantinelu rozjetému Hertlovi.

Okamžitě následovalo vydařené zpracování v prudké jízdě, oklamání zadáka Malinského, pohledné přehození do bekhendu a po něm hned rychlá střela. Moment překvapení vyšel dokonale. Brankář Wedgewood nestihl zareagovat, Hertl se nadšeně vrhl proti plexisklu na zadním mantinelu.

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights slaví, skóroval v zápase s Colorado Avalanche.
Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights skóroval v zápase s Colorado Avalanche.
Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights slaví, skóroval v zápase s Colorado Avalanche.
Tomáš Hertl (vlevo) z Vegas Golden Knights slaví, skóroval v zápase s Colorado Avalanche, raduje se i Mark Stone.
Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights skóruje v zápase s Colorado Avalanche, překonán je Scott Wedgewood.
71 fotografií

„Když je potřeba, umí přispět,“ usmíval se hvězdný Mitch Marner. „Jsem za něj šťastný, to nadšení a radost, s jakými hraje noc co noc, toho chcete být součástí. Nějakou dobu měl kopec smůly, teď se mu ale daří. Úžasná akce, klíčový gól.“

„Dal bych mu za to tak 8,5 bodů z deseti,“ ohodnotil parádu Karlsson, který už v kariéře nasázel řadu výstavních branek. „Pěkně provedený pohyb, vážně skvělá střela. Snad by jen musel udělat otočku, aby dostal plných deset. Ale známka je to pořád solidní.“

Tomáš Hertl (vlevo) z Vegas Golden Knights slaví v zápase s Colorado Avalanche.

Po zápase mohl před novináři dělat srandičky. Je paradox, že snad ani ne o dvě hodiny dřív se s týmem topil ve frustraci, k níž jednou nahrávkou přispěl i Martin Nečas.

„Možná jsme se až moc soustředili na rozhodčí,“ povídal švédský útočník.

„I v první třetině jsme měli šance, prostě se to nevyvíjelo v náš prospěch. Ale uklidnili jsme se, tahle liga je o nalézání cest. A my ji našli. Bylo to vážně strhující a ani nevím, jestli jsem něco takového v konferenčním finále zažil,“ povídal legendární kouč John Tortorella, který přitom v roli hlavního trenéra absolvuje už třiadvacátou sezonu.

Legendární kouč John Tortorella na střídačce Vegas Golden Knights

Teď se ale klubem, který přebíral čtyři zápasy před koncem základní části, nechal tak unést, až musel pronést: „Tohle byl ten zápas, kdy jsme ukázali koule! Co jsem s týmem tak krátce, neustále prokazuje nebojácnost, soudržnost, má lídry i veterány. A to je hrozně důležitý.“

Právě zkušenosti pomáhají v Las Vegas nejvíc, aby se nesesypali. Naopak zůstali trpěliví a sebevědomí. A snad totéž platí i v případě Hertla, který se střelecky v podstatě dva měsíce soužil. Nyní má z posledních šesti klání bilanci 3+4.

„Snad už je ta krize za mnou,“ ulevil si. „Byla to skvělá akce, vyšla dobře, dostatečně rychle. Jsem hlavně rád, že jsem pomohl. A koneckonců myslím, že vesměs celá naše sezona je o tom, že jdeme nahoru a dolů, nikdy jsme to nevzdali a pořád se vracíme.“

Dva měsíce bez gólu. Ale už jsou pryč! Snad nic takového znovu nezažiju, ulevil si Hertl

Všímal si, že tým i přes nabranou ztrátu začal hrát lépe, chytřeji a přitom jednoduše, s větší agresivitou. A mohl se opřít právě i o navrátilce Stonea, který takřka tři týdny chyběl kvůli zranění.

„Bylo hodně těžké jen koukat, ještě během play off, nikdy jsem to neměl rád,“ líčil Kanaďan s tím, že Hertlův gól ani přes vlastní asistenci neviděl. „Všiml jsem si ho na křídle, lehce jsem mu puk ťukl a šel střídat. Kluci tam začali šílet, já to ani nepostřehl. Sorry, chlape,“ usmál se na českého parťáka sedícího na tiskové konferenci hned vedle.

Výhru ještě trefou do prázdné pojistil Brett Howden. Golden Knights senzačně sebrali i třetí bod. Protivník, jeden z hlavních favoritů soutěže, se vmžiku ocitl na hraně vyřazení.

„Věděli, že musí vyhrát, my se jim ale dostali do hlavy a zaseli tam pochyby,“ liboval si Hertl.

Teď se ukáže, jakou mentální sílou disponuje ztrácející mužstvo s MacKinnonem, Makarem či Nečasem. Stav je opět 0:3, akorát v jeho neprospěch. A co hůř, v tomto případě na zápasy.

Sestřih z třetího konferenčního finále mezi Vegas a Coloradem:

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

ONLINE: Česko - Norsko. Do branky se vrací Pavlát, zastaví hokejisté rozjeté Seveřany?

Sledujeme online
Radim Rulík na české střídačce během utkání se Slovinskem.

Čtvrtfinále má český tým díky sobotní prohře Švédska s Norskem zajištěné. Z jakého místa do play off hokejového mistrovství světa půjde, rozhodnou poslední zápasy ve skupině. V pondělí měří Rulíkův...

Na Nory nejspíš bez Cibulky, změna také na přesilovce. Kalous vyzdvihl soupeře

Trenéři národního týmu Jiří Kalous (vlevo) a Ondřej Pavelec sledují trénink.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Můžou hrát uvolněněji. Ale zase ne moc, proti rozjetým Norům by se to nemuselo vyplatit. „Lehký soupeř neexistuje,“ varoval asistent trenéra Jiří Kalous. Každopádně platí, že vítězství českých...

25. května 2026  11:23

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

25. května 2026  11:11

Šťastná vzpruha přišla, nakopne první lajnu? Hokejisté hledají rozdílový útok

Roman Červenka a Lukáš Sedlák se radují z gólu v utkání proti Slovensku na MS...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Dlouhá léta si udržuje fantastickou produktivitu. Aby Roman Červenka třikrát po sobě nebodoval? Vzácnost, k níž ale na mistrovství světa došlo. U kapitána českých hokejistů, pokud počítáme také...

25. května 2026  8:30

Česko - Norsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté se radují z výhry nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve...

Dokáží skvěle bránit a pak rychle píchnout jako vosa. Norští hokejisté jsou dalším soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka hraje o výhodné nasazení do čtvrtfinále,...

25. května 2026  8:23

Hertl gólem přiblížil Vegas k finále Stanley Cupu, Nečas jednou asistoval

Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL.

Hokejový útočník Tomáš Hertl byl s bilancí rozdílové trefy a asistence zvolen první hvězdou u nedělní výhry Vegas 5:3 nad Coloradem, po které tým z města hazardu vede již 3:0 na zápasy a je krok od...

25. května 2026  7:05,  aktualizováno  7:48

Proč se neostříhá? Nechci dopadnout jako Samson a ztratit sílu, vzkazuje Voženílek

Premium
Daniel Voženílek v utkání Česka proti Slovensku na MS v hokeji 2026 ve...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Nabere rychlost, stlačí brusle k ledu a jede. A sráží všechno, co mu přijde do cesty. Když má kotouč, funguje podobně, jen občas zkusí nějakou kulišárnu nebo naopak najde jednoduché řešení a...

25. května 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

24. května 2026  23:24

Slovensko dostalo od Kanady čtyři góly za sedm minut, Dánsko zvítězilo po nájezdech

Slovenský útočník Oliver Okuliar vyjíždí zpoza kanadské branky.

Hokejisté Kanady si na světovém šampionátu upevnili vedoucí pozici ve skupině B. V neděli večer přehráli Slovensko 5:1, ačkoliv po dvou třetinách bylo skóre nerozhodné. Slováci tak stále nemají...

24. května 2026  16:05,  aktualizováno  23:20

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní?

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zajistila nečekaná porážka...

24. května 2026  23:18

Finové zůstávají stoprocentní, zdolali Rakousko. Britové jsou jistým sestupujícím

Finští hokejisté se radují z gólu Mikaela Granlunda.

Hokejisté Finska na světovém šampionátu ve skupině A vyhráli také svůj šestý zápas a v posledním zápase skupinové fáze si to v úterý o první místo rozdají v přímém souboji s domácím Švýcarskem....

24. května 2026  16:10,  aktualizováno  22:58

