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Kučerov slaví druhou Hartovu trofej. V NHL je znovu nejužitečnější po sedmi letech

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  8:14
Útočník Nikita Kučerov z Tampa Bay získal podruhé v kariéře Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL. Ruský hokejista, jenž byl mezi trojicí finalistů potřetí v řadě, se prestižního ocenění dočkal znovu po sedmi letech.
Nikita Kučerov z Tampa Bay Lightning slaví svůj gól.

Nikita Kučerov z Tampa Bay Lightning slaví svůj gól. | foto: Timothy T. LudwigReuters

Jakub Dobeš z Montreal Canadiens inkasoval v zápase s Tampa Bay Lightning,...
Nikita Kučerov z Tampy v šanci před brankou Montrealu, kterou hájí Jakub Dobeš.
Bostonský útočník Pavel Zacha (vlevo) se snaží bránit Nikitu Kučerova z Tampy.
Ruský útočník Nikita Kučerov si kryje kotouč v utkání s Montrealem.
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„Děkuji za tuto poctu. Jsem vděčný svým spoluhráčům, trenérům a rodině,“ řekl Kučerov, jenž byl letos rovněž finalistou Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče sezony NHL podle hráčské asociace NHLPA. „Moc to pro mě znamená,“ dodal.

Dvaatřicetiletý Kučerov uzavřel základní část sezony na druhém místě kanadského bodování. V 76 zápasech nasbíral 130 bodů za 44 gólů a 86 asistencí, s průměrem 1,71 bodu na zápas byl ale nejlepší. Vítězný Connor McDavid z Edmontonu se 138 body (48+90) odehrál všech 82 utkání dlouhodobé fáze.

V těsném hlasování členů Asociace profesionálních hokejových novinářů dostal Kučerov přednost právě před McDavidem a dalším útočníkem Nathanem MacKinnonem z Colorada. McDavida porazil o 10 bodů, což je nejtěsnější rozdíl od roku 2002. Šestý skončil David Pastrňák z Bostonu.

Před rokem byl dlouholetý lídr Tampy v hlasování o Hart Memorial Trophy, kterou získal premiérově po sezoně 2018/19, třetí a v sezoně 2023/24 druhý.

Kučerov se stal zároveň teprve třetím hráčem historie NHL, jenž získal Hart Trophy s odstupem alespoň sedmi let. Jeho předchůdci byli v tomto ohledu Sidney Crosby, jenž si rovněž počkal sedm let (2006/07 a 2013/14), a Jean Béliveau, který od sezony 1955/56 čekal na druhou trofej ještě o rok déle - získal ji po ročníku 1963/64.

Kučerova překvapil s Hartovou trofejí známý strážce Stanley Cupu Phil Pritchard, jenž ji dovezl letadlem, tramvají, vodním skútrem a nakonec autem ze Síně slávy v Torontu do tréninkového centra Lightning v Tampě. U předání byl i kouč Jon Cooper, jenž získal v sezoně Jack Adams Award určenou nejlepšímu trenérovi. Díky Andreji Vasilevskému má klub i Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana.

„Jednou z nejlepších věcí na ‚Kuchovi‘ je, že není nikdy spokojený, chce se neustále zlepšovat. Když dá jeden rok 50 gólů, příští rok jich chce dát alespoň 51. Může mít za jednu sezonu 100 asistencí, ale příště jich chce 110. Zároveň to ale nestaví nad tým. Seznam vítězů Hart Trophy je úchvatný. Pro něho je vážně super, že je tam dokonce dvakrát,“ řekl Cooper.

Kučerov vyhrál za kariéru dvakrát také Ted Lindsay Award, třikrát Art Ross Trophy pro vítěze bodování a s Lightning, kde působí celou dosavadní kariéru v NHL, také dvakrát Stanley Cup.

Nikita Kučerov s pukem na hokejce v utkání s Calgary.

V základní části NHL má na kontě 879 startů a 1124 bodů (401+723), průměr více než bodu na utkání si drží i v play off, kde ve 159 zápasech posbíral 177 bodů (54+123).

Mezi vítěze Hartovy trofeje se zařadily i dvě legendy českého hokeje. Tři roky po sobě si ji podmanili Dominik Hašek a Jaromír Jágr. Hašek ji získal v letech 1997 a 1998, Jágr v roce 1999.

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