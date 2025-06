Týmy porušují pravidla, trest je míjel. NHL si dá pozor na „kradení“ hráčů

O co jde?

Oficiální název onoho pravidla zní „tampering“, což se dá volně přeložit z angličtiny jako falšování, ovlivňování, porušování.

A týká se podpisů hráčů na volném trhu, který se otevře už v úterý 1. července.

Týmy totiž mají zákaz kontaktovat hráče a jednat s ním o potenciální smlouvě před tímto datem. Pokud by se o to pokusili a liga měla k dispozici jasné důkazy, může přijít postih.

Třeba až pokuta ve výši pěti milionů dolarů pro proviněný tým, zrušení následně podepsané smlouvy s hráčem, ztráta voleb v draftu nebo dokonce darování voleb na draftu celku, který měl být takto poškozen.

A reakce by mířila i na samotného hráče: konkrétně v podobě finančního postihu až do jednoho milionu dolarů, případně stopka na několik zápasů či dokonce vyloučení ze soutěže.

Zleva Bill Daly, zástupce komisionáře NHL, Reilly Smith, Mark Stone a Alex Pietrangelo se fotí s trofejí pro vítěze Západní konference.

„V uplynulém týdnu jsme klubům rozeslali upozornění na jednání před otevřením volného trhu a doufáme, že to bude užitečné jako připomínka,“ řekl zástupce komisaře NHL Bill Daly minulou středu serveru The Athletic.

Renomovaný novinář Elliotte Friedman z portálu Sportsnet přidal, že se mezi generálními manažery klubů šušká, jak by NHL velice ráda z někoho udělala exemplární případ.

„Pokud se dozvíme o probíhajících manipulacích, budeme muset jednat,“ dodal Daly.

„Loni se kolem 1. července v médiích objevily pro mě nepříjemné komentáře, které naznačovaly, že mohlo dojít ke kontaktům a jednáním právě před 1. červencem. V posledních letech jsme nezdůrazňovali důležitost tohohle pravidla, takže je to spíše jakési osvěžení, co se může a nemůže dělat. Toť vše,“ rozhovořil se.

Je přinejmenším podezřelé, když minutu po oficiálním zahájení okna pro vyjednávání zámořští novináři informují o hotových smlouvách, často s komplikovanými doložkami o bonusech a klauzulích o nevyměnitelnosti.

Že by to obě strany zvládly za pár vteřin?

Asi těžko...

„Řekněme si to na rovinu. Kdyby tým čekal na první komunikaci s významným volným hráčem až do 1. července, byl by v háji. Konkurence by jej zadupala. Každý, kdo má zájem, si musí přinejmenším připravit půdu, aby se ujistil, že je ve hře. A abych byl spravedlivý, většinou jsou to agenti, kteří oslovují týmy, aby si je oťukali,“ napsal kanadský žurnalista Pierre LeBrun.

V současnosti se v Severní Americe asi nejvíce řeší případ Mitche Marnera. Tomu v úterý definitivně skončí smlouva u Toronta, odkud bude moct zadarmo odejít a řešit nabídky dalších celků.

Hvězdný útočník Mitch Marner z Toronta

Jenže už nyní se spekuluje o vážném zájmu Vegas, které dokonce poslalo perspektivního beka Nicolase Haguea do Nashvillu a tím si tak ušetřilo trochu místa pod platovým stropem.

Navíc obránce Alex Pietrangelo musel na několik větších operací a vynechá minimálně celou příští sezonu, celý jeho plat (8,8 milionu) tak NHL zařadí do kolonky dlouhodobě zraněných hráčů.

Najednou tak na Marnera vznikne místo.

Pokud by Golden Knights kanadského útočníka skutečně podepsali, Maple Leafs by pravděpodobně podali podnět na prošetření celé situace.

Do úterních šesti hodin středoevropského času ho mohou vyměnit, i to je cesta, jak si ho Vegas může legálně pojistit ještě před otevřením trhu.

Pokud se s Torontem nedomluví na odstupném, musí si dát velký pozor. Liga si, zdá se, sporné případy tentokrát pokryje. A je připravena se vytasit s dosud nevyužitým pravidlem.