Hertl o formě San Jose: Zápasy si prohráváme sami, Pastrňákovi závidím

„Doufali jsme, že na tom budeme lépe. Člověk nikdy nepočítá s tím, že se bude s týmem pohybovat u dna tabulky. Vždycky věříte, že budete v play off, případně někde na rozhraní,“ prohlásil Hertl.

Základní část NHL je v současné chvíli ve druhé čtvrtině. Sharks doposud získali pouze 23 bodů z třiceti odehraných utkání a nacházejí se na předposledním sedmém místě v Pacifické divizi.

Tomáš Hertl (vpravo) ze San Jose Sharks útočí v zápase s Vancouver Canucks, stíhá ho Tyler Myers (57).

Při pohledu na Západní konferenci je kalifornský celek třináctý z šestnácti týmů a ztrácí sedm bodů na poslední postupovou příčku do play off.

„Mohli jsme být v tabulce mnohem výš, ale zápasy si prohráváme sami. Nejsme schopní udržet vedení až do konce a získávat všechny body,“ litoval Hertl.

San Jose letos zdobí hra v rozdílném počtu hráčů. Jako jediný tým v NHL totiž ubránilo přes 83 procent oslabení, inkasovalo při nich navíc nejméně gólů, konkrétně 13.

Podle Hertla ovšem Sharks trápí špatné závěry zápasů.

„Zbytečně dostáváme góly v závěru třetiny nebo posledních třiceti sekundách. Už snad třikrát jsme prohráli tím, že jsme dostali gól v poslední minutě, a přišli tak o všechny body. V poslední minutě uděláme zbytečnou chybu, za kterou pak platíme,“ přemítal Hertl.

„Když se to stane poněkolikáté, tak to tým zasáhne. Člověk to pak má v hlavě a tím spíš udělá chybu, která nás stojí bod či dva,“ dodal Hertl.

Ten v polovině března ukončil spekulace o možném odchodu, když v Kalifornii podepsal osmiletý kontrakt na více než 65 milionů dolarů.

I od nové sezony pak dál plní, co se od něho očekává.

Během třiceti zápasů nasbíral 29 bodů (9+20) a v klubovém bodování je nad ním pouze obránce Erik Karlsson(12+25), který hraje ve fantastické formě.

Druhé místo mu v současnosti patří i mezi českými hráči v celé lize. Lépe si z Hertlových krajanů vede pouze skvěle hrající David Pastrňák, který má 38 bodů (19+19).

„Pasta ty body dělá každý rok a ukazuje, jakým je hráčem. Já na tohle nekoukám. Chci hlavně vyhrávat. On (Pastrňák) má výhodu, že Bruins za sebou mají neskutečný start, daří se celému týmu a vyhrávají prakticky každý zápas. S tím pak přibývají body jednotlivcům,“ uvedl Hertl.

Čeští reprezentanti David Pastrňák (88), Tomáš Hertl (48) a David Sklenička bouřlivě další gól v americké síti.

Podobnou mentalitu jako v Bostonu by tak rád vštípil i vlastním spoluhráčům.

„Říkám to i v kabině. Když se začne dařit a tým bude vyhrávat, body pak přijdou pro všechny. Z týmového pohledu bych byl radši na jeho pozici než mít 29 bodů v osobních statistikách. Raději bych byl s Sharks na čele tabulky. V tom mu závidím,“ konstatoval Hertl.

Český útočník hraje v zámoří už desátou sezonu. Sharks ho draftovali v roce 2012 ze 17. místa a Hertl zatím v Americe nehrál v jiné organizaci. Podpisu nové smlouvy i přes nepříznivé výsledky nelituje.

„Z hokejového hlediska chce být člověk v play off a vyhrávat, což bude teď těžké, ale já pořád věřím v obrat. Kdyby si člověk říkal, že je po třiceti zápasech konec sezony, tak by se nemuselo dál vůbec hrát.“

S rodinou je v Kalifornii spokojený, a i proto o změně prostředí neuvažuje.

„Je to takový druhý domov. Máme tady s manželkou dítě, jsme tady spolu už deset let. Hrozně se nám tady líbí, máme i spoustu kamarádů mimo hokej a jsme tady moc spokojení. Syn roste a teď máme druhé dítě na cestě, takže o zábavu máme postaráno,“ pousmál se Hertl.