Cibulka podepsal v NHL, Edmonton dal obránci Budějovic nováčkovský kontrakt

Autor: ,
  19:25
Hokejový obránce Tomáš Cibulka podepsal v zámořské NHL dvouletý nováčkovský kontrakt s Edmontonem. Smlouva s nedraftovaným držitelem bronzu z juniorského mistrovství světa, který odehrál poslední dvě sezony v dresu extraligových Českých Budějovic, začne platit od příští sezony 2026/27. Klub o dohodě s jednadvacetiletým reprezentantem informoval na webu.

Obránce Tomáš Cibulka z Motoru České Budějovice. | foto: Profimedia.cz

Českobudějovický rodák Cibulka už za oceánem působil v letech 2021 až 2024, kdy hrál juniorskou QMJHL. Po návratu domů se stal pevnou součástí obrany Motoru.

V této sezoně, která pro Jihočechy skončila vyřazením v předkole play off s Kometou Brno, odehrál dohromady 51 zápasů a připsal si 25 bodů za osm branek a 17 asistencí. Celkem má v extralize na kontě 103 startů a 52 bodů (14+38).

V reprezentačním dresu byl Cibulka předloni součástí bronzového týmu juniorů. Zkušenosti už sbírá i v A-týmu, za který odehrál devět utkání a zaznamenal dvě asistence.

Výsledky

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

ONLINE: Třinec vede v Hradci o dva góly, Vary srovnávají zápas s Libercem

Sledujeme online
Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Play off hokejové extraligy může poznat druhého semifinalistu. Třinci chybí k postupu jediná výhra, získá ji v Hradci Králové, kde nastupuje od 18 hodin? Ve stejný čas pokračuje za vyrovnaného stavu...

Jak rána do rozkroku. Tomášek řídil otočku z 0:5. Ukázali jsme velké srdce, těšilo ho

Český útočník David Tomášek dokonal v prodloužení velkolepou otočku Färjestadu...

Takový zápas švédská SHL v play off ještě nezažila. Hokejisté Rögle kráčeli za pohodovým vítězstvím a vyrovnáním série, jenže druhý duel proti Färjestadu hrubě nezvládli. Obrovitý náskok 5:0...

27. března 2026  14:05

Jandač dostal pokutu za kritiku sudích. Nelíbilo se mu Kousalovo simulování

Trenér Plzně Josef Jandač během zápasu proti pražské Spartě.

Hokejová Plzeň dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu 10 tisíc korun za vyjádření trenéra Josefa Jandače k výkonu rozhodčích po čtvrtečním pátém zápase čtvrtfinále play off proti...

27. března 2026  13:32

Bývalý slovenský bek se diví: Rusům účast zakážeme, ale USA ne? I oni začínají války

Kapitán slovenských hokejistů Andrej Sekera slaví svou trefu v utkání proti...

Světový pohár s Ruskem, či bez něj? To je otázka, která se bude v dalších letech prolínat hokejovým prostředím. Opět zaznívají výzvy k oddělovaní politiky a sportu, tento postoj zastává také...

27. března 2026  11:15

Stěhování Komety do T-Areny v průběhu sezony? Je to eventualita, otáčí Zábranský

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Brněnští hokejisté od pondělka ví, že neobhájí titul. Pardubice Kometu rozstřílely 4:0 na zápasy a oplatily soupeři porážku z loňského finále. Brno experti rozhodně nepasovali do role favorita, spíše...

27. března 2026  10:30

Dobeš byl opět mezi hvězdami zápasu, Nečas asistoval za Colorado

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens překonaný v zápase s Columbus Blue...

Ve čtvrtek měla hokejová NHL opět napilno. Vidět byl montrealský brankář Jakub Dobeš, jenž pomohl k výhře 2:1 nad Columbusem. Útočník Martin Nečas asistencí podpořil těsný úspěch Colorada 3:2 nad...

27. března 2026  6:59,  aktualizováno  8:03

Irving se rval a dráždil Plzeň: Bitky si užívám. Kdo nemá emoce, je v nevýhodě

Sparťanský obránce Aaron Irving v bitce s Ivem Sedláčkem v závěru pátého...

Na plzeňské fanoušky reagoval už v závěru utkání z trestné lavice. A když mířil do kabiny, velmi hlasitě dával najevo, jak si setrvání hokejové Sparty v boji o postup do semifinále užívá. Aarona...

27. března 2026  7:30

Mají mečbol. Hokejisté Jihlavy a Zlína jsou výhru od postupu do finále první ligy

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Hokejisty Jihlavy a Zlína dělí už jen jedno vítězství od postupu do finále první ligy, v němž se utkali v minulé sezoně. Oba týmy se ujaly v sérii vedení 3:2 a v sobotu mají mečbol. Dukla ve čtvrtek...

26. března 2026  22:52

Kluci ze Sparty byli na špičkách, šlo jim o život, uznal plzeňský kapitán Jeřábek

Adam Raška v bitce s Jakubem Jeřábkem před sparťanskou střídačkou.

Není to situace, v níž byste ho viděli často. Na konci pátého čtvrtfinále se kapitán hokejové Plzně Jakub Jeřábek dostal před střídačkou Sparty do potyčky s hostujícím Adamem Raškou. Vyměnili si pár...

26. března 2026  22:25

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

26. března 2026  21:35

Faul na Kousala? I rozhodčí vědí, že simuloval, štve Jandače. Nedvěd děkoval

Sudí od sebe po bitce odtrhávají Iva Sedláčka a Aarona Irvinga.

Nadechl se a pomalu začal s hodnocením. Josef Jandač ale stihl jen první větu, v tu chvíli mezi novináře přišel Jaroslav Nedvěd. „Pardon, omlouvám se,“ hlásil kouč hokejové Sparty. Začátek tiskové...

26. března 2026  21:23

