Asistent kapitána v San Jose? Nebál bych se, povahu na to mám, říká Hertl

Kalifornský klub totiž zůstává po odchodu Joea Pavelskiho (35) bez kapitána, zodpovědnost převezme někdo z mladších. A to i na postech asistentů.

„Já bych se role asistenta nebál, myslím, že na to mám i povahu. Jednou bych se tomu nebránil. Céčko by si zasloužil Logan Couture, má největší šanci. Řekl bych, že kapitánem bude on,“ předpokládá Hertl. Ostatně 30letý Kanaďan je v týmu už deset let.

I v Hertlově případě by šlo o logický krok. Na ledě platí za klíčového hráče, hraje ke dvaceti minutám, nastupuje do oslabení i přesilových her, zvládá vhazování a minulou sezonu nastřílel 35 gólů.

Možná právě včas dorůstá do formátu hvězdy. Kromě Pavelskiho se totiž v San Jose (a NHL) blíží soumrak kariéry Joea Thorntona. 40letý Hertlův mentor stále čeká, zda se s klubem domluví na prodloužení smlouvy.



„Kdybychom měli být bez Jumba (přezdívka Thorntona, pozn.), to si moc nedokážu představit,“ přiznává Hertl.

A dodává: „Věřím, že ještě podepíše. Už odchod Pavelskiho mě hrozně mrzí. Byl super kapitán, ale hlavně i velký kamarád. Všem pomáhal, týmu dal všechno. My dva jsme se hodně sblížili, jenže hokej je na konci dne jenom byznys, tak s tím stejně nic neuděláme.“

Tenhle obrázek už v San Jose neuvidíte. Joe Pavelski (vpravo) z klubu odešel, Hertl zůstává.

Pavelskimu po minulé sezona skončila smlouva, novou podepsal s Dallas Stars, kde se potká s Čechy Radkem Faksou a Romanem Polákem.



Kdo se Sharks naopak prodloužil, je Kevin Labanc (23). Dnes už hráč, který se stal známým především proto, jak podivuhodně nízkou smlouvu podepsal. Po 56bodové sezoně přijal nabídku na milion dolarů za jeden rok.

„Překvapilo mě to, ale ještě jsem s ním nemluvil. Asi chce ukázat, že má navíc a pro další sezonu může podepsat třeba pětinásobně větší kontrakt,“ přemýšlí Hertl. Sám Labanc svůj souhlas hodnotil jako „laskavost pro klub“.

Vyplatí se kalifornskému týmu sázka na mladší?