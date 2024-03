Kabina ztichla, kapitán v slzách. Hertlův odchod zasáhl San Jose: Bude to bolet

„Jednalo se o extrémně náročné jednání, u kterého nebyl výsledek jasný do posledního momentu. Obrovskou práci odvedl náš kolega Craig Oster se svým týmem z Newport Sport Management. Tomáš je nadšený a my samozřejmě s ním. Posouvá se do týmu současných šampionů NHL, celá organizace je a zůstane také do dalších sezon vysoce konkurenceschopná. Tomas tak získává reálnou šanci na zisk Stanley Cupu.“