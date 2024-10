Ukradený hattrick? Čtyřbodový Hertl se na lídra nezlobil, těšil ho výkon týmu

Golden Knights rozhodli o zisku dvou bodů už během první třetiny, ve které se prosadili třikrát. A u všech zásahů byl právě Hertl.

Nejprve otevřel skóre v desáté minutě, když se v přesilové hře díky dobré práci před bránou dostal k puku a bekhendem překonal českého gólmana Davida Ritticha.

Radovat se z druhého bodu mohl po necelých pěti minutách. Další početní výhodu využil kapitán Mark Stone, který tečoval pokus rodáka z Prahy.

„Rozhodující faktorem byly speciální týmy. Hodně jsme se o nich bavili, protože nám můžou vyhrávat zápasy. A teď jsme dali dva přesilovkové góly,“ těšilo třicetiletého centra.

Pokud by Stone do střely nevložil hokejku, mohl na konci zápasu slavit Hertl hattrick. Nemrzelo ho to? „Ne, všechno je v pohodě. Jsem hlavně šťastný, že jsme ten gól dali,“ řekl novinářům s úsměvem.

Druhou asistenci v zápase zapsal o 81 vteřin později, po patnácti odehraných minutách tak měl na kontě už tři body. Takový počet nasbíral za úvodních šest duelů dohromady.

Tomáš Hertl se raduje s Markem Stonem z gólu proti Los Angeles.

„Věděl, že potřebuje trochu víc útočit. Není to tak, že by se nesnažil, ale někdy zkrátka chvíli trvá, než to vyjde. Dodá mu to sebevědomí, předtím vypadal trochu sklesle,“ líčil trenér Bruce Cassidy.

Poslední zápis v utkání zaznamenal Hertl v závěrečné dvacetiminutovce, kdy doklepl odražený puk do odkryté brány a zvýšil na 5:1. Čtyři body nasbíral poprvé od 17. ledna 2022, tehdy shodou okolností také proti Los Angeles přihrál na čtyři góly.

Chválou ale po fantastickém individuálním výkonu nešetřil ani směrem ke spoluhráčům: „Všechny čtyři lajny zahrály velmi dobře. A brankář Ilja Samsonov byl skvělý, měl několik důležitých zákroků, působil sebevědomě. Mrzí mě, že jsme mu nedopřáli čisté konto, protože by si ho zasloužil. Dnes byl jedním z nejlepších hráčů.“

Podívejte se na první gól Tomáše Hertla:

Vegas Golden Knights @GoldenKnights we just know a net-front battle hates to see Tomas Hertl coming 😎🐢 https://t.co/cCpJNJiX0s oblíbit odpovědět

Golden Knights díky jednoznačnému vítězství přerušili sérii tří porážek a navázali na vydařená úvodní tři kola. „Musíme pokračovat, hrát s pukem, tlačit se do brány a dorážet,“ burcoval Hertl po úspěšném startu šňůry čtyř domácích utkání.

Během ní nastoupí také proti San Jose, bývalému klubu, ze kterého odešel do Vegas letos v březnu.

A jak se zdá, forma mu před pikantním duelem roste.