Obránce Galvas podepsal s Pittsburghem, další sezonu ještě odehraje v Liberci

Galvas uspěl v draftu na třetí pokus, Penguins si ho před necelými dvěma týdny vybrali ve druhém kole jako celkově 54. hráče a hned odletěl do zámoří na rozvojový kemp. Teď se podpisem kontraktu o další krok přiblížil svému snu.
Ofenzivně laděný obránce má za sebou bodově nejúspěšnější sezonu v kariéře. V Liberci včetně play off zaznamenal osm branek a 17 asistencí v 39 zápasech. Vedle toho se podílel na zisku stříbrné medaile na mistrovství světa juniorů a v květnu se představil i na seniorském světovém šampionátu.
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„Chtěl bych za celý klub Tomášovi i celé jeho rodině pogratulovat k podpisu NHL smlouvy. Je to další velký krok v jeho kariéře a já věřím, že v budoucnu si splní sen a NHL si zahraje,“ řekl sportovní ředitel libereckého klubu Michal Birner.
„Jsme samozřejmě moc rádi, že Tomáš bude v nadcházející sezoně 2026/27 nadále působit v našem týmu. Bude tvrdě pracovat na všech aspektech své hry, aby byl co nejlépe připravený na angažmá v zámoří,“ dodal.