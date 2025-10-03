Přátelák? Ani náhodou. Z bitvy rivalů se stal boxerský ring, někteří duel nedohráli

Někteří nemuseli brát souboj těchto dvou týmů kdysi za nikterak výjimečnou rivalitu. Prostě se utkávaly dva kluby ze stejného státu, ale velká nevraživost mezi nimi nepanovala.
Jenže to se v posledních letech změnilo. Na Floridě se totiž zrodily dva z nejsilnějších týmů v NHL a derby začalo mít pořádné grády.
Tampa vyhrála dva Stanley Cupy v letech 2020 a 2021, o rok později se probojovala do finále.
Florida zase triumfovala v uplynulých dvou sezonách, o jednu dříve rovněž neuspěla ve finále.
|
Hokej v éře floridské. Padají stížnosti kvůli „nefér“ výhodě, proč ani NHL tolik nejásá?
A jak to tak bývá, když si dva geograficky blízcí soupeři konkurují na předních pozicích dané soutěži, často dění na hřišti sklouzává k nevraživosti.
Ta panovala i v nočním přípravném klání na ledě Tampy, které domácí vyhráli 5:2. Ačkoliv oběma celkům ještě v sestavě chybělo pár opor, i tak na led naskákali Kučerov, Point, Guentzel, Marchand, Reinhart nebo Bennett.
Ani jeden z týmů se tak rozhodně nešel jen tak sklouznout před startem sezony, oba chtěly soupeře porazit. Jenže pár z hráčů to s motivací lehce přehnalo.
Podívejte se na momentky z vyhroceného utkání
„Zkrátka a jenom se znovu potkali staří přátelé. Do těchto zápasů se propíše spousta vášně a zapomenutých vzpomínek. Nevím, jestli dokážu utkání nějak zhodnotit, stává se to,“ pravil s nadsázkou trenér Floridy Paul Maurice.
„Týmy na sebe naráží často, znají se lépe než kdokoliv jiný. Zkrátka se vybudovala rivalita. Koukám na to tak, že se hráči za sebe postavili, taky se hrálo spoustu přesilovek a oslabení,“ hledal další aspekty utkání kouč Tampy Jon Cooper.
Už v osmé minutě začal hokej zalézat mírně do pozadí, do popředí se naopak dostávaly tvrdé souboje a šarvátky. První ostřejší vznikla po nevybíravém krosčeku A.J. Greera do žeber nicnetušícího Brandona Hagela, jenž duel posléze nedohrál.
|
Víš co, Sašo? Odpočiň si. Rána pro dynastii, Floridu čeká ultimátní test odolnosti
Stejný osud potkal i na druhé straně Antona Lundella, který musel odstoupit kvůli zranění v horní části těla.
Zákrok Greera byl však pouze jakýmsi předkrmem toho, co fanoušci v Benchmark International Arena sledovali po zbytek střetnutí.
Rozhodčí rozdali 49 trestů na celkem 186 minut. Hned 32 vyloučení padlo na prohřešky jakkoliv související s bitkami. Prali se třeba Gourde s Gadjovichem, Raddysh s Greerem nebo Chaffee s Ekbladem.
„Nedostatek sympatií byl evidentní. Nebyli moc šťastní, hned od začátku hráli jako v play off, my jsme se aspoň dostali brzy do hry,“ hodnotil Evan Rodrigues, útočník Panthers.
„Hráli jsme spolu v poslední době několikrát. Tohle byl zkrátka přípravný zápas, kdy do sebe oba týmy šly tvrdě,“ hlásil zase Anthony Cirreli.
Oba celky na sebe opět narazí už velmi brzy, v posledním přípravném souboji před začátkem základní části NHL. Koná se ze soboty na neděli, tentokrát na ledě Panthers ve vyhřátém, avšak v současnosti bouřkovém Miami.
A nikoho už asi nepřekvapí, pokud se zabouří i přímo na ledě.