Domácí násilí kustoda Floridy. Několikrát měl udeřit manželku, klub ho suspendoval

Policie z města Coral Springs ho vzala do vazby krátce po půlnoci ze čtvrtka na pátek po rodinné oslavě.
Na ní měl Richards podle policejní zprávy přitlačit manželku ke zdi a několikrát ji udeřit do obličeje a temene hlavy.
Vše dle úřadů začalo konfrontací mezi oběma aktéry, kdy si měla manželka postěžovat, že její muž na oslavě flirtoval s kamarádkou. Za to ho později polila vodou, což Richardse rozzuřilo.
Po napadení měl choti vzít telefon a bránit jí dovolat se na tísňovou linku, to se ale nakonec podařilo.
Incident zanechal stopy i v domě, ve kterém policisté našli rozbité sklo v obývacím pokoji i koupelně. U manželky nebyla zjištěna žádná zranění.
Richard byl během víkendu z vazby propuštěn, čelí každopádně obvinění z přestupku domácího násilí s napadením a odepřením přístupu k tísňové lince.
A to i navzdory tomu, že Richardsova manželka uvedla, že „nechce podat trestní oznámení ani učinit místopřísežné prohlášení“.
Jiný postoj naopak zaujal zaměstnavatel, hokejová Florida, která se k situaci vyjádřila na sociální síti X.
„S okamžitou platností bude do ukončení vyšetřování vyloučen ze všech týmových aktivit a nebude mít přístup do týmových prostor,“ stálo ve stručném prohlášení.
Richards je v NHL od sezony 2013/14, nejprve strávil tři roky v Pittsburghu, odkud se přesunul k Panthers, kde posledních deset ročníků zastává funkci „Head Equipment Manager“.
Za poslední dva roky má za sebou také vrcholné akce na mezinárodním poli, letos s Američany slavil zlato na olympijských hrách, loni stříbro na turnaji Four Nations.