Během prvních dvou třetin se emoce ještě propisovaly klasickými dvouminutovými tresty. Hned osm jich však bylo za hrubost, po úvodní siréně dokonce Matthew Tkachuk z Floridy obdržel postih za napadení rozhodčího.
To vše byla pouze předzvěst toho, co nastane v závěrečném dějství. V něm uběhly čtyři minuty a tresty začaly naskakovat ve velkém.
Floridský Gustav Forsling clonil Brandona Hagela, jenže kanadský forvard se vysmýkl a namířil si to k Tkachukovi. Americkému soupeři přetáhl dres, zasypal ho pěstmi, nakonec ale oba aktéři podklouzli a rozhodčí je posléze oddělili.
Podívejte se na bitku v utkání Tampy s Floridou:
The fights that led to this laundry list of penalties ⬇️ https://t.co/lxXzBFPdyH pic.twitter.com/pXtP7drCDN— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 6, 2026
Hagel s Tkachukem se takto střetli i před rokem v reprezentačních dresech na turnaji Four Nations. Oba figurují v nominacích i na blížící se olympijský turnaj, také tam se dají ostré souboje očekávat.
„Pro zápas je to skvělé. Když se podíváte do minulosti, ta rivalita je patrná. Hodně to vypovídá o charakteru kluků ve vašem týmu. Jsou to takové play off zápasy,“ líčil Hagel.
Pozornost se poté upnula i k Forslingovi, jenž se pustil do Janise Mosera. Navrch měl první jmenovaný, švýcarského beka dostal rychle na led, z výhodné pozice mu uštědřoval jeden úder za druhým.
Když se mezi oba hráče přimotal jeden ze sudích, musel napnout hodně sil, aby spor dokázal uklidnit.
Hagel mezitím začal po potyčce s Tkachukem hecovat domácí příznivce a zamířil na trestnou lavici. Tato divoká sekvence přinesla alespoň pětiminutové tresty hned u pěti hráčů na každé straně.
To vše za poměrně jasného vedení 4:0 pro Lightning. Floridě se zápas nakopnout nepodařilo, soupeř dvě minuty po hromadné šarvátce přidal i pátý gól.
A Panthers po něm postihla i další nepříjemnost, kvůli zranění totiž musel vystřídat brankář Daniil Tarasov. O pár vteřin později pak ještě dostal trest do konce utkání domácí Curtis Douglas.
Ani to ale jednoznačný triumf Tampy neohrozilo, rozjetý celek vyhrál už devatenáctý z posledních 21 duelů a je v čele Východní konference.
„Ta bilance vypovídá sama o sobě. Byli jsme po celou dobu dokonalým týmem? Ne. Hráli jsme většinu času docela dobře? Ano. Když se nám nedařilo, zachránil nás brankář, přesilovka nebo oslabení. Všechno nám nějak klapalo,“ pochvaloval si trenér Jon Cooper.
Naopak rivalové z Panthers momentálně ztrácejí osm bodů na příčky zajišťující play off.
K vylepšení pozice posledních dvou šampionů Stanley Cupu tentokrát nepomohl ani obránce Mikuláš Hovorka, jenž si odbyl debut v NHL. Odchovanec Slavie strávil na ledě 11 a půl minuty, nachomýtl se ke třem inkasovaným gólům.
„Rozhodně to ale je splněný sen. Myslel jsem na všechnu tu práci, která mě dovedla až sem. Není to výsledek, který byste v prvním zápase chtěli, i tak si ho ale budu pamatovat navždy,“ líčil po divokém utkání vytáhlý bek.
Na rozdíl od několika spoluhráčů se do bitek nepouštěl, pokud se ale v týmu ještě někdy proti Tampě představí, bude moct očekávat podobně vypjaté klání. Vždyť za sedm odehraných vzájemných zápasů v sezoně včetně přípravy padlo dohromady téměř 800 trestných minut.
Vše odstartovalo na začátku října ještě před ostrým startem sezony, kdy spolu kluby odehrály tři přípravné duely. Ve druhém z nich rozhodčí udělili 186 trestných minut, ve třetím dokonce 322.
Po čtyřech měsících se situace příliš nezměnila. A pokud by na sebe oba celky měly narazit v klíčových bitvách v play off, zajisté by přitahovaly ještě více pozornosti.