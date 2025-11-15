Premium

NHL vybírá pořadatele Světového poháru, jasno má být během olympiády

Martin Korbáš
  10:16
Před úvodním zápasem NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu mezi týmy Nashville Predators a Pittsburgh Penguins k novinářům v Avicii aréně promluvil šéf zámořské soutěže Gary Bettman. Nejvíce otázek se točilo kolem Světového poháru 2028.

Bill Daly, Gary Bettman, Marty Walsh a Ron Hainsey na tiskové konferenci. | foto: Martin Korbáš

Co jisté je, že do hokejového kalendáře se tradiční Světový pohár vrátí. A to v roce 2028.

Oznámena však zatím stále nebyla jména všech účastníků a zároveň pořadatelských měst. Zájemci jsou samozřejmě jak v zámoří, tak i v Evropě. Celkově NHL vybírá ze šesti pořadatelských nabídek.

S vysokou pravděpodobností lze očekávat českou účast. Tradiční Světový pohár se dosud uskutečnil třikrát (1996, 2004, 2016) a český výběr ani jednou nechyběl.

Nashville ve Švédsku přetlačil Pittsburgh, legendárního Forsberga potěšil Forsberg

Šéf NHL Gary Bettman se zástupcem Billem Dalym a se zástupci hráčské asociace NHLPA oznámili, že turnaj plánují uspořádat v únoru 2028 a poté by se měl pravidelně střídat v sudých letech s olympijským turnajem. Všechny zbývající otázky ohledně Světového poháru 2028 by měly být zodpovězeny během blížící se olympiády v Miláně. Ta se bude konat od 11. do 22. února 2026. O nejcennější kovy se utkají i hráči NHL poprvé od her v Soči v roce 2014.

„Jsme v procesu, a to již velmi pokročilém, posuzování žádostí,“ řekl Daly v pátek. „A doufáme, že budeme moci v souvislosti s olympiádou učinit oznámení ohledně hostitelských měst v Severní Americe i Evropě.“

Velký zájem fanoušků o reprezentační konfrontace s účastí elitních hráčů NHL jasně demonstroval turnaj 4 Nations Face-Off z února letošního roku. Ze čtveřice účastníků Švédska, Finska, USA a Kanady se nakonec radovala posledně jmenovaná reprezentace kolébky hokeje.

„Vrátím-li se k 4 Nations, kdy jsme měli v Montrealu a Bostonu čtyři týmy, viděli jsme nadšení fanoušků po celém světě. Pokud mám správné informace myslím, že to byla druhá nejsledovanější sportovní událost v historii Finska,“ řekl výkonný ředitel Asociace hráčů NHL Marty Walsh. „Pro tradiční Světový pohár to můžeme ještě znásobit, když zapojíme více týmů, více zemí.“

McDavid hrdinou, Kanada je zlatá. Finále Four Nations s USA rozhodlo prodloužení

„Pořádání zápasů i v Evropě umožní místním fanouškům sledovat zápasy živě, ale zároveň se bude hrát i v Severní Americe. Mohlo by to být opravdu neuvěřitelné,“ uvedl Walsh. Komisař NHL Bettman dodal: „Opravdu jsme z toho nadšení. Souhlasím s tím, co Marty řekl.“

