Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dejte mi puk, já ten gól dám! Čtyřbodový Hertl ukázal, že na NHL stále má

Autor:
  13:51
Takový večer se mu náramně hodí. Na začátku sezony ideální vzpruha. Český útočník Tomáš Hertl zazářil v dresu Vegas čtyřmi body a výrazně se podepsal pod výhru nad Seattlem 6:2. „A jsem za to šťastný,“ říkal spokojeně dvaatřicetiletý hokejista.

Více než tři body v jednom zápase zaznamenal pošesté v kariéře. Naposledy se mu takto vyvedl lednový duel v San Jose, kde ke dvěma gólům přidal dokonce tři asistence.

Další takový prožil ale už v říjnu před dvěma lety (2+2 proti Los Angeles), takže to není tak, že by na podobné statistické zápisy byl zrovna zvyklý.

Hertl zazářil čtyřmi body, Kulich přihrál na vítěznou trefu Buffala

Když přijdou, logicky ho tak těší o to víc.

„Jsem šťastný, že se dočkal takové odměny,“ přál Hertlovi spoluhráč Jack Eichel.

Český centr se podílel na čtyřech trefách Vegas. Nejprve asistoval u úvodního gólu, zpoza branky pak nahrával na třetí zásah týmu, kdy skóroval Viktor Olofsson.

Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights u puku v zápase se Seattle Kraken
Tomáš Hertl (48) a Mark Stone (61) oslavují trefu Vegas Golden Knights.
Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights skóruje v zápase se Seattle Kraken, překonán je Joey Daccord (35).
Rasmus Andersson (4), Trevor Connelly (24) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.
65 fotografií

On sám pak proměnil dvě přesilové hry. Tradičně ukázal ohromnou sílu kolem brankoviště, kde nejprve sklepl puk pod betonem do sítě a v druhém případě si pak krásnou kličkou položil gólmana a zametl kotouč do odkryté branky.

„U prvního gólu předvedl Stone krásnou nahrávku, ale ten druhý byl opravdu parádní. Počkal si a objel gólmana. V tomto prostoru je ohromně nebezpečný, umí si najít mezírky a jakmile se naskytne příležitost, potrestá ji,“ chválil rodáka z Prahy Eichel.

Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights tlačí puk do brány Seattle Kraken, pod tlakem gólman Joey Daccord, obránce Ryker Evans (41) a útočník Ben Meyers (59).

„Moje hra spočívá kolem branky. Stone mi tam posílá spoustu nahrávek, teď opět a já se snažím najít volné místo. Už před zápasem jsem mu říkal: ‚Pokud mi zase nehraješ, už není šance, že bych neproměnil‘. Jsem rád, že to vyšlo,“ těšilo Hertla.

V předešlých zápasech se dostával do velkého množství šancí, ale trefil se jen jednou proti Anaheimu. Nyní si vylepšil osobní bilanci na 3+2 a najednou mu patří místo nejproduktivnějšího Čecha v NHL.

„Puk si ho našel ve slotu. Odtamtud pak má šance. Každý den na tom pracuje, dobře se pohybuje a dostává se do míst, kde ví, že může uspět,“ popisoval trenér Ryan Craig Hertlovu pracovitost.

Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights u puku v zápase se Seattle Kraken

Minimálně protentokrát nechal Hertl zapomenout na pochybovače, kteří namítají, že už nedokáže v rychlé lize držet krok.

Takové hlasy se objevily i v předsezonní prognóze renomovaného serveru The Athletic, který vyzpovídal dvacet znalců z hokejového prostředí, se kterými redaktoři sestavili žebříček 150 nejlepších hokejistů NHL.

Hertl se do něj dostal jen tak tak. Názory na něj vyvolaly v šetření poměrně značný humbuk. Zatímco jeden z oslovených trenérů českého útočníka stále chválil, jiný generální manažer ho označil za toxickou položku týmu, která na seznam vůbec nepatří.

Přeceňovaný Nečas, toxický Hertl. Kteří Češi se vešli mezi TOP 150 hráčů v NHL?

V noci ale Hertl dokázal, že má stále co nabídnout. A že hlavně dokáže být pro Vegas neustále přínosem.

Aktuálně nastupuje ve středu třetího útoku mezi Švédem Olofssonem a mladíkem Trevorem Connellym. Daří se nejen této formaci, ale i celému týmu, který má po čtyřech odehraných zápasech šest bodů za tři výhry.

Sám Hertl zásluhou povedeného večera navíc poskočil do elitní patnáctky bodování NHL.

„A my doufáme, že v tom bude pokračovat,“ přál by si kouč Craig další podobné výkony.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Frýdek-M. vs. PřerovHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Frýdek-M. vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:00
  • 1.75
  • 4.29
  • 3.67
Tappara vs. StorhamarHokej - 5. kolo - 7. 10. 2026:Tappara vs. Storhamar //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 1.33
  • 5.57
  • 6.80
Třebíč vs. HavířovHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Třebíč vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 1.70
  • 4.40
  • 3.84
Zlín vs. KolínHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.61
Pardubice B vs. LitoměřiceHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Pardubice B vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 2.20
  • 4.11
  • 2.64
Slavia vs. SokolovHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Slavia vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
7. 10. 18:00
  • 1.65
  • 4.50
  • 4.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Opory i bojovníci o sestavu. Kteří Češi se ukážou v nové sezoně NHL?

Zleva: David Pastrňák, Lukáš Dostál a Adam Jiříček

Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Au, p..o! Sudí si ve Vítkovicích ulevil po zásahu pukem, slyšela ho celá aréna

Hlavní rozhodčí Filip Vrba.

Zatímco se na ledě kroutil v bolestech, celá hala se rozesmála. Hlavní rozhodčí Filip Vrba schytal během extraligového utkání mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary (0:3) nepříjemnou ránu pukem. Zanadával...

Dejte mi puk, já ten gól dám! Čtyřbodový Hertl ukázal, že na NHL stále má

Rasmus Andersson (4), Trevor Connelly (24) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas...

Takový večer se mu náramně hodí. Na začátku sezony ideální vzpruha. Český útočník Tomáš Hertl zazářil v dresu Vegas čtyřmi body a výrazně se podepsal pod výhru nad Seattlem 6:2. „A jsem za to...

7. října 2026  13:51

Plzeňský Lev po skalpu Skelleftey: Zase jsem si zahrál víc hokej. Ale znám svoji roli

Plzeňský útočník Jakub Lev slaví s Lukášem Strnadem rozhodující gól na 3:2 v...

Podobné momenty v posledních měsících už hokejový útočník Jakub Lev zažívá zřídka. V úterý večer v duelu Ligy mistrů proti švédské Skelleftee si ho o to víc užil. Ještě neutichla euforie z...

7. října 2026  12:21

Kritika, přespání u kapitána a velká chvíle. Jednička draftu je v Torontu pod ochranou

Gavin McKenna se raduje z prvního gólu v NHL.

Nebyl to první nástup na led v nové soutěži. Ani úvodní střídání. Že je součástí NHL, si Gavin McKenna uvědomil v jiný moment: „Když média v Torontu řešila, že jsem v prvních třech zápasech...

7. října 2026  11:05

Bordeaux? V pardubickém hledáčku je pojistka osmifinále Ligy mistrů

Pardubický útočník David Tomášek před brankou Rögle.

Vypadá to skoro „doma“, ovšem postupovou definitivu ze základní skupiny Ligy mistrů ještě pardubičtí hokejisté nemají. Ve středu od 20.15 tak budou bojovat ve Francii - konkrétně na stadionu Bordeaux...

7. října 2026  10:02

Piráti hledají příbuzné obětí leteckého neštěstí. Na výročí odhalí pamětní desku

Hokejisté před zimním stadionem v prosinci 1956, než se smuteční pochod vydal...

Dojemný skutek hokejových Pirátů Chomutov. Ve švýcarském Wasterkingenu už brzy odhalí pamětní desku věnovanou svým obětem leteckého neštěstí z roku 1956 – a ještě pátrají po příbuzných, aby se...

7. října 2026  8:19

Hertl zazářil čtyřmi body, Kulich přihrál na vítěznou trefu Buffala

Tomáš Hertl (uprostřed) slaví gól Vegas Golden Knights proti Seattle Kraken.

Jeden z nejvydařenějších zápasů bohaté kariéry v hokejové NHL v úterý odehrál Tomáš Hertl. Zkušený centr vstřelil dva góly a u dvou dalších asistoval, díky čemuž dovedl Vegas k triumfu 6:2 na ledě...

7. října 2026  6:48,  aktualizováno  7:57

Plzeň zůstává v Lize mistrů stoprocentní. Liberec rozhodl duel v prodloužení

Plzeňský útočník Adam Měchura slaví gól se spoluhráči v utkání Ligy mistrů...

Souboj dvou dosud stoprocentních týmů hokejové Ligy mistrů ovládla Plzeň, když v závěrečné pětiminutovce využila dvojnásobnou přesilovku a otočila duel se Skellefteå na 4:2. Liberec doma...

6. října 2026  17:30,  aktualizováno  22:09

Boston je v krizi. Kapitán Pastrňák se ještě neprosadil, trenér řeší marné přesilovky

Bostonský trenér Marco Sturm dává pokyny hráčům v zápase s Ottawou.

Když opouštěli led, vyslechli si od zbytku fanoušků z tribun hlasité bučení. Kouč Marco Sturm už během druhé třetiny zápasu Bostonu s Ottawou (1:4) výrazně k hráčům promlouval, ovšem ani to...

6. října 2026  14:55

Návrat, který se vůbec nepovedl. Svozila už v Kometě nechtějí, hledá si nové angažmá

Stanislav Svozil v akci v přípravném utkání proti Slovanu Bratislava.

Už jeho herní vytížení zkraje nové extraligové sezony nebo podpis Aarona Irvinga leccos naznačily. Teď se zdá, že návrat Stanislava Svozila do Komety skončí o poznání dříve, než se očekávalo....

6. října 2026  14:35

Jiříček namazal soupeři, trápí se však celý klub. Přijde český bek o místo v NHL?

Český obránce David Jiříček hledí do země.

Když zuby nehty bojujete o trenérovu přízeň, chcete se podobným chybám vyhnout co největším možným obloukem. Jenže Davidu Jiříčkovi se to v nočním utkání Philadelphie proti Tampě nepovedlo (1:4). K...

6. října 2026  13:50

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Je libo hvězdu? Jedna česká prý v zámoří roste. Jiříček pluje v Hronkových stopách

Premium
Adam Jiříček ze St. Louis při debutu v NHL proti Dallasu.

Může si pořádně vydechnout. Po týdnu plném šílenství má konečně chvilku klidu. V minulosti už svými kousky na ledě několikrát upoutal, ale ani zdaleka se nic z dřívějška ani nepřiblížilo tak obrovské...

6. října 2026

Debut ve 29 letech: Kdykoli sednu do auta a přijedu. Na extraligu se cítím, říká Brož

Brankář Jan Brož si vůbec poprvé v kariéře zachytal extraligu.

Debut, o který asi žádný brankář příliš nestojí. Polovina zápasu proti neporaženému lídrovi tabulky, soupeř v laufu a stav 0:6. Přesto je odchytaný extraligový zápas milníkem, který se hodí do...

6. října 2026  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.