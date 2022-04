Hertl o NHL v Praze: Bude to neskutečný zážitek. Čeká blázinec a zájem o lístky

Nedávno podepsal smlouvu na osm let za 65 milionů dolarů. V týmu Sharks je jedním z tahounů. Na podzim bude hlavní atrakcí pražských zápasů s Nashvillem.

„Bude to neskutečný zážitek,“ tvrdí Hertl v rozhovoru, který zprostředkovala agentura Sport Invest, jež ho zastupuje.

Jak jste zprávu o utkáních v Praze přijal?

S radostí. Nejdřív jsem jí nemohl uvěřit. Už se o našem tripu do Česka mluvilo dřív, ale nadšení jsem pocítil až po oficiálním potvrzení. Hrozně moc se těším, až si budu moct zahrát tam, kde jsem vyrůstal a kde jsem se Slavií začal s profesionálním hokejem. Chodíval jsem do O2 areny jako divák na extraligu, teď se na stejný stadion vrátím jako hráč NHL!

Vyzvídali spoluhráči, co je tu čeká?

Pár kluků jsem měl v Praze před třemi lety na svatbě. Třeba Burnsie (obránce Brent Burns) u nás hrál na mistrovství světa 2015. Ale určitě všem doporučím, kam zajít a co nevynechat.

Umíte si představit, jak výjimečné pro vás zápasy budou?

Zatím moc ne, protože budu muset zařizovat hodně věcí včetně lístků. Obávám se, že se strhne blázinec. Těším se, ale zároveň tuším, že se pak budu těšit i na to, až bude všechno za mnou.

Dostanete od klubu víc volných vstupenek? Jaký čekáte zájem?

Velké výhody neočekávám. Normálně dostáváme dva lístky, zbytek si musíme zařídit sami. Počítám s rodinou a nejbližšími přáteli, zase abych se nezbláznil... Přece jen budeme začínat sezonu. Musím se připravit na důležité zápasy a nechci se stresovat tím, že jsem někomu nesehnal vstupenky.

Vítají spoluhráči možnost odstartovat sezonu v Evropě?

Převážně se jim líbí, že se podívají do Evropy, což se jim tak často nestává. Láká je ten zážitek. Navíc máme v týmu kluky ze Švýcarska, Finska nebo Švédska, což je od nás hodinka letu. Možná pro ně budou náročné přelety a časové změny. Ale obecně jsou rádi, že se podívají do další země a uvidí něco nového.

Budete hrát proti Nashvillu, záleží vám na soupeři?

Abych si vybíral soupeře, to ne... Jsem hlavně rád, že se předvedeme v Praze. Nashville bude těžký soupeř, taky má plno hráčů z Evropy. Kdyby za něj ještě chytal Ríťa (brankář David Rittich), bylo by to z českého pohledu pěkné.

Bavil jste se s ním?

Viděli jsme se nedávno, protože jsme u nich hráli. Má ale jinou situaci, končí mu smlouva a úplně neví, co bude dál. Samozřejmě bych si proti němu rád zahrál.