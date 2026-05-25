Úžasná akce! Hertl rozhodl o otočce Vegas parádním gólem, v kabině mu jen smekli

Zaražená zůstala i aréna. Celek z Nevady si domů vezl náskok 2:0 v sérii, jenže s ním nenakládal vůbec dobře. Avalanche na něj vlétli, herně nedominovali, výsledkově ale duel ovládali.
Na přechodnou dobu. Uběhlo 19 sekund z druhé třetiny a Hertl zapsal asistenci u Stoneovy snižující přesilovkové trefy. Ve 25. minutě přidal další zásah William Karlsson, devět minut nato srovnal Keegan Kolesar.
Obrat už dokonal český útočník, který zlomil duel ve prospěch svého mužstva. Až ke konečnému vítězství 5:3.
A jak! Obránce Korczak se vydal z obranného pásma podél pravého mantinelu. Odsud poslal odvážný pas na druhou stranu ke stojícímu Stoneovi, jenž kotouč rychle přiťukl u levého mantinelu rozjetému Hertlovi.
Okamžitě následovalo vydařené zpracování v prudké jízdě, oklamání zadáka Malinského, pohledné přehození do bekhendu a po něm hned rychlá střela. Moment překvapení vyšel dokonale. Brankář Wedgewood nestihl zareagovat, Hertl se nadšeně vrhl proti plexisklu na zadním mantinelu.
„Když je potřeba, umí přispět,“ usmíval se hvězdný Mitch Marner. „Jsem za něj šťastný, to nadšení a radost, s jakými hraje noc co noc, toho chcete být součástí. Nějakou dobu měl kopec smůly, teď se mu ale daří. Úžasná akce, klíčový gól.“
„Dal bych mu za to tak 8,5 bodů z deseti,“ ohodnotil parádu Karlsson, který už v kariéře nasázel řadu výstavních branek. „Pěkně provedený pohyb, vážně skvělá střela. Snad by jen musel udělat otočku, aby dostal plných deset. Ale známka je to pořád solidní.“
Po zápase mohl před novináři dělat srandičky. Je paradox, že snad ani ne o dvě hodiny dřív se s týmem topil ve frustraci, k níž jednou nahrávkou přispěl i Martin Nečas.
„Možná jsme se až moc soustředili na rozhodčí,“ povídal švédský útočník.
„I v první třetině jsme měli šance, prostě se to nevyvíjelo v náš prospěch. Ale uklidnili jsme se, tahle liga je o nalézání cest. A my ji našli. Bylo to vážně strhující a ani nevím, jestli jsem něco takového v konferenčním finále zažil,“ povídal legendární kouč John Tortorella, který přitom v roli hlavního trenéra absolvuje už třiadvacátou sezonu.
Teď se ale klubem, který přebíral čtyři zápasy před koncem základní části, nechal tak unést, až musel pronést: „Tohle byl ten zápas, kdy jsme ukázali koule! Co jsem s týmem tak krátce, neustále prokazuje nebojácnost, soudržnost, má lídry i veterány. A to je hrozně důležitý.“
Právě zkušenosti pomáhají v Las Vegas nejvíc, aby se nesesypali. Naopak zůstali trpěliví a sebevědomí. A snad totéž platí i v případě Hertla, který se střelecky v podstatě dva měsíce soužil. Nyní má z posledních šesti klání bilanci 3+4.
„Snad už je ta krize za mnou,“ ulevil si. „Byla to skvělá akce, vyšla dobře, dostatečně rychle. Jsem hlavně rád, že jsem pomohl. A koneckonců myslím, že vesměs celá naše sezona je o tom, že jdeme nahoru a dolů, nikdy jsme to nevzdali a pořád se vracíme.“
Všímal si, že tým i přes nabranou ztrátu začal hrát lépe, chytřeji a přitom jednoduše, s větší agresivitou. A mohl se opřít právě i o navrátilce Stonea, který takřka tři týdny chyběl kvůli zranění.
„Bylo hodně těžké jen koukat, ještě během play off, nikdy jsem to neměl rád,“ líčil Kanaďan s tím, že Hertlův gól ani přes vlastní asistenci neviděl. „Všiml jsem si ho na křídle, lehce jsem mu puk ťukl a šel střídat. Kluci tam začali šílet, já to ani nepostřehl. Sorry, chlape,“ usmál se na českého parťáka sedícího na tiskové konferenci hned vedle.
Výhru ještě trefou do prázdné pojistil Brett Howden. Golden Knights senzačně sebrali i třetí bod. Protivník, jeden z hlavních favoritů soutěže, se vmžiku ocitl na hraně vyřazení.
„Věděli, že musí vyhrát, my se jim ale dostali do hlavy a zaseli tam pochyby,“ liboval si Hertl.
Teď se ukáže, jakou mentální sílou disponuje ztrácející mužstvo s MacKinnonem, Makarem či Nečasem. Stav je opět 0:3, akorát v jeho neprospěch. A co hůř, v tomto případě na zápasy.
Sestřih z třetího konferenčního finále mezi Vegas a Coloradem: