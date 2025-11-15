Co jisté je, že do hokejového kalendáře se tradiční Světový pohár vrátí. A to v roce 2028.
Oznámena však zatím stále nebyla jména všech účastníků a zároveň pořadatelských měst. Zájemci jsou samozřejmě jak v zámoří, tak i v Evropě. Celkově NHL vybírá ze šesti pořadatelských nabídek.
S vysokou pravděpodobností lze očekávat českou účast. Tradiční Světový pohár se dosud uskutečnil třikrát (1996, 2004, 2016) a český výběr ani jednou nechyběl.
|
Nashville ve Švédsku přetlačil Pittsburgh, legendárního Forsberga potěšil Forsberg
Šéf NHL Gary Bettman se zástupcem Billem Dalym a se zástupci hráčské asociace NHLPA oznámili, že turnaj plánují uspořádat v únoru 2028 a poté by se měl pravidelně střídat v sudých letech s olympijským turnajem. Všechny zbývající otázky ohledně Světového poháru 2028 by měly být zodpovězeny během blížící se olympiády v Miláně. Ta se bude konat od 11. do 22. února 2026. O nejcennější kovy se utkají i hráči NHL poprvé od her v Soči v roce 2014.
„Jsme v procesu, a to již velmi pokročilém, posuzování žádostí,“ řekl Daly v pátek. „A doufáme, že budeme moci v souvislosti s olympiádou učinit oznámení ohledně hostitelských měst v Severní Americe i Evropě.“
Velký zájem fanoušků o reprezentační konfrontace s účastí elitních hráčů NHL jasně demonstroval turnaj 4 Nations Face-Off z února letošního roku. Ze čtveřice účastníků Švédska, Finska, USA a Kanady se nakonec radovala posledně jmenovaná reprezentace kolébky hokeje.
„Vrátím-li se k 4 Nations, kdy jsme měli v Montrealu a Bostonu čtyři týmy, viděli jsme nadšení fanoušků po celém světě. Pokud mám správné informace myslím, že to byla druhá nejsledovanější sportovní událost v historii Finska,“ řekl výkonný ředitel Asociace hráčů NHL Marty Walsh. „Pro tradiční Světový pohár to můžeme ještě znásobit, když zapojíme více týmů, více zemí.“
|
McDavid hrdinou, Kanada je zlatá. Finále Four Nations s USA rozhodlo prodloužení
„Pořádání zápasů i v Evropě umožní místním fanouškům sledovat zápasy živě, ale zároveň se bude hrát i v Severní Americe. Mohlo by to být opravdu neuvěřitelné,“ uvedl Walsh. Komisař NHL Bettman dodal: „Opravdu jsme z toho nadšení. Souhlasím s tím, co Marty řekl.“