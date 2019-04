Ponížená Tampa. Nemáme slov, zní z klubu po ostudném vyřazení

V základní části nasbírali Lightning 62 vítězství, čímž vyrovnali dosavadní rekord NHL. Obdivuhodnou porcí 128 bodů, nejlepším výkonem od roku 1996, se zařadili na čtvrtou historickou příčku. Útočník Nikita Kučerov nastřádal rovněž 128 bodů jako hráč, víc jich měl naposledy na kontě během jedné sezony (rovněž před 23 lety) legendární Mario Lemieux.

„Je ale úplně jedno, co se dělo v základní části. Krachli jsme v play off a je po všem,“ byl zdrcený kapitán Stamkos. „Byli lepším týmem. Ve všem. Dodržovali svůj herní plán. Nevím. Nevím, co mám na to říct. Kdybych znal všechny odpovědi, jdeme a vyhrajeme zápas.“

Oním popravčím favorizovaného mužstva se stal nenápadný Columbus. Tým, který před únorovou uzávěrkou přestupů vsadil na hordu posil a okamžitý úspěch. Nakonec se ale do poslední chvíle strachoval, zda se do play off vůbec dostane.

Podívejte se na sestřih čtvrtého utkání mezi Columbusem a Tampou:

Dostal. A schytal to adept na Stanley Cup z Tampy. Blue Jackets načali šokovou terapii dvěma venkovními výhrami (4:3 a 5:1), načež ve vítězné náladě nepolevili ani doma. Po třetím triumfu 3:1 vydal klub ironický zákaz na vnášení košťat na stadion („sweep“ je v angličtině synonymum pro zametání i bleskový konec série). Outsider si věřil, že s protivníkem zamete čistě počínáním na ledě a v úterním čtvrtém duelu dokoná první velké překvapení play off NHL.

Tampě v něm nepomohl ani návrat Kučerova, který musel vynechat předchozí bitvu za nebezpečný zákrok na Markuse Nutivaaru. Columbus si vedl znovu bravurně a po čtyřech minutách vedl už 2:0. „Nic se nám v sérii nedařilo,“ štvalo Kučerova, který ve třech zápasech přispěl dvěma asistencemi.

Jeho týmu se sice v průběhu utkání povedlo srovnat, nadšený soupeř poháněný bouřícími ochozy si ale znovu urval vedení na svou stranu. A už ho nepustil.

Nenechte se vysokým skóre 7:3 zmást, neboť tři poslední trefy nasázeli Blue Jackets do prázdné branky. Podtrhli tím však zmar Tampy, která se musela po snové základní části smířit s tím nejpotupnějším koncem v play off.

„Když se do vyřazovacích bojů dostanete, musíte mít na paměti, že se to polovině týmů nepovedlo. Takže všichni ti, kteří v nich jsou, budou kvalitní,“ formuloval poučení z debaklu trenér Jon Cooper. „Dnes už není neobvyklé, když osmý nasazený tým vyřadí toho nejlepšího.“

Vůbec poprvé v historii NHL se však stalo, že by byl vítěz základní části vyřazen hned po čtyřech zápasech. Columbus navíc slaví premiérovou vítěznou sérii play off (dosud vypadl čtyřikrát v prvním kole).

Sezona skončila nečekaně brzy také dvěma českým hokejistům ve službách Lightning - útočníkovi Ondřeji Palátovi a obránci Janu Ruttovi. Objeví se jejich jména v nominaci na blížící se mistrovství světa?