Nehraju, rodím. Hertlovy radosti v mizerné době. Zlepší si na MS náladu?

Nedávný odchod kanonýra a Hertlova parťáka Meiera naznačuje, že ani vedení s okamžitým návratem do popředí nepočítá. „Po sezoně bych chtěl slyšet, jaký je plán a co je v dalších sezonách možné,“ říká centr, jenž loni podepsal se Sharks monstrózní kontrakt do roku 2030 za 65 milionů dolarů.

Jenže co teď? Hertlovi nezbývá než se zase radovat z maličkostí. Třeba z toho, že o víkendu jeho dorážka při prohře 2:5 s Minnesotou znamenala 200. trefu v NHL.