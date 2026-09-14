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Angličtina přes překladač? Nevadí! Galvas uhranul zámoří, zazářil nájezdem i sólem

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  14:55
Tomáš Galvas v dresu Pittsburghu.

Tomáš Galvas v dresu Pittsburghu. | foto: X / Pens Inside Scoop

Tomáš Galvas v novém libereckém dresu pro sezonu 2026/27.
Tomáš Galvas během tréninku v Liberci
Tomáš Galvas při rozhovoru s novináři po tréninku v Liberci
Tomáš Galvas přebírá ocenění za vítězství v kategorii Junior roku. Vedle něj...
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Stačily dva zápasy v rámci nováčkovského turnaje, aby v zámoří zaujal. Jeho sólový průnik proti hokejistům Detroitu zakončený gólem nyní sbírá pozitivní reakce na sociálních sítích. A obránce Tomáš Galvas po zásluze slyší chválu nejen od spoluhráčů z Pittsburghu.

„Neuvěřitelné. To bylo opravdu parádní,“ ocenil akci Finn Harding, parťák z prvního obranného páru.

Čím si takové ohlasy Galvas zasloužil?

Ve středním pásmu vystihl soupeřovu přihrávku, s pukem se ještě otočil v obranné třetině a středem kluziště si to namířil k brance Detroitu.

Nejprve se vyhnul jednomu z napadajících hráčů, kousek za útočnou modrou čárou se kličkou do bekhendu zbavil i dalšího protivníka. A bekhendem také zakončil do pravého horního růžku brány.

Podívejte se na Galvasův gólový průnik proti Detroitu:

V polovině zápasu tak srovnával na 2:2, nakonec se se spoluhráči radoval z triumfu 4:3. Více než výhra však pozornost získal Galvasův vydařený kousek.

Navíc nešlo o první moment, kterým hráč Liberce na nováčkovském turnaji zaujal. Už v úvodním zápase proti Columbusu (2:1N) byl totiž jedním ze dvou úspěšných střelců svého týmu v nájezdech.

A jeho zakončení? Asi příliš nepřekvapí, že použil kličku do pravé strany a bekhendem zvedl puk nad beton soupeřova gólmana.

„Vypadá skvěle. Ten gól v nájezdech byl úžasný, ani nevím, jak to popsat,“ rozplýval se útočník Pierce Mbuyi.

Podívejte se na Galvasův nájezd proti Columbusu:

„Navíc je s pukem tak klidný. Zdá se mi, že pokaždé, když ho dostane, vymyslí nějakou akci. Vždy se rozhodne správně, je prostě úžasné se na něj dívat,“ dodal.

Dva vydařené výkony vynesly zlínskému rodákovi pochvalu také od trenéra farmářského celku Kirka MacDonalda.

„Umí dobře rozpoznat, kdy má vystřelit a kdy raději rozehrát. Myslím, že brání mnohem lépe, než by se podle jeho postavy dalo očekávat. S pukem je opravdu trpělivý. Předvedl spoustu dobrých věcí,“ ocenil kouč.

Tomáš Galvas během tréninku v Liberci

Galvase by v rámci turnaje mladých hráčů měl ještě čekat duel proti Dallasu v úterý 15. září. Přitom se s jeho účastí na této akci příliš nepočítalo, protože má ještě další sezonu strávit v Liberci, kterému jen o den později začíná extraligová sezona v Plzni.

Ostatně dvacetiletý zadák se po přípravném kempu v zámoří vrátil do Čech, kde za Bílé Tygry naskočil do pěti utkání, z toho dvakrát v Lize mistrů.

Ale Galvas se, i s vidinou vynechání úvodních zápasů české nejvyšší soutěže, ještě rozhodl do Spojených států vrátit a zabojovat. Alespoň o šanci dostat se na hlavní kemp, který prvnímu mužstvu Penguins začíná 17. září.

Dosavadními vystoupeními si totiž o účast na něm výrazně říká.

Asi mají přetlak na farmě. Pittsburský plán zní jasně: Galvas zůstává v Liberci

Čekat přitom musel dlouho, vždyť draftem prošel až na třetí pokus. Vzhledem k předchozím veleúspěšným představením na juniorských světových šampionátech až překvapivě pozdě.

„Byl příliš dobrý na to, abychom si ho nechali ujít. Věříme, že nám hodně přinese. Snad mu pomůžeme se správně rozvíjet,“ nastínil Wes Clark, viceprezident Pittsburghu pro hráčský personál.

Aktuálně musí být s Galvasem spokojený. A zatímco hokejově funguje talentovaný bek bez problémů, s jednou praktickou věcí stále bojuje. S angličtinou.

Galvas o synově draftu a Pittsburghu: Snad se okénko otevře. A teď ještě rok v Liberci?

„Myslím, že se zlepšuje. Podle mě mu pomáhá, že je teď obklopen anglicky mluvícími kluky,“ poodhalil kolega z obrany Harding.

„Máme svá klíčová slova, která používáme na ledě, a to funguje. Před zápasy si trochu pomůžeme s překladačem, abychom si vyjasnili naše signály a tak. Ale zatím to jde dobře,“ pochvaloval si kanadský parťák.

Až si Galvas vylepší jazykové dovednosti, bude na působení v zámoří ještě více připravený. Jak nyní dokázal, na ledě už si jeho kvalit stihnout všimli.

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