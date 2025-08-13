Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Hertlovy patálie: Vypadám jak Quasimodo! Stal se myslivcem, uklouzl na posedu

Premium

Fotogalerie 20

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights se raduje z gólu proti Minnesota Wild. | foto: Ian MauleAP

Karel Knap
Exkluzivně
Před dalším cvičením v posilovně na pražské Lhotce slyší Tomáš Hertl potměšilé poznámky tréninkového parťáka Radima Zohorny. Týkají se nešťastné i maličko komické nehody, při níž naštvaný centr Vegas Golden Knights na střídačce nechtěně praštil kustoda holí. Hertl se však nedává a pohotově se ozývá s vysvětlením.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„To víš, já si v tu chvíli vzpomněl na tebe!“ odpálkuje rýpala a pouští se opět do dřiny.

Na pravém rameni má výrazný výčnělek, památku na ošklivý náraz do mantinelu v době, v níž na ledě prožíval totální euforii. Na čele mu zrovna pár stehů stahuje čerstvou ránu, kterou si způsobil při sestupu z posedu.

Všemožně otravné zdravotní patálie se mu nevyhýbají ani v pokročilém sportovním věku. Jednatřicetiletý chasník si na ně zvykl, třebaže ho občas pořádně dopálí.

Zvlášť když ho zastaví v takovém rozletu, k němuž se vznesl v lednu. „Naší lajně se neskutečně dařilo. Napadlo mě, že můžu poprvé nastřílet čtyřicet gólů v sezoně,“ vzpomíná v rozhovoru pro iDNES Premium.

Na následující tři roky mám například ve smlouvě ustanovení, že si vždycky před sezonou vyberu tři týmy, do kterých mě Vegas může vyměnit. Do jiných bez mého souhlasu ne.

Tomáš Hertl

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

Hertlovy patálie: Vypadám jak Quasimodo! Stal se myslivcem, uklouzl na posedu

Premium

Před dalším cvičením v posilovně na pražské Lhotce slyší Tomáš Hertl potměšilé poznámky tréninkového parťáka Radima Zohorny. Týkají se nešťastné i maličko komické nehody, při níž naštvaný centr Vegas...

13. srpna 2025

Komplikace pro obhajobu stříbra. Češi na Hlinka Gretzky Cupu podlehli Finsku

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála ve druhém utkání Hlinka Gretzky Cupu v Brně s Finskem 1:4. Seveřané rozhodli o výhře dvěma proměněnými přesilovkami ve druhé třetině. Domácí tým před...

12. srpna 2025  22:28

Ostravské derby se neuskuteční. Vítkovice proti Porubě kvůli viróze nenastoupí

Hokejisté Vítkovic neodehrají úterní přípravné utkání na ledě prvoligové Poruby. Ostravský extraligový klub na webu oznámil, že se duel neuskuteční z důvodu virózy v jejich týmu. Ohrožen je i...

12. srpna 2025  13:38

Obránkyně Lásková opouští zámoří, z elitní PWHL míří do Švédska

Česká reprezentační obránkyně Dominika Lásková se vrací ze zámoří do Evropy a v příští sezoně bude hrát za švédský tým SDE Hockey sídlící ve Stockholmu. Osmadvacetiletá hráčka dosud působila v...

12. srpna 2025  13:15

Skandál s bílým práškem i alkoholem bylo dno, ví Ružička. Teď sní o návratu do NHL

Že by se jeho hokejová kariéra opět ubírala správným směrem? Alespoň nyní to tak může působit. Slovenský útočník Adam Ružička má za sebou vydařenou sezonu v Rusku a sní o návratu do NHL, odkud musel...

12. srpna 2025  13:01

Odchovanec Dynama Nosek večer v Pardubicích ukáže slavný Stanley Cup

Do Pardubic po více než 20 letech opět dorazí Stanley Cup. Na Pernštýnské náměstí ho dnes večer doveze útočník Tomáš Nosek, který se v červnu radoval z triumfu v dresu týmu Florida Panthers.

12. srpna 2025  12:45

Stanley Cup se po 19 letech vrací do Brodu. Po Vašíčkovi ho přiveze Vaněček

Není to jen tak ledajaký pohár. Stanley Cup je nejprestižnější klubovou hokejovou trofejí na světě. Každý kluk po ní touží, ovšem jen málokomu se podaří ji skutečně vybojovat. Havlíčkův Brod ji ale...

12. srpna 2025  11:43

Amerika je priorita. Rutta chce zůstat v NHL, už kvůli olympiádě

Během benefičního Utkání Ondřeje Buchtely dal fanouškům naději, že by se jednou mohl vrátit do Chomutova, ale priorita to nyní pro mistra světa a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Jana Ruttu není. Po...

12. srpna 2025

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

12. srpna 2025

Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu vyhráli, proti Švýcarům zářil patnáctiletý Kachlíř

Hokejová reprezentace do 18 let vstoupila vítězně do turnaje Hlinka Gretzky Cup, svěřenci trenéra Jana Tomajka v Brně porazili Švýcarsko 6:2. Hrdinou zápasu byl patnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř,...

11. srpna 2025  21:56,  aktualizováno  22:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fantasy Premier League 2025/26: novinky z populární online hry. A kolik stojí Češi?

V pátek 15. srpna odstartuje nový ročník anglické fotbalové ligy a s ním i jeho oblíbená virtuální verze. Fantasy Premier League je fenomén, který každoročně pohltí přes deset milionů fanoušků po...

11. srpna 2025  15:39

Soupeře nemáme načtené, vaříme z vody. Češi zahájí domácí akci, bez hlavní hvězdy

Dvojnásobní stříbrní obhájci opět vyráží do akce. A poprvé v Brně, kam expanduje prestižní mládežnický turnaj Hlinka Gretzky Cup. Česká hokejová osmnáctka domácí putování načne večerním kláním proti...

11. srpna 2025  14:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.