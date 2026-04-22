Chcete utřít slzy? Tampa vyhrotila ostrou sérii, Slafkovský dostal lekci při bitce

„Celá kabina ví, že když hrajeme s emocemi, jde nám to. Nejde jen o mě, také ostatní jsou ochotní dění na ledě trochu rozproudit a strhnout,“ pousmál se Brandon Hagel po vítězství 3:2 v prodloužení.
Nepatří k nejvyšším čahounům, ale potyčkám se nevyhýbá. Právě naopak, velmi často jej najdete v centru hromadné šarvátky, ani shodit rukavice mu nedělá problém.
Což ukázal i tentokrát. K bitce vyzval Juraje Slafkovského, autora hattricku z úvodního utkání, o poznání urostlejšího a o patnáct kilogramů těžšího protivníka.
U mantinelu si nejprve něco vyříkávali, načež k nim dorazili oba čároví rozhodčí.
V tu chvíli ale na sebe oba hráči kývli a šlo se na věc. Slovenský útočník měl sice zpočátku navrch, pak ale schytal přesně mířenou ránu pravačkou. A o vítězi bylo jasno.
Bitka mezi Hagelem a Slafkovským:
HAGEL AND SLAFKOVSKY DROP THE GLOVES AND HAGEL DROPS SLAF WITH A SINGLE RIGHT 😱👊
— Gino Hard (@GinoHard_) April 22, 2026
„Skvělý hráč, neuvěřitelně platný, dělá pro celý tým první poslední,“ vyzdvihl Hagela, který do sítě Canadiens nasázel v úvodních dvou duelech tři góly, spoluhráč Nikita Kučerov.
Ocenění se dočkal také Slafkovský, jenž se naopak do pěstních soubojů pouští jen zřídkakdy. V zámoří se porval teprve počtvrté za čtyři roky.
„Asi se potřeboval nastartovat. Takové je play off, chcete vidět, jak do toho všichni dávají všechno. Drželi jsme při sobě,“ pochvaloval si kapitán Nick Suzuki.
Ani zdaleka nešlo o jediný moment, kdy se v Amalie Areně přiostřilo. Dohromady padlo dvaapadesát trestných minut, diváci viděli sedmasedmdesát hitů.
V patnácté minutě se za brankou Jakuba Dobeše rozpoutala hromadná vřava, dvouminutové vyloučení souběžně vyfasovalo hned devět hokejistů. Pět na domácí straně, čtyři na hostující.
Rozhodčí v tu chvíli nestíhali všechny zpacifikovat. Ani nemohli, byli bez šance, protože když se jedna znesvářená dvojice začala pomalu uklidňovat, jiná naopak přitlačila.
Hromadná potyčka v první třetině:
MONTREAL AND TAMPA ARE THROWING FISTS, THIS IS PLAYOFF HOCKEY 🤯
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) April 21, 2026
U potyčky nemohl chybět Corey Perry, velezkušený čtyřicátník a vyhlášený provokatér, který se ve vyhrocených situacích vyžívá celou kariéru.
Na rozdíl od ostatních obdržel ještě o dvě minuty navíc, na přecpané trestné lavici na hostující hráče ještě pokřikoval, Hagel vyloučené čtveřici Montrealu ironicky nabízel ručník a naznačoval: Chcete si utřít slzy?
„Jen jsme je chtěli pozdravit,“ ušklíbl se po zápase mezi novináři Perry.
„Začali sérii porážkou, takže bylo jasné, že se pokusí něco změnit. Moc dobře jsme věděli, co nás čeká,“ poznamenal smířeně obránce Kaiden Guhle.
Ano, opravdu se to dalo předpokládat. Vždyť Tampa se stala zcela suverénně nejvylučovanějším týmem základní části (1207), posbírala o 229 trestných minut více než druhý Boston.
„Občas je potřeba přitvrdit. Pro výhru uděláme cokoliv,“ vzkázal Hagel, který ke gólu a bitce přidal i asistenci, čímž zkompletoval známý hattrick Gordieho Howea.
„Abyste šli v play off dál, musíte udělat, co je potřeba. A to jakýmkoliv způsobem. Tu stejnou možnost má ale i soupeř. Je to naše práce, budeme bojovat dál,“ přidal se Cooper.
Lehce hájil i ranaře Scotta Sabourina, debutanta v play off, který chodí na led s jasnými úkoly. Srážet se, vyvolávat emoce a chaos. „Svou roli zná, osmapadesát minut se zvládl udržet,“ pousmál se domácí kouč.
Sabourinův zákrok na Andersona:
Josh Anderson has left the game after this hit from Scott Sabourin 🤕— Gino Hard (@GinoHard_) April 22, 2026
After a review, Sabourin received a 2-minute minor for interference.
Vzhledem k výsledku si na tiskové konferenci mohl dovolit zažertovat. Ale kdyby Montreal v závěru třetího dějství za stavu 2:2 potrestal Sabourinův zbytečný faul na Joshe Andersona, nejspíš by hovořil jinak.
Nestalo se. Lightning oslabení, v němž v sérii už čtyřikrát inkasovali, tentokrát ustáli. A v prodloužení si zajistili první bod v sérii, napínavé střetnutí rozsekla povedená individuální akce obránce Janise Mosera.
Série se stěhuje do Kanady, třetí pokračování přijde na řadu v sobotu ráno (1.00 SEČ). Co očekávat? Přeci pořád to samé.
„Ano, takhle to bude vypadat až do konce,“ přikývl Hagel. A ostatní mu dali za pravdu.