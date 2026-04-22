Chcete utřít slzy? Tampa vyhrotila ostrou sérii, Slafkovský dostal lekci při bitce

Autor:
  14:02
Dva vyrovnané zápasy, které vyvrcholily až prodloužení. Výrazné individuální výkony. A také spousta emocí. Souboj mezi Tampou a Montrealem zatím patří k ozdobám letošního play off hokejové NHL. „Jo, je to zábava! Hned poznáte, že na tom oběma stranám záleží,“ přitakal Jon Copper, kouč Lightning, po srovnání série na 1:1. Tentokrát se pořádně jiskřilo, rozhodčí měli hodně napilno.
Rozhodčí se snaží uklidnit hromadnou potyčku hokejistů Tampy a Montrealu.

Rozhodčí se snaží uklidnit hromadnou potyčku hokejistů Tampy a Montrealu. | foto: Nathan Ray SeebeckAP

Jake Guentzel z Tampy v potyčce s Jakem Evansem z Montrealu.
Brandon Hagel posílá v bitce k ledu Juraje Slafkovského.
Hromadná potyčka za brankou Montrealu, přihlíží jí i český gólman Jakub Dobeš.
Hokejisté Tampy slaví vítězství nad Montrealem a srovnání série.
22 fotografií

„Celá kabina ví, že když hrajeme s emocemi, jde nám to. Nejde jen o mě, také ostatní jsou ochotní dění na ledě trochu rozproudit a strhnout,“ pousmál se Brandon Hagel po vítězství 3:2 v prodloužení.

Nepatří k nejvyšším čahounům, ale potyčkám se nevyhýbá. Právě naopak, velmi často jej najdete v centru hromadné šarvátky, ani shodit rukavice mu nedělá problém.

Slafkovského show. Hattrickem napodobil legendu a slyšel chválu: Těžko se zastavuje

Což ukázal i tentokrát. K bitce vyzval Juraje Slafkovského, autora hattricku z úvodního utkání, o poznání urostlejšího a o patnáct kilogramů těžšího protivníka.

U mantinelu si nejprve něco vyříkávali, načež k nim dorazili oba čároví rozhodčí.

V tu chvíli ale na sebe oba hráči kývli a šlo se na věc. Slovenský útočník měl sice zpočátku navrch, pak ale schytal přesně mířenou ránu pravačkou. A o vítězi bylo jasno.

Bitka mezi Hagelem a Slafkovským:

„Skvělý hráč, neuvěřitelně platný, dělá pro celý tým první poslední,“ vyzdvihl Hagela, který do sítě Canadiens nasázel v úvodních dvou duelech tři góly, spoluhráč Nikita Kučerov.

Ocenění se dočkal také Slafkovský, jenž se naopak do pěstních soubojů pouští jen zřídkakdy. V zámoří se porval teprve počtvrté za čtyři roky.

„Asi se potřeboval nastartovat. Takové je play off, chcete vidět, jak do toho všichni dávají všechno. Drželi jsme při sobě,“ pochvaloval si kapitán Nick Suzuki.

Boston i díky produktivitě Pastrňáka se Zachou srovnal sérii s Buffalem

Ani zdaleka nešlo o jediný moment, kdy se v Amalie Areně přiostřilo. Dohromady padlo dvaapadesát trestných minut, diváci viděli sedmasedmdesát hitů.

V patnácté minutě se za brankou Jakuba Dobeše rozpoutala hromadná vřava, dvouminutové vyloučení souběžně vyfasovalo hned devět hokejistů. Pět na domácí straně, čtyři na hostující.

Rozhodčí v tu chvíli nestíhali všechny zpacifikovat. Ani nemohli, byli bez šance, protože když se jedna znesvářená dvojice začala pomalu uklidňovat, jiná naopak přitlačila.

Hromadná potyčka v první třetině:

U potyčky nemohl chybět Corey Perry, velezkušený čtyřicátník a vyhlášený provokatér, který se ve vyhrocených situacích vyžívá celou kariéru.

Na rozdíl od ostatních obdržel ještě o dvě minuty navíc, na přecpané trestné lavici na hostující hráče ještě pokřikoval, Hagel vyloučené čtveřici Montrealu ironicky nabízel ručník a naznačoval: Chcete si utřít slzy?

„Jen jsme je chtěli pozdravit,“ ušklíbl se po zápase mezi novináři Perry.

„Začali sérii porážkou, takže bylo jasné, že se pokusí něco změnit. Moc dobře jsme věděli, co nás čeká,“ poznamenal smířeně obránce Kaiden Guhle.

Brandon Hagel burcuje tribuny v Tampě po vyhrané bitce s Jurajem Slafkovským.

Hromadná strkanice ve druhém utkání série mezi Tampou a Montrealem.

Ano, opravdu se to dalo předpokládat. Vždyť Tampa se stala zcela suverénně nejvylučovanějším týmem základní části (1207), posbírala o 229 trestných minut více než druhý Boston.

„Občas je potřeba přitvrdit. Pro výhru uděláme cokoliv,“ vzkázal Hagel, který ke gólu a bitce přidal i asistenci, čímž zkompletoval známý hattrick Gordieho Howea.

„Abyste šli v play off dál, musíte udělat, co je potřeba. A to jakýmkoliv způsobem. Tu stejnou možnost má ale i soupeř. Je to naše práce, budeme bojovat dál,“ přidal se Cooper.

Lehce hájil i ranaře Scotta Sabourina, debutanta v play off, který chodí na led s jasnými úkoly. Srážet se, vyvolávat emoce a chaos. „Svou roli zná, osmapadesát minut se zvládl udržet,“ pousmál se domácí kouč.

Sabourinův zákrok na Andersona:

Vzhledem k výsledku si na tiskové konferenci mohl dovolit zažertovat. Ale kdyby Montreal v závěru třetího dějství za stavu 2:2 potrestal Sabourinův zbytečný faul na Joshe Andersona, nejspíš by hovořil jinak.

Nestalo se. Lightning oslabení, v němž v sérii už čtyřikrát inkasovali, tentokrát ustáli. A v prodloužení si zajistili první bod v sérii, napínavé střetnutí rozsekla povedená individuální akce obránce Janise Mosera.

Série se stěhuje do Kanady, třetí pokračování přijde na řadu v sobotu ráno (1.00 SEČ). Co očekávat? Přeci pořád to samé.

„Ano, takhle to bude vypadat až do konce,“ přikývl Hagel. A ostatní mu dali za pravdu.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Chcete utřít slzy? Tampa vyhrotila ostrou sérii, Slafkovský dostal lekci při bitce

Rozhodčí se snaží uklidnit hromadnou potyčku hokejistů Tampy a Montrealu.

Dva vyrovnané zápasy, které vyvrcholily až prodloužení. Výrazné individuální výkony. A také spousta emocí. Souboj mezi Tampou a Montrealem zatím patří k ozdobám letošního play off hokejové NHL. „Jo,...

22. dubna 2026  14:02

Maskot MS v hokeji 2026: kdo je kravička Cooly a přehled minulých postaviček

Kravička Cooly už se těšila na šampionát v roce 2020, jenže ten zhatil covid....

K hokejovým šampionátům neodmyslitelně patří maskoti, kteří dokážou výrazně oživit atmosféru zápasů. Na mistrovství světa ve Švýcarsku se vrací kravička Cooly. V následujícím textu se dozvíte, co...

22. dubna 2026  13:59

Expertům jsme zavřeli hubu! Nahodilova žula v emocích povolila: Byl jsem dojatý

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Už jenom ty statistiky zaujmou. Ostatně 725 odehraných zápasů v hokejové extralize mluví samo za sebe. Lukáš Nahodil se stal bezesporu jednou z ikon olomouckých kohoutů. A taky oblíbencem fandů,...

22. dubna 2026  13:30

Covidový skandál vyvolal ve švýcarském nároďáku rozepře. Josi žádá koučův návrat

Švýcarský trenér Patrick Fischer promlouvá ke svým svěřencům.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Odvoláním trenéra Patricka Fischera krátce před domácím mistrovství světa ještě skandál z olympijských her v Pekingu 2022 neskončil. Za kouče, který zfalšoval covidový certifikát, se postavil hvězdný...

22. dubna 2026  13:29

APK mafia! Fanoušci v Jihlavě nadávali na baráž. Mají pravdu, doplnil je útočník

Ondřej Dlapa z Jihlavy tvrdě atakuje Matěje Maštalířského z Litvínova.

Rok co rok stejné téma. Také letos vývoj extraligové baráže ukazuje, že systém, který jí předchází, není férový. V úterním třetím zápase série se také ozvali jihlavští fanoušci, jejichž tým už ztrácí...

22. dubna 2026  11:03

Talent k nepřehlédnutí. Pojede Tomek na MS v sedmnácti? Trumfnout může i Jágra

Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů.

V září o něm věděli jen opravdoví fajnšmekři. Během sezony se však dostával i do povědomí běžných hokejových fanoušků, svými výkony v Karlových Varech náramně upoutával. No a v play off? Rázem hlavní...

22. dubna 2026  9:55

Prohrát finále? Z té představy je mi zle, říká Kondelík. Udivuje ho dříč Červenka

Jáchym Kondelík před brankou Marka Mazance.

Ve středu a ve čtvrtek od 18, respektive 17 hodin se v Třinci rozehrají dvě slezské odvety finále hokejové extraligy. Pardubické Dynamo před nimi vede 2:0 na zápasy a Oceláři zkoušejí všechno, aby se...

22. dubna 2026  9:20

Boston i díky produktivitě Pastrňáka se Zachou srovnal sérii s Buffalem

Morgan Geekie s Davidem Pastrňákem (vzadu) slaví branku.

Hokejový útočník Pavel Zacha vstřelil rozdílový gól u výhry Bostonu 4:2 na ledě Buffala. Dvě asistence bral za vítěze David Pastrňák, jenž tak s průběžnými pěti zápisy kraluje produktivitě play off...

22. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  8:24

Už ať je to za námi... Hráči Litvínova zaplatili fandům výjezd, útočí na záchranu

Markus Hännikäinen z Litvínova slaví vstřelený gól na hřišti Jihlavy.

Další důkaz, že tahle skládačka do sebe zapadá. Fanoušci hokejového Litvínova v extraligové baráži vytáhli transparent s motivem puzzle a nápisem „My na tribuně, vy na ledě. Litvínov nespadne“ – a ve...

22. dubna 2026  7:57

Jihlava - Litvínov 1:5, Verva pohodlně došla k barážovému mečbolu. Vyhrála i potřetí

Hokejisté Litvínova se těší z branky na ledě Jihlavy.

Také po třetím zápase hokejové baráže o extraligu platí, že je v ní litvínovská Verva stoprocentní. Severočeši ovládli také první zápas série hraný v Horácké aréně, a to suverénním výsledkem 5:1. Už...

21. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:48

Do extraligy míří lotyšský reprezentant. Boleslav podepsala útočníka Gavarse

Felikss Gavars proniká do útočného pásma přes Jiřího Ticháčka v zápase na MS do...

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Felikss Gavars. Třiadvacetiletý účastník mistrovství světa v roce 2024 se s Bruslaři připravoval již loni v létě, následně...

21. dubna 2026  18:54

Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna.

V nabitém kádru Rytířů letos odehrál formou střídavých startů 20 zápasů a dal šest gólů, přesto se hokejový obránce Dušan Žovinec stálého angažmá v Kladně ani v jiném extraligovém týmu nedočkal....

21. dubna 2026  16:20

