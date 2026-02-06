Premium

Další válka na ledě. Čech zažil ostrý debut, Kanaďan si pochvaloval: Rivalita je patrná!

  14:00
Když na sebe tyto dva týmy v sezoně narazí, tušíte, že se nudit nebudete. A to nejen díky hokejové kvalitě, kterou hráči Tampy a Floridy předvádějí. Poslední střetnutí se totiž pravidelně vyostřují hromadnými bitkami. V nočním duelu, které Lightning vyhráli 6:1, se počet trestných minut vyšplhal na hodnotu 147.
Curtis Douglas z Tampy v souboji s Nikem Mikkolou z Floridy.

Curtis Douglas z Tampy v souboji s Nikem Mikkolou z Floridy. | foto: AP

Matthew Tkachuk z Floridy (vlevo) v bitce s Brandonem Hagelem z Tampy.
Oliver Bjorkstrand a Mikuláš Hovorka se natahují po puku.
Brandon Hagel z Tampy hecuje diváky po bitce v utkání s Floridou.
Matthew Tkachuk z Floridy reaguje po zásahu pukem před brankou Tampy.
8 fotografií

Během prvních dvou třetin se emoce ještě propisovaly klasickými dvouminutovými tresty. Hned osm jich však bylo za hrubost, po úvodní siréně dokonce Matthew Tkachuk z Floridy obdržel postih za napadení rozhodčího.

To vše byla pouze předzvěst toho, co nastane v závěrečném dějství. V něm uběhly čtyři minuty a tresty začaly naskakovat ve velkém.

Floridský Gustav Forsling clonil Brandona Hagela, jenže kanadský forvard se vysmýkl a namířil si to k Tkachukovi. Americkému soupeři přetáhl dres, zasypal ho pěstmi, nakonec ale oba aktéři podklouzli a rozhodčí je posléze oddělili.

Podívejte se na bitku v utkání Tampy s Floridou:

Hagel s Tkachukem se takto střetli i před rokem v reprezentačních dresech na turnaji Four Nations. Oba figurují v nominacích i na blížící se olympijský turnaj, také tam se dají ostré souboje očekávat.

„Pro zápas je to skvělé. Když se podíváte do minulosti, ta rivalita je patrná. Hodně to vypovídá o charakteru kluků ve vašem týmu. Jsou to takové play off zápasy,“ líčil Hagel.

Pozornost se poté upnula i k Forslingovi, jenž se pustil do Janise Mosera. Navrch měl první jmenovaný, švýcarského beka dostal rychle na led, z výhodné pozice mu uštědřoval jeden úder za druhým.

Matthew Tkachuk z Floridy (vlevo) v bitce s Brandonem Hagelem z Tampy.

Když se mezi oba hráče přimotal jeden ze sudích, musel napnout hodně sil, aby spor dokázal uklidnit.

Hagel mezitím začal po potyčce s Tkachukem hecovat domácí příznivce a zamířil na trestnou lavici. Tato divoká sekvence přinesla alespoň pětiminutové tresty hned u pěti hráčů na každé straně.

To vše za poměrně jasného vedení 4:0 pro Lightning. Floridě se zápas nakopnout nepodařilo, soupeř dvě minuty po hromadné šarvátce přidal i pátý gól.

Hertl asistoval u výhry Vegas, Vladař byl mezi hvězdami zápasu

A Panthers po něm postihla i další nepříjemnost, kvůli zranění totiž musel vystřídat brankář Daniil Tarasov. O pár vteřin později pak ještě dostal trest do konce utkání domácí Curtis Douglas.

Ani to ale jednoznačný triumf Tampy neohrozilo, rozjetý celek vyhrál už devatenáctý z posledních 21 duelů a je v čele Východní konference.

„Ta bilance vypovídá sama o sobě. Byli jsme po celou dobu dokonalým týmem? Ne. Hráli jsme většinu času docela dobře? Ano. Když se nám nedařilo, zachránil nás brankář, přesilovka nebo oslabení. Všechno nám nějak klapalo,“ pochvaloval si trenér Jon Cooper.

Hráči Tampy slaví výhru nad Floridou.

Naopak rivalové z Panthers momentálně ztrácejí osm bodů na příčky zajišťující play off.

K vylepšení pozice posledních dvou šampionů Stanley Cupu tentokrát nepomohl ani obránce Mikuláš Hovorka, jenž si odbyl debut v NHL. Odchovanec Slavie strávil na ledě 11 a půl minuty, nachomýtl se ke třem inkasovaným gólům.

„Rozhodně to ale je splněný sen. Myslel jsem na všechnu tu práci, která mě dovedla až sem. Není to výsledek, který byste v prvním zápase chtěli, i tak si ho ale budu pamatovat navždy,“ líčil po divokém utkání vytáhlý bek.

Přátelák? Ani náhodou. Z bitvy rivalů se stal boxerský ring, někteří duel nedohráli

Na rozdíl od několika spoluhráčů se do bitek nepouštěl, pokud se ale v týmu ještě někdy proti Tampě představí, bude moct očekávat podobně vypjaté klání. Vždyť za sedm odehraných vzájemných zápasů v sezoně včetně přípravy padlo dohromady téměř 800 trestných minut.

Vše odstartovalo na začátku října ještě před ostrým startem sezony, kdy spolu kluby odehrály tři přípravné duely. Ve druhém z nich rozhodčí udělili 186 trestných minut, ve třetím dokonce 322.

Po čtyřech měsících se situace příliš nezměnila. A pokud by na sebe oba celky měly narazit v klíčových bitvách v play off, zajisté by přitahovaly ještě více pozornosti.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Hertl asistoval u výhry Vegas, Vladař byl mezi hvězdami zápasu

Tim Stützle překonává Dana Vladaře.

Poslední hrací den před olympijskou přestávkou hokejová NHL nabídla sedm zápasů. Z Čechů se bodově prosadil Tomáš Hertl, jenž asistoval u výhry Vegas 4:1 nad Los Angeles. Gólman Dan Vladař byl zvolen...

6. února 2026  7:18,  aktualizováno  8:21

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

6. února 2026  7:53

Bez týmového výkonu nemáme šanci, hlásí Červenka před svou pátou olympiádou

Roman Červenka na letišti před odletem do dějiště olympijských her.

Na své páté olympijské hry se vydal hokejový útočník Roman Červenka, čímž vyrovnal počin legendárního Jaromíra Jágra. Mistr světa z let 2010 a 2024 v rozhovoru s novináři však neprozradil, jestli to...

5. února 2026  21:12

Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky

Andrea Trnková posílá k ledu Alex Carpenterovou.

Od našeho zpravodaje v Itálii České hokejistky sice ve čtvrtek prohrály s favoritkami na zlato ze Spojených států jasně 1:5, ale na prvním olympijském zápase v Miláně našly i pozitiva. „Prohra nic neznamená,“ řekla útočnice...

5. února 2026  20:28

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Česko - USA 1:5. Porážka na úvod her, hokejistky marně vzdorovaly favoritkám

Po trefě americké kapitánky Hilary Knightová končí v české brance i Klára...

Překvapení se nekonalo. České hokejistky na úvod olympijského turnaje prohrály s hlavními adeptkami na zlato. Američankám po snaživém výkonu podlehly 1:5, o jedinou branku se postarala Barbora...

Superstar za hubičku. Fanoušci Rangers kritizují výměnu hvězdy. Nešlo to jinak?

Artěmij Panarin

Fanoušky hokejových New York Rangers zpráva zaskočila, ačkoliv s ní počítali. Už před více jak dvěma týdny se dozvěděli, že jejich oblíbenec Artěmij Panarin z klubu odejde. Ale tajně doufali v trochu...

Rubins si oddychl, splní si olympijský sen. A pak chce mít kariéru jako Straka

Kladenský obránce Jiří Ticháček střeží Kristiana Rubinse z Plzně.

V aktuálním ročníku extraligy nastoupil hokejový obránce Kristians Rubins teprve do sedmi duelů. Lotyšský reprezentant se totiž zranil těsně před začátkem sezony, po operaci jej čekala dlouhá...

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...

Mít tak fyzičku jako Pogačar! Galvas cílí na mistrovství, o NHL praví: Zájem z ní necítím

Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy.

Olympiádu sice bude sledovat jen z pohodlí domova, i tak si ale představí, jak by si asi vedl proti nejlepším hráčům na světě. „Byl by to strašnej fofr,“ pronese Tomáš Galvas, talentovaný hokejový...

