Cibulka podepsal v NHL, Edmonton dal obránci Budějovic nováčkovský kontrakt

Českobudějovický rodák Cibulka už za oceánem působil v letech 2021 až 2024, kdy hrál juniorskou QMJHL. Po návratu domů se stal pevnou součástí obrany Motoru.
V této sezoně, která pro Jihočechy skončila vyřazením v předkole play off s Kometou Brno, odehrál dohromady 51 zápasů a připsal si 25 bodů za osm branek a 17 asistencí. Celkem má v extralize na kontě 103 startů a 52 bodů (14+38).
V reprezentačním dresu byl Cibulka předloni součástí bronzového týmu juniorů. Zkušenosti už sbírá i v A-týmu, za který odehrál devět utkání a zaznamenal dvě asistence.