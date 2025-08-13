Hertlovy patálie: Vypadám jak Quasimodo! Stal se myslivcem, uklouzl na posedu

„To víš, já si v tu chvíli vzpomněl na tebe!“ odpálkuje rýpala a pouští se opět do dřiny.
Na pravém rameni má výrazný výčnělek, památku na ošklivý náraz do mantinelu v době, v níž na ledě prožíval totální euforii. Na čele mu zrovna pár stehů stahuje čerstvou ránu, kterou si způsobil při sestupu z posedu.
Všemožně otravné zdravotní patálie se mu nevyhýbají ani v pokročilém sportovním věku. Jednatřicetiletý chasník si na ně zvykl, třebaže ho občas pořádně dopálí.
Zvlášť když ho zastaví v takovém rozletu, k němuž se vznesl v lednu. „Naší lajně se neskutečně dařilo. Napadlo mě, že můžu poprvé nastřílet čtyřicet gólů v sezoně,“ vzpomíná v rozhovoru pro iDNES Premium.
Na následující tři roky mám například ve smlouvě ustanovení, že si vždycky před sezonou vyberu tři týmy, do kterých mě Vegas může vyměnit. Do jiných bez mého souhlasu ne.