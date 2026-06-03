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Těží z rad legendy. Hertl zářil a dočkal se chvály: Góly si šetří na velké příležitosti

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  12:35
Od parťáka z útoku Coltona Sissonse obdržel z pravého kruhu efektní nahrávku zadovkou. Bránící Shayne Gostisbehere ho nedokázal včas zachytit a Tomáš Hertl pak z prostoru mezi kruhy namířil přesně nad vyrážečku gólmana Frederika Andersena. Český hokejista Vegas tak rozhodl o výhře 5:4 nad Carolinou v úvodním finále NHL.

„Když dáte vítězný gól, je to samozřejmě skvělý pocit. Ale jsem hlavně hrdý na náš týmový výkon, na každého hráče,“ těšilo Hertla.

Rozhodující trefu zařídil podruhé z posledních tří zápasů, zásadní se ukázal být i jeho zásah ve třetím konferenčním finále proti Coloradu.

Navíc bilancí 4+4 za osm duelů ukazuje, že s rostoucí důležitostí se zvedají i jeho výkony. Vždyť předtím na gól čekal dlouhých 29 utkání.

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„Jakmile dal gól, jeho hra se změnila. Pracoval i na dalších dovednostech, ale my jsme od něj prostě potřebovali víc. A on se prosadil ve velmi důležitém okamžiku,“ oceňoval trenér John Tortorella.

„Je chytrý. Góly si prostě šetří na velké příležitosti, to se mu musí nechat,“ prohodil pak se smíchem forvard William Karlsson.

„Není to vždy jen o gólech, jde hlavně o detaily. Důležité jsou všechny zablokované střely, drobné zákroky hokejkou... Na tom v této fázi sezony záleží,“ popisoval Hertl.

Tomáš Hertl, útočník Vegas, se raduje ze své branky proti Carolině.

Pražský rodák je ve vyřazovacích bojích opět výraznou postavou. A velký podíl na tom má bývalý spoluhráč Joe Pavelski. Někdejší kolega ze San Jose pomohl současnému hráči Golden Knights opět najít sebevědomí po střeleckém půstu.

„Byli jsme si dost blízcí, byl to skvělý střelec. A prožil si toho hodně. Tak mi zavolal a poradil, jak s tím mám pracovat,“ přiznal Hertl.

„Sledoval jsem videa na YouTube, abych si připomněl, jak jsem dříve skóroval. Nebylo to tak, že bych neměl šance. Člověk by se možná začal bát, kdyby se do nich nedostával několik zápasů po sobě, ale když se stále objevují, zkrátka to opakovaně zkoušíte,“ vysvětloval český útočník po zisku prvního finálového bodu.

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Ten se přitom nerodil vůbec snadno.

Carolině před domácím publikem vyšel skvěle úvod, už po 25 vteřinách se prosadil Nikolaj Ehlers. Dánská hvězda byla ústřední postavou první třetiny, po 12 minutách totiž rovněž zvýšila na 2:0.

Jenže hokejisté Vegas se nevzdali, krátce poté snížili, a po vydařeném vstupu do druhého dějství dokonce otočili.

„Jádro našeho týmu už si tímhle prošlo. Prohrávali jsme 0:2, ale kluci šli příkladem a na střídačce nepanikařili. Prostě hráli a myslím, že ostatní je následovali. Myslím, že to je v této části sezony velmi důležité,“ líčil kouč Tortorella.

Tomáš Hertl zařídil Vegas úspěšný vstup do finále play off.
Hokejisté Vegas si gratulují k úspěšně zvládnutému vstupu do finále play off.
Tomáš Hertl (Vegas) plachtí vzduchem po kontaktu s gólmanem Frederikem Andersenem (Carolina).
Fanoušci Caroliny mávají ručníky během úvodního finále play off proti Vegas.
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Ani za nepříznivého stavu se nepustil do kritiky hráčů, nezvyšoval hlas. Známý bouřlivák se naopak svěřence snažil uklidnit.

„Ze začátku nás trochu zatlačili, takže se mi líbil jeho přístup, že všechny vtáhl a dostal je na stejnou vlnu. Pak jsme se cítili mnohem lépe,“ pochvaloval si obránce Shea Theodore.

Ten duel zakončil s bilancí tří bodů za gól a dvě asistence, podepsal se mimo jiné i na Hertlově trefě. Tři body si připsal i další zadák Brayden McNabb, jenž třikrát nahrával.

Hokejisté Vegas si gratulují k úspěšně zvládnutému vstupu do finále play off.

Především díky jejich příspěvkům a zásahu českého forvarda tak hráči Vegas zvládli vítězný vstup do finále, kde chtějí po třech letech získat druhý Stanley Cup.

Už první střetnutí ukázalo, že série s Carolinou bude velmi napínavá. A Hurricanes i přes prohru neztrácejí pozitivní náladu.

„Byl to jen jeden zápas. Samozřejmě bychom raději vedli, ale ještě nás čeká šest zápasů. Pokud to bude nutné, nevadí nám, když to půjde až do sedmého duelu,“ burcoval Ehlers.

Šanci na srovnání bude mít jeho tým v noci ze čtvrtka na pátek českého času.

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Carolina vs. VegasHokej - - 5. 6. 2026:Carolina vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
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