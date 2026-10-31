Třiatřicetiletý útočník vybojoval Stanleyův pohár s Tampou Bay v letech 2020 a 2021, v obou případech byl nejlepším střelcem play off. Letos v červnu také převzal podruhé Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče ligy. Řadí se mezi její největší hvězdy a k oporám Lightning patří už třináct let od roku 2013, kdy do NHL vstoupil.
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Nyní mu běží poslední rok osmileté smlouvy na 76 milionů dolarů a údajně usiluje o výrazné vylepšení. Jenže klub má jiné představy, proto ruský hokejista požádal o výměnu. Podle médií to hráčům řekl během pátečního letu do Nashvillu, kde v sobotu Tampa Bay odehraje zápas.
„Jsme si vědomi zpráv v médiích týkajících se budoucnosti Nikity Kučerova v týmu Lightning. Jednoznačně prohlašujeme, že Nikitu nemáme v úmyslu vyměnit,“ řekl BriseBois. Před pár dny se Kučerov stal nejvíce bodujícím hráčem v historii Tampy Bay, ziskem 1138. bodu překonal Stevena Stamkose.
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Během kariéry v NHL vyhrál Kučerov také řadu individuálních ocenění: má tři Art Ross Trophy pro vítěze bodování a dvakrát Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče sezony podle hráčské asociace NHLPA.
O výměnu v poslední době požádaly jiné dvě hvězdy: brankář Connor Hellebuyck si vynutil odchod z Winnipegu a už nastupuje za New Jersey, útočník Dylan Larkin zase chce opustit Detroit a klub svého bývalého kapitána suspendoval.