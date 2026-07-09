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Obránce Galvas podepsal s Pittsburghem, další sezonu ještě odehraje v Liberci

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  23:38
Tomáš Galvas na tréninku české hokejové reprezentace.

Tomáš Galvas na tréninku české hokejové reprezentace. | foto: ČTK

Český obránce Tomáš Galvas (79) se sápe po kotouči, který vyváží finský útočník...
Český obránce Tomáš Galvas (79) útočí a snaží se projet finskou defenzivou.
Tomáš Galvas a Matěj Blümel v souboji o puk s Gabrielem Vilardim z Kanady.
Tomáš Galvas přebírá ocenění za vítězství v kategorii Junior roku. Vedle něj...
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Hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal po draftu NHL s Pittsburghem tříletou nováčkovskou smlouvu. Nadcházející sezonu však ještě zůstane v Liberci, uvedli Bílí Tygři na webu.

Galvas uspěl v draftu na třetí pokus, Penguins si ho před necelými dvěma týdny vybrali ve druhém kole jako celkově 54. hráče a hned odletěl do zámoří na rozvojový kemp. Teď se podpisem kontraktu o další krok přiblížil svému snu.

Ofenzivně laděný obránce má za sebou bodově nejúspěšnější sezonu v kariéře. V Liberci včetně play off zaznamenal osm branek a 17 asistencí v 39 zápasech. Vedle toho se podílel na zisku stříbrné medaile na mistrovství světa juniorů a v květnu se představil i na seniorském světovém šampionátu.

Galvas o synově draftu a Pittsburghu: Snad se okénko otevře. A teď ještě rok v Liberci?

„Chtěl bych za celý klub Tomášovi i celé jeho rodině pogratulovat k podpisu NHL smlouvy. Je to další velký krok v jeho kariéře a já věřím, že v budoucnu si splní sen a NHL si zahraje,“ řekl sportovní ředitel libereckého klubu Michal Birner.

„Jsme samozřejmě moc rádi, že Tomáš bude v nadcházející sezoně 2026/27 nadále působit v našem týmu. Bude tvrdě pracovat na všech aspektech své hry, aby byl co nejlépe připravený na angažmá v zámoří,“ dodal.

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