Doletí Tampa až ke Stanley Cupu? Nevyzpytatelné play off startuje

Za poslední dekádu ovládl play off pouze jednou tým, který opanoval i základní část. Hokejisté Chicaga v roce 2013.

Jenže letos Prezidentský pohár pro nejlepší tým základní části patří borcům z Tampa Bay Lightning, kteří s bleskem na hrudi vyhráli 62 zápasů z 82, čímž vyrovnali počin Detroitu starý 23 let.

Tampa současnému ročníku naprosto dominovala, neprošla jedinou výsledkovou krizí. Druhý nejlepší tým – Calgary ze Západní konference – zaostal o 21 bodů! Tak moc Tampa konkurenci odskočila.

„Play off jsme si zajistili v předstihu. A ani potom jsme se nepřestali snažit. Nezajímalo nás, kolikátí jsme, jednoduše jsme chtěli vyhrávat,“ vypráví kapitán a střelec 45 gólů Steven Stamkos.

„Týmově se nám daří, to je nejdůležitější,“ říká 28letý český útočník Ondřej Palát.

Těžko na týmu najdete slabou část. Obranu řídí hvězdní beci Victor Hedman a Ryan McDonagh, v bráně jen výjimečně chybuje Andrej Vasilevskij. A útok? Brutální. Ruský úkaz Nikita Kučerov nasbíral 128 bodů, nejvíc od zavedení platových stropů v roce 2005. I Jaromír Jágr se svými 123 body z roku 2006 se musel poklonit.

K tomu připočtěte, že Tampa v sezoně využila přes 28 procent přesilových her, o malinko lepší efektivitu projevilo už dávno, v roce 1988, Calgary.

„Nic podobného nikdo z nás ještě nezažil,“ přiznává Stamkos.

Kanada čeká od roku 1993

Vůbec to neznamená, že by Tampa měla předurčenou a vymetenou cestičku až k poháru. Právě očekávání a tlak by zcela reálně mohly způsobit krach. Všechno řečené nejde brát jako argumenty, proč Tampa vyhraje. Play off NHL je až příliš nevyzpytatelné, někdy až destruktivní. Lze je brát jako kousky skládačky, proč by Tampa tu šanci mít měla.

Velmi povedenou sezonu zatím prožívají i hokejisté Calgary Flames. Zde se odehrává ještě jeden, vedlejší příběh. Kanadský tým nevyhrál Stanley Cup od roku 1993, kdy se radovali Montreal Canadiens. Příliš dlouhé čekání pro zemi, která tento sport považuje za vlastní.

„My Kanaďané samozřejmě přejeme svému oblíbenému týmu, zároveň ale držíme palce dalším kanadským klubům. Protože od posledního zisku je opravdu dlouhá doba,“ řekl před rokem komentátor a bývalý manažer Maple Leafs Gord Stellick.

Že by se dočkalo Calgary s českým gólmanem Davidem Rittichem a útočníkem Michaelem Frolíkem? „Máme talentovaný tým a hrozně se těšíme,“ vykládá obránce Travis Hamonic.

„Jsme tým, který potřebuje emoce a pracovní morálku. To všechno přichází s play off,“ dodává kouč Bill Peters.

Flames ovšem řeší jedno kruciální dilema. Koho postavit do brány? 26letého Ritticha, který v průběhu sezony ohromoval? Nebo raději zkušeného Mikea Smithe, jenž na rozdíl od českého kolegy ví, co obnáší play off NHL?

Obhájci jsou stále velmi silní

Z českého pohledu bude velice zajímavá série Bostonu s Torontem. Loni střet zvládli po sedmi zápasech lépe Bruins, kteří ale v dalším kole vypadli s Tampou, takže Davidové Pastrňák a Krejčí přece jen mohli přijet na mistrovství světa.

Letos? Maple Leafs ohromně posílili zejména příchodem centra Johna Tavarese. Na druhou stranu Pastrňák si vzájemné souboje klubů ohromně užívá.

Počítat se musí s obhájcem titulu z Washingtonu. Capitals nikterak neoslabili, spíše vypadají, že upevnili prvky, kterými se pyšnili. Vždyť ruský bohatýr Alexandr Ovečkin nastřílel 51 branek, poosmé nejvíc v lize. „Jsme hladoví,“ vzkazuje útočník Nicklas Bäckström.

Dokud budou v Pittsburghu útočníci Sidney Crosby a Jevgenij Malkin, i s nimi se musí počítat. Trenér loňských šampionů Barry Trotz zase z New York Islanders udělal nejlépe bránící mužstvo. Minulou sezonu přitom bylo nejhorší.

Dvojice pro 1. kolo play off Východní konference: Tampa Bay - Columbus, Boston - Toronto, Washington - Carolina, New York Islanders - Pittsburgh. Západní konference: Calgary - Colorado, San Jose - Vegas, Nashville - Dallas, Winnipeg - St. Louis.

A Západ? Velké ambice dřímají v Tomáši Hertlovi a jeho týmu San Jose Sharks. Český útočník po příchodu posily Erika Karlssona už na začátku sezony říkal: „Máme nejnebezpečnější obranu v lize, která bude postrachem všem klubům, teď jdeme vyhrát.“ Velkou motivaci má veterán Joe Thornton, pro něhož může jít o poslední sezonu.

Pohádku by rádi zopakovali ve Vegas. Loňští finalisté mají sílu zejména v útoku s novými tvářemi Markem Stonem, Maxem Paciorettym a Paulem Stastnym. Potenciál dojít daleko je i ve Winnipegu a Nashvillu.

Tak kdo? Uvidíme na přelomu května a června.