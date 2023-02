I Hertlův parťák mění dres. Meier se po spekulacích stěhuje do New Jersey

Dlouho se šuškalo, že San Jose opustí. Teď se stal součástí obrovské výměny, která čítá třináct položek. Timo Meier, spoluhráč Tomáše Hertla z útočné formace Sharks, míří v NHL do New Jersey. „Posledních pár týdnů jsem slyšel spousty zvěstí a Devils v nich vždy figurovali. Čekáte, že by to mohlo být místo, kam zamíříte. A když pak vidíte, jak hrají... Tohle je pro mě skvělá příležitost,“ míní švýcarský hokejista.