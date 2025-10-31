Premium

Na olympiádu pro medaili. Hertl přemýšlí odvážně, ale sám ví, že musí zůstat zdravý

  13:20
V již oznámené šestičlenné nominaci sice nefiguruje, ale řekněte sami. Vy si snad dokážete představit, že by Tomáš Hertl, jeden z nejlepších českých hokejistů a druhý centr silného Vegas, nejel na olympiádu? Pokud bude fit, do Milána se jistě vypraví. „A cíl bude medaile,“ hlásí odvážně.
Radost Tomáš Hertla po trefě proti Los Angeles.

Radost Tomáš Hertla po trefě proti Los Angeles. | foto: AP

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights zdraví fanouška.
Tomáš Hertl slaví s kolegy z Vegas Golden Knights trefu do brány Calgary Flames.
Tomáš Hertl s bolestivou grimasou po ráně do ruky.
Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights stíhá Nazema Kadriho z Calgary Flames.
Také generální manažer Jiří Šlégr v týdnu prohodil, že Češi mohou uspět. Ale jinak volil spíše opatrnější slova. „Budeme outsider. Cílem bude to, abychom přijeli domů se vztyčenou hlavou,“ říkal.

„Ale kdo by nechtěl odjet z olympiády s medailí!“ pravil Hertl během čtvrtečního rozhovoru s novináři.

Má na to česká reprezentace?
I když už nemáme třeba v NHL tolik hráčů, cíl bude vždycky medaile. A samozřejmě také odvádět co nejlepší výkony, ale nikdo z nás tam nepojede jen pro dobrý pocit. Konkurence ovšem bude obrovská, je to největší akce v zimních sportech, budou tam ti nejlepší.

Už máte olympiádu v hlavě?
Malá myšlenka tam vždycky bude. Ale já osobně se na ni snažím nemyslet, protože jsem měl během kariéry smůlu na zranění, Soči jsem třeba kvůli zdravotním problémům musel vynechat. Tak jdu radši postupně, soustředím se, abych byl připravený na každý zápas a cítil se fit.

Hertlovy patálie: Vypadám jak Quasimodo! Stal se myslivcem, uklouzl na posedu

Bavil jste se už s někým z realizačního týmu? Oficiálně v nominaci zatím nejste.
Mluvil jsem jen se Židlou (Markem Židlickým, trenérem obránců), když jsem byl v létě na Floridě. Viděli jsme se, zašli jsme na večeři. Říkali jsme si, že se o olympiádě pobavíme, až když se bude víc blížit. Hlavně aby kluci byli zdraví a připravovali se.

Bavíte se o olympiádě i v kabině Vegas?
Menší debaty probíhají, hlavně s některými kluky z Kanady, s nimiž hrajeme hned první zápas, navíc tam bude i náš klubový trenér. Ale Kanaďané mají velkou konkurenci, bojují o místo a stejně jako já se snaží soustředit, aby byli především zdraví.

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights (druhý zleva) slaví se spoluhráči gól proti Calgary Flames.

Jak jste zatím se začátkem sezony spokojený? S Vegas vedete divizi, vy sám také poměrně často bodujete.
Z obojího pohledu zatím slušný! I když prvních pár zápasů nebylo úplně podle našich představ, pak jsme ale hráli víc doma a bylo to lepší. Z tripu jsme pak přivezli půlku bodů, s Carolinou jsme odehráli jeden z nejlepších zápasů. Z osobního hlediska si taky myslím, že dobrý. Sehrávám se se svojí lajnou, máme šance. A bude se to jenom zvedat.

Hrajete s Mitchem Marnerem a Pavlem Dorofejevem.
S Pavlem jsme hráli skoro půlku minulé sezony a její druhá část se nám podařila, dávali jsme hodně gólů. Je to neskutečný střelec, má na to čich, dokazuje to i teď, je jeden z nejlepších v NHL.

A Marner?
S Mitchem jsem nezačínal, až posledních pár zápasů hrajeme spolu, ale myslím, že nám to začíná klapat, máme šance, sehráváme se. Má neskutečné vidění, chce nahrávat, ale chce to dostat i zpátky, což mi vyhovuje. Při zápasech se pořád bavíme a je to i super kluk do kabiny. Herně jsme dost spokojení.

Manažer se mi omluvil, jsem v klidu, odmítl Hertl spekulace o trejdu. Jak řeší zranění?

Chválí vás trenér Bruce Cassidy?
Když jste takhle dobrý tým, neřeší se každá maličkost. Jde hlavně o vítězství. Nicméně máme dobré mítinky, od trenéra dostáváme pozitivní reakce, ale chceme, abychom byli nebezpečnější. Tým to bude potřebovat. Můžeme rozhodovat zápasy.

Jaká je vlastně vaše role v týmu?
Starších je nás tady trošku víc, ale možná mám trošku míň starostí než v San Jose, kde jsem byl déle. Nejsem kapitán nebo asistent, ale na mítinky chodím, v kabině se dlouhodobě nebojím promluvit, nebojím se tým povzbudit. Má role se trošku změnila, ale mám k dění co říct. Přeci jen jsem v lize třináct let, mám přes odehraných 800 zápasů.

Ve Vegas jste zhruba rok a půl, jak angažmá i život v něm zatím hodnotíte?
Je to jedno z nejlepších míst, kam se jet podívat na zápas. Atmosféra je úžasná už od rozbruslení, muzika jede nahlas, jak kdybyste byli v klubu. Každý si to užívá, kdo sem jede z českých kluků, tak se mu to líbí. Pořád je vyprodáno. Dělá se show, chodí různí bubeníci, tanečnice jak po Stripu (oblast s hotely a kasiny v Las Vegas, pozn. red.). Překvapilo mě, jak tady lidi mají hokej rádi, každé auto má logo Golden Knights.

PRVNÍ HVĚZDA. Tomáš Hertl z Vegas po utkání proti Detroitu.

Ve městě známém především díky hazardu se vám žije dobře?
Jsme tady s rodinou spokojení. Když sem přijede soupeř, vidí jenom Strip. Ale my bydlíme u Red Rocku, 45 minut od baráku můžeme v zimě sáňkovat. Jsou tu mraky parků, počasí je super, obecně život fakt dobrej. A co se bavím s kluky, Vegas patří k top destinacím v NHL, proto tady chtějí hráči hrát. Tým tady bude vždycky kvalitnější, protože život, fanoušci, aréna i organizace fungují na sto procent.

Zvládáte v nabitém programu koukat i na vaši oblíbenou Slavii v Lize mistrů?
Sleduju fotbalovou i hokejovou, z té mám velkou radost! Koukal jsem, že je v Maxa lize první. Fotbal sledujeme pravidelně hlavně s Williamem Karlssonem a Alexanderem Holtzem, hodně se o něm bavíme. Pár zápasů jsem viděl, hraje se v dobrý čas. Největší škoda je prvního zápasu, Slavia měla tlak, vedla 2:0, to měly být tři body. Ale snad nějaké vítězství nebo body ještě urve, postoupit by bylo hezké.

