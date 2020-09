Esence úspěchu Tampy má i českou stopu. Co rozhodlo o Stanley Cupu?

Elitní formace. Pokud se má specifikovat nejlepší útok v NHL, pak čeští fanoušci bez přemýšlení vypálí ten bostonský v čele s Davidem Pastrňákem. Na stejné a možná ještě lepší úrovni je však ten z Tampy. Ještě donedávna u nás širší veřejnost například pořádně neznala Braydena Pointa, nenápadného prcka, který se stal nejlepším střelcem a druhým nejproduktivnějším hráčem play off. Tím prvním je jeho parťák Nikita Kučerov. Tihle dva vytvořili famózní ofenzivní pár, mašinu na góly.

Ondřej Palát. Elitní formace šlapala navzdory tomu, že jí chyběl hvězdný kapitán Steven Stamkos. Zde sehrál významnou roli Čech. Ondřej Palát, nenápadný forvard, který je braný spíš za defenzivního dříče, ve vyřazovací části neskutečně vyrostl. Střílel góly, bodoval, zkrátka skvěle zapadl mezi hlavní lídry.



Victor Hedman. Dnešní hokej je především o týmovosti, pokud chcete uspět, jedinci až tolik nevyčnívají. Tampa však jednoho génia měla. Je jím obránce Victor Hedman. Veškeré pochyby asi roztaví fakt, že získal Conn Smythe Trophy, tedy cenu pro nejužitečnějšího hráče play off. Zaslouženě. Dal 10 gólů, v historii byli mezi beky lepší jen Paul Coffey (12) a Brian Leetch (11). Byl nesmírně platný při všech herních činnostech a situacích. „Heddy vyrostl ve vůdce,“ okomentoval ho kouč Jon Cooper.

Gólman Andrej Vasilevskij. Říká se, že bez pořádného brankáře nemůžete pomýšlet na vrchol. Platilo to i v případě Tampy. Jeho kvality jen podtrhly dobře sestavený kádr bez slabin. Ruský gólman byl jistotou, na kterou se spoluhráči mohli spolehnout. Potvrdil to v klíčovém šestém duelu, kdy soupeři nedovolil skórovat a i díky tomu Lightning vyhráli 2:0. Držitel Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL ze sezony 2018/19 v bráně nechyběl ani v jednom utkání. Oprávněně, měl skvělá čísla: 1,9 inkasovaného gólu na zápas a 92,7% úspěšnost zákroků.



Stanley Cup 2020 Program a výsledky

Vyrovnané útoky. Síla Tampy spočívala i v tom, že její sestava neměla vážné nedostatky. Jistě, elitní formace vyčnívala a bez ní by klub mohl těžko pomýšlet na Stanley Cup, ovšem zbylé tři svou práci odvedly velice dobře. Každý měl jasně danou roli, svou váhu měla i sehranost hráčů, jejich zkušenosti a také sebevědomí, které hokejisté v dobře seřízené mašině nabyli. Za tím vším pochopitelně stojí mravenčí práce manažerů v čele se Stevem Yzermanem, jenž v klubu v minulosti nastavil fungující koncepci, i trenéra Jona Coopera.

Flexibilita. Je to takový X faktor úspěchu Tampy - její hráči a jednotlivé formace byly schopny předvádět různé herní systémy, aniž by se to odráželo na kvalitě výkonu a na výsledku. Je potřeba zahrát urputnou obranu? Prosím. Chcete útočnou smršť? Není problém. Mužstvo udivovalo také konzistentními výkony, za celé play off ho nepostihl jediný výpadek nebo kolaps. To je hodně důležitý aspekt, který odlišuje od konkurence.