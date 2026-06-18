Hertl o prohře ve finále: Těžší než před 10 lety. Jste tak blízko, ale odcházíte s ničím

Golden Knights podlehli Hurricanes 2:4 na zápasy, stejným poměrem padl Hertl v dresu San Jose i v roce 2016 s Pittsburghem.
„Tehdy to byla moje teprve třetí sezona v lize. Byl jsem ještě mladý a navíc jsem ve finále moc nehrál, protože jsem se zranil. Pak si říkáte, že máte před sebou ještě dost času, dlouhou kariéru a že další šance určitě ještě přijdou,“ vzpomínal český útočník.
Jenže příležitosti ne a ne přijít. Sharks se poté nejdále dostali o tři roky později, tehdy skončili v konferenčním finále. Klub pak začal procházet přestavbou, sedmkrát v řadě se do play off vůbec nepodíval.
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Během páté sezony z nich, tedy dva roky zpátky, tak Hertl poprvé v zámoří vyměnil dres. V rámci trejdu po něm sáhlo Vegas, tehdejší úřadující šampion NHL.
Ambice měli Golden Knights vysoké, pražský rodák doufal, že se vytoužené trofeji přiblíží co nejdříve. Nakonec se do dalšího finále dostal po dvou a čtvrt letech od přesunu.
Po šesti utkáních s Carolinou však nyní musel opět kousat zklamání.
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„Není to tak hrozné, jako když vypadnete v prvním kole. Ale budu na to myslet ještě dlouho, protože si s kluky v kabině užijete tolik zábavy, projdete si tolika věcmi, hrajete ty velké zápasy a dostanete se tak blízko, ale nakonec odcházíte v podstatě s ničím. A proto to je tak moc těžké,“ líčil.
Se spoluhráči až do finálové série prožívali vydařené tažení vyřazovacími boji, s Utahem i Anaheimem si poradili 4:2 na zápasy, v konferenčním finále dokonce přejeli vítěze dlouhodobé části z Colorada 4:0.
To vše jen krátce poté, kdy klub po neúspěšné šňůře sáhl k výměně trenéra a Bruce Cassidyho nahradil John Tortorella. „Byli jsme několikrát nahoře i dole, nikdo nám nevěřil, ale prošli jsme až do finále. Snad bych i zabíjel za to, abychom dosáhli ještě na další dvě výhry,“ pronesl s nadsázkou Hertl.
„Konec je pro nás bolestný, ale byla to skvělá jízda, úžasné dva měsíce, jedny z nejlepších, co jsem prožil. A doufám, že ještě lepší věci jsou před námi,“ uvedl pražský rodák, který má v klubu platný kontrakt do roku 2030.
I přesto se v posledních týdnech objevily spekulace, že by právě odchovanec Slavie mohl být předmětem výměny, pokud by se organizace z Nevady chystala kádr ještě vylepšit.
Hertl má v týmu čtvrtý nejvyšší kontrakt z útočníků po hvězdách Jacku Eichelovi, Mitchi Marnerovi a Marku Stoneovi.
Český forvard má ve smlouvě také klauzuli, díky které může být vyměněn pouze do tří týmů v soutěži. Podle svých slov chce však o úspěchy i nadále bojovat v dresu Golden Knights.
„Už od prvního dne mě tihle kluci přijali mezi sebe, stejně tak i fanoušci. O klubu nemůžu říct absolutně vůbec nic špatného. Celé město nám fandí, všichni si to užívají. Hrát za Vegas mi opravdu přirostlo k srdci a těším se na další sezony tady,“ pochvaloval si působiště účastník letošní olympiády.
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A i když nezískal medaili na turnaji v Miláně a opět mu těsně unikl Stanley Cup, doufá, že úspěchy v kariéře ještě zažije.
„I teď samozřejmě stále věřím, že mám před sebou ještě řadu dobrých let, ale nikdy nevíte. A i když věříte ve svůj klub a sílu týmu a myslíte si, že příští rok budete opět zpátky mezi nejlepšími, jisté to nemáte,“ rozebíral Hertl.
„Proto je tak těžké smířit se s tím, že jsme nevyhráli. Bude mě to trápit celé léto,“ uzavřel dvaatřicetiletý útočník, jehož nyní čeká dovolená a poté zahájí letní přípravu na další sezonu.