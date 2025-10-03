Premium

Přátelák? Ani náhodou. Z bitvy rivalů se stal boxerský ring, někteří duel nedohráli

  13:33
Vždy to mezi nimi jiskří. Jen se tentokrát možná mohlo zdát, že v přípravném zápase před startem sezony přeci jen půjdou emoce stranou, že se hráči zaměří na to, aby se trenérům ukázali spíše herně. Omyl. Duel hokejistů Floridy a Tampy se opět zvrhl v přehlídku pěstních úderů, rozhodčí rozdali celkem 186 trestných minut, spoustu z nich za bitky.
Do tvrdého pěstního souboje se vrhli Luke Kunin z Floridy a Yanni Gourde z...

Do tvrdého pěstního souboje se vrhli Luke Kunin z Floridy a Yanni Gourde z Tampy. | foto: Reuters

Declan Carlile z Tampy čelí pěstním úderům Jonaha Gadjoviche z Floridy.
Souboj Floridy s Tampou v přípravě nabídl spoustu šarvátek. Třeba i tu mezi JJ...
Rozhodčí se snaží vklínit do bitky mezi hokejisty Floridy a Tampy.
Floridský útočník Luke Kunin se pouští do výměny názorů s obráncem Tampy Maxem...
Někteří nemuseli brát souboj těchto dvou týmů kdysi za nikterak výjimečnou rivalitu. Prostě se utkávaly dva kluby ze stejného státu, ale velká nevraživost mezi nimi nepanovala.

Jenže to se v posledních letech změnilo. Na Floridě se totiž zrodily dva z nejsilnějších týmů v NHL a derby začalo mít pořádné grády.

Tampa vyhrála dva Stanley Cupy v letech 2020 a 2021, o rok později se probojovala do finále.

Florida zase triumfovala v uplynulých dvou sezonách, o jednu dříve rovněž neuspěla ve finále.

Hokej v éře floridské. Padají stížnosti kvůli „nefér“ výhodě, proč ani NHL tolik nejásá?

A jak to tak bývá, když si dva geograficky blízcí soupeři konkurují na předních pozicích dané soutěži, často dění na hřišti sklouzává k nevraživosti.

Ta panovala i v nočním přípravném klání na ledě Tampy, které domácí vyhráli 5:2. Ačkoliv oběma celkům ještě v sestavě chybělo pár opor, i tak na led naskákali Kučerov, Point, Guentzel, Marchand, Reinhart nebo Bennett.

Ani jeden z týmů se tak rozhodně nešel jen tak sklouznout před startem sezony, oba chtěly soupeře porazit. Jenže pár z hráčů to s motivací lehce přehnalo.

Podívejte se na momentky z vyhroceného utkání

Declan Carlile z Tampy čelí pěstním úderům Jonaha Gadjoviche z Floridy.
Souboj Floridy s Tampou v přípravě nabídl spoustu šarvátek. Třeba i tu mezi JJ Moserem (v modrém) a Eetu Luostarinenem.
Rozhodčí se snaží vklínit do bitky mezi hokejisty Floridy a Tampy.
Floridský útočník Luke Kunin se pouští do výměny názorů s obráncem Tampy Maxem Crozierem.
Yanni Gourde pokřikuje zpoza rozhodčího cosi na hráče Floridy.
„Zkrátka a jenom se znovu potkali staří přátelé. Do těchto zápasů se propíše spousta vášně a zapomenutých vzpomínek. Nevím, jestli dokážu utkání nějak zhodnotit, stává se to,“ pravil s nadsázkou trenér Floridy Paul Maurice.

„Týmy na sebe naráží často, znají se lépe než kdokoliv jiný. Zkrátka se vybudovala rivalita. Koukám na to tak, že se hráči za sebe postavili, taky se hrálo spoustu přesilovek a oslabení,“ hledal další aspekty utkání kouč Tampy Jon Cooper.

Už v osmé minutě začal hokej zalézat mírně do pozadí, do popředí se naopak dostávaly tvrdé souboje a šarvátky. První ostřejší vznikla po nevybíravém krosčeku A.J. Greera do žeber nicnetušícího Brandona Hagela, jenž duel posléze nedohrál.

Víš co, Sašo? Odpočiň si. Rána pro dynastii, Floridu čeká ultimátní test odolnosti

Stejný osud potkal i na druhé straně Antona Lundella, který musel odstoupit kvůli zranění v horní části těla.

Zákrok Greera byl však pouze jakýmsi předkrmem toho, co fanoušci v Benchmark International Arena sledovali po zbytek střetnutí.

Rozhodčí rozdali 49 trestů na celkem 186 minut. Hned 32 vyloučení padlo na prohřešky jakkoliv související s bitkami. Prali se třeba Gourde s Gadjovichem, Raddysh s Greerem nebo Chaffee s Ekbladem.

Rozhodčí se snaží vklínit do bitky mezi hokejisty Floridy a Tampy.

„Nedostatek sympatií byl evidentní. Nebyli moc šťastní, hned od začátku hráli jako v play off, my jsme se aspoň dostali brzy do hry,“ hodnotil Evan Rodrigues, útočník Panthers.

„Hráli jsme spolu v poslední době několikrát. Tohle byl zkrátka přípravný zápas, kdy do sebe oba týmy šly tvrdě,“ hlásil zase Anthony Cirreli.

Oba celky na sebe opět narazí už velmi brzy, v posledním přípravném souboji před začátkem základní části NHL. Koná se ze soboty na neděli, tentokrát na ledě Panthers ve vyhřátém, avšak v současnosti bouřkovém Miami.

A nikoho už asi nepřekvapí, pokud se zabouří i přímo na ledě.

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

Přátelák? Ani náhodou. Z bitvy rivalů se stal boxerský ring, někteří duel nedohráli

Vždy to mezi nimi jiskří. Jen se tentokrát možná mohlo zdát, že v přípravném zápase před startem sezony přeci jen půjdou emoce stranou, že se hráči zaměří na to, aby se trenérům ukázali spíše herně....

3. října 2025  13:33

První Češi v NHL: Crha komunisty nenáviděl. Po emigraci z něj udělali zloděje

Premium

Sám přiznal, že si v létě 1979 počínal trochu jako hazardér. Osud celé rodiny visel na jeho schopnosti lapat a vyrážet puky prudce vypálené nejlepšími profesionály. Útěku z rudé klece ovšem hokejový...

3. října 2025

Motor si brousí dánský klenot. Olesena chceme udržet, hlásí manažer Novotný

Jediný dánský hokejista v české extralize si libuje na čele tabulky produktivity. Stejně jako Motor v extraligovém pořadí. Nick Olesen je symbolem trochu nečekané budějovické jízdy v úvodu sezony....

3. října 2025

Palát dal rozdílový gól New Jersey, Vaněček vychytal Utahu první výhru

Hokejový útočník Ondřej Palát zařídil rozdílovou trefou z 43. minuty výhru New Jersey 3:1 v přípravném zápase NHL proti Rangers. Za svůj výkon byl zvolen první hvězdou a stejné ocenění si v daný...

3. října 2025  7:11,  aktualizováno  7:51

Voženílek má zlomenou kost v noze, bez hokeje může být dva měsíce

Reprezentačního útočníka Daniela Voženílka čeká dlouhá pauza od hokeje. Mistr světa z loňského domácího šampionátu, který je oporou Zugu ve švýcarské lize, má po zásahu pukem zlomenou kost v noze....

2. října 2025  21:45

Americkou show tu nepotřebujeme! Bitka gólmanů v Rusku rozlítila trenéry

Rozhodnutý stav, 49. minuta zápasu. Zajímavé momenty už příliš neočekáváte. Jenže Andrej Mišurov a Adam Húska se rozhodli diváky rozproudit a duel hokejové KHL mezi Omskem a Vladivostokem zpestřili...

2. října 2025  15:14

Koukejte, už vydělávám nejvíc! V rodině je další milionář, trumfl oba starší bratry

Ti tři toho mají nespočet společného. Elegantní bruslení, šikovné ruce, nápaditost. Logicky také příjmení a soutěž, v níž hrají. A od středy také výjimečný status milionářů. Hokejoví bratři Hughesovi...

2. října 2025

Září bylo povedené. Michal Kovařčík si chválí třinecké výsledky

Hokejovým Ocelářům Třinec stačil k úterní výhře nad Kometou Brno jeden gól. Třinečtí potvrdili výborný vstup do sezony, byť uznávají, že jejich výkony nejsou nejlepší. „Bodově nám start vyšel, ale...

2. října 2025  11:31

RECENZE: Od Bóži Modrého po Jardu Jágra. Ypsilonka si své hokejové téma obhájí

Puk tam, puk sem! Legendární pražská Ypsilonka, která se poslední rok potýká s nejistými vyhlídkami a otřesy ve vedení, přichystala na svůj styl nezvyklé představení Země mezi mantinely. V čele s...

2. října 2025

Hronek asistoval u výhry, Mrtka s Kulichem nastoupili za Buffalo

Hokejisté Vancouveru s českým obráncem Filipem Hronkem (0+1) rozdrtili v přípravě na NHL Calgary vysoko 8:1. V souboji týmů Tomáše Hertla a Martina Nečase se po výsledku 2:1 pro Vegas radoval prvně...

2. října 2025  7:23,  aktualizováno  7:55

A miliardy mohou létat... Kaprizov posunul tržní hranice, NHL se učí novým pořádkům

Několik týdnů se jen čekalo, kdo „to“ konečně načne. Až se v úterý v Minnesotě domluvil klíčový podpis. Hokejová NHL smlouvou útočníka Kirilla Kaprizova vstupuje do nové éry. Dává na odiv, že roste....

2. října 2025  7:32

Vsetín ukončil vítězné tažení Litoměřic, Tábor sérii proher. Slaví také Slavia i Zlín

Litoměřice přišly v osmém kole nové sezony první hokejové ligy o neporazitelnost. Vedoucí tým soutěže v prodloužení nestačil na domácí Vsetín a prohrál 3:4. Nezachránil ho ani dlouholetý extraligový...

1. října 2025  21:16

