Těsně mu unikla stovka. A tučná odměna. Zavinil to dřevák Džegr, žertuje Nedvěd

Právě před třiceti lety Pittsburgh v závěrečné partii základní části prohrál v Bostonu 5:6. Nedvěd se s bilancí 2+1 zařadil mezi nejzářivější hvězdy večera a celkově se v produktivitě zastavil na součtu 45 + 54 = 99.
„Mým idolem byl Wayne Gretzky, tak jsem schválně zůstal na devětadevadesátce, kterou nosil na dresu,“ říká vytáhlý chlapík s úsměvem v rozhovoru pro iDNES.cz.
Jeho příběh ožívá nejen díky kulatému výročí. Po pondělních zápasech totiž byli v současné NHL na dvou devítkách zaparkovaní dva jeho krajané - David Pastrňák a Martin Nečas.
Prémii ve smlouvě jsem za stovku měl. Nějakých 300 tisíc dolarů. Jedno áčko mi scházelo.