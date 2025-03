Hattrick, který netěší. Hertl šplhá mezi Čechy a hlásí: V play off můžu být lepší!

Hertl v tomto kalendářním roce nasázel už 17 gólů. Stačilo mu k tomu jen 26 zápasů. Kdyby si takové tempo udržel po celou sezonu, pokořil by hranici padesáti tref.

„Někdy do prosince jsem nebyl sám sebou, od ledna se ale cítím dobře a vím, že můžu týmu pravidelně pomáhat. A je to rozhodně mnohem příjemnější, i tak můžu být v play off ještě lepší,“ hlásí.

V sezoně vyšplhal na 52 bodů (27+25). V noci si připsal už sedmý hattrick v NHL, čímž dorovnal Radima Vrbatu a Petra Nedvěda. Před sebou má v této statistice jen čtyři další Čechy. Miroslava Fryčera, Patrika Eliáše (osm) a odskočeného Jaromíra Jágra (15) s Davidem Pastrňákem (18).

Proti Los Angeles třikrát snižoval. Nejprve v polovině zápasu na 2:3, kdy se obtočil kolem branky a zakončil přesně k tyči. Poté 11 a půl minuty před koncem klání v přesilovce, to zakončoval po krásné nahrávce Marka Stonea. A poté naposledy na 5:6, dvě minuty před sirénou po hodně podobné kombinaci.

I přes dlouhou hru bez gólmana už se Vegas vyrovnat nepodařilo, s Kings padli potřetí za sebou. „Jen jsme čekali, co se stane a co udělají. To se nám nemůže stávat, obzvlášť doma. Naopak na ně musíme vletět my, jenže jsme byli ospalí,“ mrzelo Hertla.

„Ale aspoň jsme ukázali, že jsme silný tým. Nikdy nic nebalíme. I když to s námi nevypadalo vůbec dobře, dostali jsme se zpět do zápasu,“ těšilo ho.

Los Angeles totiž vedlo na začátku druhé třetiny už 3:0, na startu té třetí pak znovu odskočilo na rozdíl tří branek (2:5). I tak se ale hosté nakonec strachovali o výsledek.

Tomáš Hertl se snaží natlačit před branku Los Angeles.

Přestože Golden Knights nakonec divizní souboj nezvládli, v Západní konferenci dál drží komfortní třetí místo. Na devátý Vancouver, první nepostupující celek, mají náskok 13 bodů.

„I tak ale vždycky chcete porazit tým, který je v tabulce kousek za vámi. Jsou to duely o čtyři body,“ nadhodil Hertl.

Vegas se ale daří, v noci prohrálo teprve podruhé v posledních devíti střetnutích. Navíc během uzávěrky přestupů přivedlo známého muže Reillyho Smithe z Rangers, který s Golden Knights vyhrál v roce 2023 Stanley Cup.

Hertl by se svými spoluhráči musel ve zbytku dlouhodobé fáze zcela vybouchnout, aby se nepodíval do play off. V něm velmi pravděpodobně opět nebudou chybět, klidně se v prvním kole můžou zase utkat s Los Angeles. Ale to rozhodnou až následující týdny.

„Musíme být připravení, do konce základní části nám zbývá jenom 19 utkání. Z porážky se musíme poučit, takto prohrávat nemůžeme. Když nejste po celý zápas ve střehu, v této soutěži se vám to hodně rychle vymstí,“ ví Hertl.