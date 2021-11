Oslabení o hráče, kouče i diváky. Je to trochu šílené, líčil tříbodový Hertl

Už do nedělního duelu s Winnipegem šli Sharks výrazně oslabení a stejně vyhráli 2:1 po prodloužení. Do utkání nenastoupili útočníci Jonathan Dalén, Matt Nieto a Andrew Cogliano.

Ze hry pak vypadli dokonce čtyři obránci. Kromě Čecha Radima Šimka ještě Erik Karlsson, Jake Middleton a Marc-Edouard Vlasic. Tým je musel nahradit samými mladíky.

Před soubojem se Sabres došlo k výměně. Na covidový protokol putoval švýcarský útočník Timo Meier, opouštěl jej Dalén.

Tomáš Hertl ze San Jose kouzlí s pukem, proti němu Rasmus Dahlin z Buffala.

„Jsem rád, že jsem venku, nemám žádné příznaky,“ oddechl si švédský útočník. „Určitě se jedná o zvláštní situaci, na kterou není nikdo z nás zvyklý. Je samozřejmě těžké mít kluky na covidovém protokolu, nicméně se musíme koncentrovat na zápas. V šatně akceptujeme opatření.“



Právě třiadvacetiletý rodák z Östersundu vstřelil první branku středečního utkání. Po vyrovnání Buffala na něj šťastně tečovanou trefou navázal Ryan Merkley.

Pro beka, kterého v nouzi povolali z farmy do prvního týmu, to byla první branka v NHL. Tomáš Hertl si u ní připsal asistenci a okamžitě bral Merkleymu puk.

A sám pak rozjel svoje představení. Skvěle mu sedla pozice v nově poskládané formaci s Lotyšem Balcersem a Rusem Barabanovem.

Nejprve si po najetí do útočného pásma a přihrávce od Balcerse pustil puk na bekhendovou stranu, čímž ze hry vyřadil obránce Roberta Hägga. Následně si kotouč poslal zpět na forhend a zprava překonal brankáře Craiga Andersona.

„Jsem rád, že jsem se prosadil. Bylo hezké, že se moje lajna rozjela,“ uvedl pro oficiální klubový web Hertl.



Snad ještě pohlednější akci si schoval do závěrečné části. Z obranného pásma vjel až do toho útočného a sérií několika dalších ladných pohybů pokořil defenzivu Sabres. Stahovačkou do bekhendu vykoupal Rasmuse Dahlina a ze strany se tak propracoval do středu kluziště. Znovu nakonec zakončoval z forhendové strany a propasíroval černou pryž do sítě.

Škoda jen, že jeho show nesledovalo více lidí přímo na místě. Na zápas přišlo - na poměry NHL „pouze“ -⁠ deset tisíc diváků. Což je možná nejméně v historii Sharks, pokud nebudeme brát v potaz období covidových restrikcí. Už na předešlá dvě klání týmu z Kalifornie přišla slabá návštěva kolem 11,5 tisíce fanoušků.

„Vítězství pro mě znamená ze všeho nejvíc... Je to trochu šílené, protože přicházíme o některé kluky. Nejde o nic jednoduchého, jelikož nevíme, co bude následovat, ale i tak je to ve všech zápasech super,“ sdělil odchovanec pražské Slavie.



„Zásluhu na tom mají hráči, opravdu se semkli. To víte, taková je mentalita dalších mužů v pořadí,“ dodal asistent trenéra a současný zaskakující kouč John MacLean, který použil přiléhavý výraz „next man up“.

V tomhle případě vyjadřuje, že jeden hráč dokáže nahradit druhého, aniž by byla viditelná nějaká změna v projevu celého týmu. A to nebyla. I když Sharks „střídali“ hned sedmkrát...