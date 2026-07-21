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Domácí násilí kustoda Floridy. Několikrát měl udeřit manželku, klub ho suspendoval

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  12:40

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Kustod amerického týmu Teddy Richards (vpravo) s útočníkem Dylanem Larkinem. | foto: Profimedia.cz

Na Floridě musí řešit nepříjemné starosti. Kustod tamního hokejového celku z NHL Teddy Richards měl totiž podle policie několikrát udeřit manželku, za což je trestně stíhán. Klub člena realizačního týmu po dobu vyšetřování suspendoval.

Policie z města Coral Springs ho vzala do vazby krátce po půlnoci ze čtvrtka na pátek po rodinné oslavě.

Na ní měl Richards podle policejní zprávy přitlačit manželku ke zdi a několikrát ji udeřit do obličeje a temene hlavy.

Vše dle úřadů začalo konfrontací mezi oběma aktéry, kdy si měla manželka postěžovat, že její muž na oslavě flirtoval s kamarádkou. Za to ho později polila vodou, což Richardse rozzuřilo.

Po napadení měl choti vzít telefon a bránit jí dovolat se na tísňovou linku, to se ale nakonec podařilo.

Kustod amerického týmu Teddy Richards na čestném vhazování před zápasem Toronta s Floridou. Vlevo Auston Matthews, vpravo Matthew Tkachuk.

Incident zanechal stopy i v domě, ve kterém policisté našli rozbité sklo v obývacím pokoji i koupelně. U manželky nebyla zjištěna žádná zranění.

Richard byl během víkendu z vazby propuštěn, čelí každopádně obvinění z přestupku domácího násilí s napadením a odepřením přístupu k tísňové lince.

A to i navzdory tomu, že Richardsova manželka uvedla, že „nechce podat trestní oznámení ani učinit místopřísežné prohlášení“.

Jiný postoj naopak zaujal zaměstnavatel, hokejová Florida, která se k situaci vyjádřila na sociální síti X.

„S okamžitou platností bude do ukončení vyšetřování vyloučen ze všech týmových aktivit a nebude mít přístup do týmových prostor,“ stálo ve stručném prohlášení.

Richards je v NHL od sezony 2013/14, nejprve strávil tři roky v Pittsburghu, odkud se přesunul k Panthers, kde posledních deset ročníků zastává funkci „Head Equipment Manager“.

Za poslední dva roky má za sebou také vrcholné akce na mezinárodním poli, letos s Američany slavil zlato na olympijských hrách, loni stříbro na turnaji Four Nations.

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