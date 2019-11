Přišel, zazářil, odstoupil. Hertla zvolili hvězdou duelu, který nedohrál

Hertl se při bruslařském obratu vlastně jen ocitl po boku útočníka Sama Steela. Hráč Ducks se však opřel kolenem o koleno Tomáše Hertla tak nešťastně, že mu způsobil zatím blíže nespecifikovatelnou újmu, kvůli níž musel český forvard utkání opustit.

Tomáš Hertl si přivodil zranění nenápadným způsobem:



Steel runs into Hertl late in 3rd period, Hertl goes to locker room, still hasn't returned pic.twitter.com/wV1Caxxj0g — Sheng Peng (@Sheng_Peng) November 15, 2019

Zatímco trenér Sharks Peter DeBoer nechtěl po utkání Hertlův stav komentovat, kapitán týmu Logan Couture se zámořským novinářům svěřil: „Mluvil jsem (s Hertlem) a řekl mi, že bude v pohodě. Takže je to dobré. Věci kolem kolena nevěstí nikdy nic dobrého, ale co jsem slyšel, v případě Tomáše by to nic vážného být nemělo.“



Za to se ostatně modlí celý tým. Důkazem Hertlova přínosu budiž právě utkání s Anaheimem, v němž San Jose dvakrát ztrácelo, v obou případech však dokázalo vyrovnat po gólech českého střelce. 26letý odchovanec Slavie nejprve procpal puk pod betonem gólmana Gibsona až za brankovou čáru, poté se prosadil přesnou ranou do protějšího růžku.

„Hraje ohromně. Dá se říct, že na špičkové úrovni je už zhruba poslední dva roky, ale on se zároveň pořád zlepšuje a posouvá se nahoru,“ chválil parťáka Couture. Jeho český asistent po loňském přesunu na pozici centra ožil a jeho forma v posledních zápasech po boku křídel Goodrowa a Meiera gradovala.

Kromě dvougólového představení proti Anaheimu, které Sharks dotáhli k vítězství 5:3, skóroval Hertl i v každém z předchozích čtyř utkání. Celkem v posledních pěti střetnutích nasbíral devět bodů (6+3), navíc vládne týmovému bodování s 21 zápisy (10+11).

Daří se i Sharks, kteří dávají zapomenout na pětizápasovou šňůru porážek stejným počtem výher v řadě. Na Západě sice patří stále do horší poloviny, postupně se však prokousávají tabulkou vzhůru.

Bez Hertla by to šlo o poznání hůř.

Sestřih utkání mezi San Jose a Anaheimem: