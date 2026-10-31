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Blíží se v NHL další velký přesun? Lídr Tampy Bay údajně požádal o výměnu

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  13:41
Ruský útočník Nikita Kučerov sleduje hru při utkání proti Calgary.

Ruský útočník Nikita Kučerov sleduje hru při utkání proti Calgary. | foto: Sergei BelskiAP

Nikita Kučerov na rozbruslení před utkáním proti Calgary.
Útočník Tampy Bay Nikita Kučerov slaví se spoluhráči vstřelenou branku v zápase...
Nikita Kučerov z Tampa Bay Lightning s trofejí pro vítěze Stanley Cupu.
Nikita Kučerov slaví vyrovnávací gól proti Bostonu.
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Dlouholetý lídr Tampy Bay Nikita Kučerov údajně požádal o výměnu a chce klub, kterému pomohl ke dvěma Stanley Cupům a hraje za něj celou kariéru v NHL, opustit. Informuje o tom několik zámořských médií a na spekulace zareagoval i generální manažer hokejistů Lightning Julien BriseBois: na síti X ruskému kanonýrovi vzkázal, že klub nemá v úmyslu Kučerova pustit.

Třiatřicetiletý útočník vybojoval Stanleyův pohár s Tampou Bay v letech 2020 a 2021, v obou případech byl nejlepším střelcem play off. Letos v červnu také převzal podruhé Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče ligy. Řadí se mezi její největší hvězdy a k oporám Lightning patří už třináct let od roku 2013, kdy do NHL vstoupil.

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Nyní mu běží poslední rok osmileté smlouvy na 76 milionů dolarů a údajně usiluje o výrazné vylepšení. Jenže klub má jiné představy, proto ruský hokejista požádal o výměnu. Podle médií to hráčům řekl během pátečního letu do Nashvillu, kde v sobotu Tampa Bay odehraje zápas.

„Jsme si vědomi zpráv v médiích týkajících se budoucnosti Nikity Kučerova v týmu Lightning. Jednoznačně prohlašujeme, že Nikitu nemáme v úmyslu vyměnit,“ řekl BriseBois. Před pár dny se Kučerov stal nejvíce bodujícím hráčem v historii Tampy Bay, ziskem 1138. bodu překonal Stevena Stamkose.

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Během kariéry v NHL vyhrál Kučerov také řadu individuálních ocenění: má tři Art Ross Trophy pro vítěze bodování a dvakrát Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče sezony podle hráčské asociace NHLPA.

O výměnu v poslední době požádaly jiné dvě hvězdy: brankář Connor Hellebuyck si vynutil odchod z Winnipegu a už nastupuje za New Jersey, útočník Dylan Larkin zase chce opustit Detroit a klub svého bývalého kapitána suspendoval.

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