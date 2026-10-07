Dejte mi puk, já ten gól dám! Čtyřbodový Hertl ukázal, že na NHL stále má

Více než tři body v jednom zápase zaznamenal pošesté v kariéře. Naposledy se mu takto vyvedl lednový duel v San Jose, kde ke dvěma gólům přidal dokonce tři asistence.
Další takový prožil ale už v říjnu před dvěma lety (2+2 proti Los Angeles), takže to není tak, že by na podobné statistické zápisy byl zrovna zvyklý.
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Když přijdou, logicky ho tak těší o to víc.
„Jsem šťastný, že se dočkal takové odměny,“ přál Hertlovi spoluhráč Jack Eichel.
Český centr se podílel na čtyřech trefách Vegas. Nejprve asistoval u úvodního gólu, zpoza branky pak nahrával na třetí zásah týmu, kdy skóroval Viktor Olofsson.
On sám pak proměnil dvě přesilové hry. Tradičně ukázal ohromnou sílu kolem brankoviště, kde nejprve sklepl puk pod betonem do sítě a v druhém případě si pak krásnou kličkou položil gólmana a zametl kotouč do odkryté branky.
„U prvního gólu předvedl Stone krásnou nahrávku, ale ten druhý byl opravdu parádní. Počkal si a objel gólmana. V tomto prostoru je ohromně nebezpečný, umí si najít mezírky a jakmile se naskytne příležitost, potrestá ji,“ chválil rodáka z Prahy Eichel.
„Moje hra spočívá kolem branky. Stone mi tam posílá spoustu nahrávek, teď opět a já se snažím najít volné místo. Už před zápasem jsem mu říkal: ‚Pokud mi zase nehraješ, už není šance, že bych neproměnil‘. Jsem rád, že to vyšlo,“ těšilo Hertla.
V předešlých zápasech se dostával do velkého množství šancí, ale trefil se jen jednou proti Anaheimu. Nyní si vylepšil osobní bilanci na 3+2 a najednou mu patří místo nejproduktivnějšího Čecha v NHL.
„Puk si ho našel ve slotu. Odtamtud pak má šance. Každý den na tom pracuje, dobře se pohybuje a dostává se do míst, kde ví, že může uspět,“ popisoval trenér Ryan Craig Hertlovu pracovitost.
Minimálně protentokrát nechal Hertl zapomenout na pochybovače, kteří namítají, že už nedokáže v rychlé lize držet krok.
Takové hlasy se objevily i v předsezonní prognóze renomovaného serveru The Athletic, který vyzpovídal dvacet znalců z hokejového prostředí, se kterými redaktoři sestavili žebříček 150 nejlepších hokejistů NHL.
Hertl se do něj dostal jen tak tak. Názory na něj vyvolaly v šetření poměrně značný humbuk. Zatímco jeden z oslovených trenérů českého útočníka stále chválil, jiný generální manažer ho označil za toxickou položku týmu, která na seznam vůbec nepatří.
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V noci ale Hertl dokázal, že má stále co nabídnout. A že hlavně dokáže být pro Vegas neustále přínosem.
Aktuálně nastupuje ve středu třetího útoku mezi Švédem Olofssonem a mladíkem Trevorem Connellym. Daří se nejen této formaci, ale i celému týmu, který má po čtyřech odehraných zápasech šest bodů za tři výhry.
Sám Hertl zásluhou povedeného večera navíc poskočil do elitní patnáctky bodování NHL.
„A my doufáme, že v tom bude pokračovat,“ přál by si kouč Craig další podobné výkony.